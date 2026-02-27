Ενα ντεμπούτο… βγαλμένο από ταινία, μία αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού που αποδεικνύει ότι ακόμα χρειάζεται βελτίωση. Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Παρί, από την οποία έχανε με διψήφιες διαφορές για μεγάλο διάστημα, με τον Χέιζ Ντέιβις να κάνει αδιανόητο ευρωπαϊκό ντεμπούτο και να κοντεύει να ανατρέψει την κατάσταση μόνος του στο τέλος.

Ο Αμερικανός έβαλε απίστευτα τρίποντα, έπαιξε φοβερές άμυνες, αλλά… ένας κούκος (και ένας δεύτερος, ο Φαρίντ) δεν έφεραν την άνοιξη.

Οι Γάλλοι ξεκίνησαν με τον κλασικό τους γρήγορο ρυθμό, ενώ ήταν πολύ εύστοχοι από μακριά. Πήγαν στο +7, αλλά ο ΠΑΟ δε τους άφησε να ξεφύγουν περαιτέρω και μάζεψε, ισοφαρίζοντας μάλιστα στο τελευταίο λεπτό. Στο 29-30 ολοκληρώθηκε η περίοδος.

Η προσπέραση δεν άργησε να έρθει για τον ΠΑΟ, που κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Ωστόσο, οι Γάλλοι έκαναν σερί 8-0 και πέρασαν ξανά μπροστά. Η άμυνα της ομάδας του Αταμάν δεν ήταν σε καλό επίπεδο, η Παρί χτύπησε στη ρακέτα, παρέμεινε εύστοχη από μακριά και ξέφυγε στο +13 του ημιχρόνου (45-58).

Η άμυνα ήταν αδιόρθωτη. Καλά διαστήματα στην επίθεση υπήρχαν, όμως δεν ήταν αρκετά. Παρότι προς το τέλος η διαφορά έπεσε στους επτά, το σκορ της τρίτης περιόδου ήταν το 70-80.

Ούτε η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε καλά. Η διαφορά ανέβηκε στους 15, με την Παρί να τρέχει σα… δαιμονισμένη και με τον ΠΑΟ να μην ευστοχεί. «Ταβάνι» ήταν οι 17 και η προσπάθεια επιστροφής έφτασε αρχικά στους 12.

Αδιανόητο ντεμπούτο

Ο Χέιζ Ντέιβις το πήρε πάνω του, έβγαζε άμυνες, επιθέσεις και έκανε ό,τι δεν έκαναν όλοι οι υπόλοιποι. Ενα μεγάλο τρίποντο έριξε τη διαφορά στους επτά στο τελευταίο δίλεπτο και αμέσως μετά σκόραρε ξανά για να μειώσει στους τέσσερις.

Ο Ρόμπινσον, όμως, έβαλε ένα αδιανόητο τρίποντο που έκοψε τον ρυθμό. Ο Σορτς έχασε ελεύθερο, και ο Ρογκαβόπουλος έβαλε φόλοου.

Ο Φαρίντ έκανε μπλοκ, αρχικά δόθηκε παράβαση, όμως κατόπιν ελέγχου οι διαιτητές αποφάσισαν τζάμπολ. Το πήρε ο Φαρίντ και στην επίθεση ο Ρογκαβόπουλος έβαλε μυθικό τρίποντο για το 99-101!

Ο Ρόμπισνον αστόχησε, όμως ο Χέιζ Ντέιβις έχασε τρίποντο και στη συνέχεια έκανε φάουλ. Ο Αταμάν διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στο σουτ πάρα πολύ έντονα και αποβλήθηκε. Κατόπιν ελέγχου, το φάουλ του Ντέιβις έγινε αντιαθλητικό.