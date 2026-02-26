Η Λόρα εντοπίστηκε στη Γερμανία, ωστόσο το μέλλον της 16χρονης θα εξαρτηθεί απ’ όσα θα συμβούν από εδώ και πέρα. Ο εντοπισμός της έγινε στο Βερολίνο, όπου οι τοπικές αρχές τη βρήκαν να κινείται μόνη της σε δρόμο της πόλης.

Η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Άμεσα μεταφέρθηκε σε ειδική δομή φιλοξενίας ανηλίκων, όπου της παρέχεται φροντίδα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες φαίνεται πως έπαιξε το στίγμα του κινητού της τηλεφώνου, το οποίο είχε εντοπιστεί στο Βερολίνο λίγες ημέρες νωρίτερα.

Τι θα κρίνει το μέλλον της 16χρονης και το εάν θα επιστρέψει στην Ελλάδα

Οι γονείς της ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό της, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα συμβεί με τη Λόρα το προσεχές διάστημα.

Η 16χρονη θα συνομιλήσει με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της απομάκρυνσής της από το οικογενειακό της περιβάλλον. Οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν με σεβασμό στη βούλησή της και με προτεραιότητα την προστασία της.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν τι την οδήγησε στην απόφαση να φύγει, πού διέμενε όλο αυτό το διάστημα και αν υπήρξαν πρόσωπα που τη διευκόλυναν ή την επηρέασαν. Παράλληλα, διερευνάται αν υπήρξε οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στη δική της αφήγηση.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της μελλοντικής της διαμονής αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή αν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα παραμείνει στη Γερμανία. Οι τελικές αποφάσεις θα βασιστούν στις εισηγήσεις των ειδικών και κυρίως, στη δική της επιθυμία.

Το χρονικό της εξαφάνισής της Λόρα

Το πρωινό της 8ης Ιανουαρίου η Λόρα έφυγε από το σπίτι όπου ζούσε με τους γονείς της χωρίς να ενημερώσει κανέναν και τα ίχνη της χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Με ένα ταξί ταξίδεψε από το Ρίο της Πάτρας στην Αθήνα. Οι γονείς της πανικόβλητοι ειδοποίησαν αμέσως την ΕΛ.ΑΣ. και το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η πρώτη εκτίμηση των Αρχών ήταν ότι η Λόρα περιφερόταν στην Αθήνα.

Η ανατροπή ήρθε λίγες μέρες αργότερα. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η Λόρα είχε επιβιβαστεί την ίδια ημέρα σε πτήση της Lufthansa για την Φρανκφούρτη. Οι Αρχές εκτιμούν ότι κάποιος την καθοδηγούσε.

Κάμερες ασφαλείας την είχαν καταγράψει στην Ομόνοια να εκδίδει το αεροπορικό εισιτήριο.

Η μητέρα της Λόρα δεν σταμάτησε ποτέ να την αναζητά, ενώ ο πατέρας της ταξίδεψε εσπευσμένα στη Γερμανία πριν από λίγες ημέρες, ελπίζοντας ότι θα την εντόπιζε.

Σήμερα, η αγωνία έλαβε τέλος. Η 16χρονη εντοπίστηκε από τις γερμανικές Αρχές και βρίσκεται πλέον ασφαλής υπό την επίβλεψή τους.