Συνέντευξη Τύπου για την απόφαση στην υπόθεση των υποκλοπών παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο πάνελ δίπλα του βρίσκονταν οι συνήγοροί του στη δίκη για τις υποκλοπές, Χρήστος Κακλαμάνης και Φλώρα Ταμπάκη, ο συνήγορος του στην προσφυγή του στο ΕΔΔΑ, Μανώλης Βελεργάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια απόφαση σταθμός. Αποτελεί νίκη και δικαίωση, από τη στιγμή που πέρασα το κατώφλι του Αρείου Πάγου. Η απόφαση αυτή είναι μια τεράστια ήττα της ΝΔ και της κυβέρνησης. Είναι μια ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου. Παρά τις άθλιες συκοφαντίες και τον οργανωμένο πόλεμο που δέχθηκα και δεχθήκαμε, όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι αλλά πετύχαμε μια ακόμη νίκη σε αυτή την υπόθεση» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια επεσήμανε πως «αποδεικνύεται ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο στον χειρισμό αυτής της υπόθεσης. Θα συνεχίσω τον αγώνα μέχρι τέλους. Πρώτα ακυρώθηκε στο ΣτΕ ο νόμος Τσιάρα, τώρα ήρθε ακόμη μια νίκη, μπροστά έχουμε το ΕΔΔΑ. Ο αγώνας συνεχίζεται και δεν τελειώνει. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης, όλοι θα λογοδοτήσουν, ακόμη και ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Δημητριάδη».

Προ ημερησίας στη Βουλή για τις υποκλοπές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠαΣοΚ θα ζητήσει «τη διεξαγωγή προ ημερησίας στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών προκειμένου να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός και να απολογηθεί. Θα καταθέσουμε αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με βάση τα νέα στοιχεία. Η κατάθεση του αιτήματός μας θα γίνει όταν καθαρογραφεί η δικαστική απόφαση, για αυτό ζητώ την επιτάχυνσή της. Η νέα εξεταστική επιτροπή θέλουμε να φωτίσει τις πτυχές των υποκλοπών που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο».

Μάλιστα, προανήγγειλε ότι θα θέσει το θέμα των υποκλοπών και στη Βουλή αύριο. «Προφανέστατα θα θέσω και το ζήτημα (σ.σ. των υποκλοπών). Η απόφαση αλλάζει την ατζέντα. Για αυτό ζητάμε προ ημερησίας στη Βουλή, για να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η σημερινή απόφαση είναι προϊόν των χειρισμών μας νομικά»

Σε ερώτηση για την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε πως «ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλά στη χώρα μας. Με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να μιλήσουν όσοι το σεβάστηκαν όταν είχαν την εξουσία στα χέρια τους. Δεν το σεβάστηκε. Θέλω να πω ότι όλοι κρινόμαστε καθημερινά. Είχαμε ακούσει διάφορα για τον νομικό μας ισχυρισμό. Αν είχα ακούσει άλλους και όχι τους δικηγόρους μου, η ΝΔ θα είχε αρχειοθετήσει την υπόθεση αυτή».

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε και σε εκείνους που άσκησαν κριτική στον ίδιο, όπως η Μαρία Καρυστιανού, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επισημαίνει πως «η σημερινή απόφαση είναι προϊόν των χειρισμών μας νομικά. Έφερε αποτελέσματα, πανηγυρίζουν άνθρωποι που μας ασκούσαν κριτική για τους χειρισμούς μας. Ο αγώνας είναι μοναχικός. Δεν ξέρεις αν θα φέρει αποτελέσματα. Από την πρώτη στιγμή που με ενημέρωσε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Για αυτό πρέπει ο κάθε Έλληνας να καταλάβει ότι δεν είναι επί μέρους υπόθεση».

«Ο Μητσοτάκης αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου»

Για την προσφυγή του στο ΕΔΔΑ, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «το θέμα της απόφασης που αφορά το ΣτΕ δεν αφορά τη σημερινή απόφαση, αλλά αφορά το ΕΔΔΑ που ζητά να συμμορφωθεί το κράτος. Ζητά από το πρωθυπουργό να εφαρμόσει μια απόφαση που αρνείται να την εφαρμόσει. Ο Μητσοτάκης το παίζει φιλελεύθερος και αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Αυτά δεν τιμούν τη χώρα μας».

«Ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν μπορούν να έχουν ούτε όσοι οργάνωσαν το παρακράτος, ούτε εκείνοι που δεν έπραξαν κάτι», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης για όσα πολιτικά πρόσωπα δεν προσέφυγαν κατά της παρακολούθησής τους.