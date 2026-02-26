Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον Δήμο Σουφλίου, με τα Λάβαρα να βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς τα νερά έφτασαν στον οικισμό, αγγίζοντας σε κάποια σημεία τα έξι μέτρα.

Η κατάσταση εκεί είναι σταθερή, χωρίς περαιτέρω άνοδο των υδάτων, γεγονός που αποδίδεται στη μειωμένη ροή από τη Βουλγαρία. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει οριακή και οι αντλήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα.

Συναγερμός έχει σημάνει μετά τη θραύση τεσσάρων αναχωμάτων σε Κορνοφώλια, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί πλέον το νότιο τμήμα του Δήμου Σουφλίου, όπου το ανάχωμα στο Τυχερό δέχεται έντονη πίεση. Εκεί επικεντρώνεται η προσοχή των αρχών, με την Περιφέρεια, την Πολιτική Προστασία και μηχανήματα έργου να επιχειρούν στην περιοχή. Παράλληλα, αναμένεται η συνδρομή του στρατού για την ενίσχυση του αναχώματος με σακιά άμμου.

Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ανάχωμα υποχωρήσει, εκτιμάται ότι θα πλημμυρίσουν επιπλέον 40.000 στρέμματα δυναμικών καλλιεργειών, επιδεινώνοντας δραματικά την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Τουλάχιστον σε δύο μήνες η απόσυρση των νερών

Τις δύο προηγούμενες νύχτες χρειάστηκε να εκκενωθούν κατοικίες, καθώς τα νερά έφτασαν έως τις αυλές σπιτιών. Αν και η παρούσα φάση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη ως προς την προστασία των οικισμών, οι αγρότες εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις καλλιέργειες.

Η αποστράγγιση των χωραφιών εκτιμάται ότι θα απαιτήσει τουλάχιστον δύο μήνες με συνεχή άντληση, ενώ θα χρειαστεί επιπλέον περίπου ένας μήνας για να στεγνώσουν τα εδάφη ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να ξαναμπούν για καλλιέργεια αναφέρει το ΕΡΤnews.

Αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα έχουν ήδη υποστεί σοβαρές καταστροφές, με τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία να αναμένονται σημαντικές.

Κοντά στις αυλές σπιτιών

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή. Σε αγωνιώδη κατάσταση παραμένει ο Έβρος, με τη στάθμη του ποταμού να παρουσιάζει μικρή αλλά σταθερή άνοδο 2 έως 3 πόντων, ενώ τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα, ιδιαίτερα για το Σουφλί, που η άνοδος καταγράφεται στα 6 εκατοστά.

Την εικόνα από την περιοχή μετέφερε στην κάμερα του ΕΡΤnews, ο αγρότης και πρόεδρος του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, Γιώργος Μαθιουδάκης, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ποτάμι υπερχείλισε και προχώρησε τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο, φτάνοντας έως τις αυλές σπιτιών σε αρκετά χωριά.

Στα Λάβαρα η στάθμη σταθεροποιήθηκε στα 6 μέτρα, ωστόσο η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη έως ότου αρχίσουν να υποχωρούν τα νερά. Στον Δήμο Σουφλίου υπολογίζεται ότι έχουν πλημμυρίσει πάνω από 15.000 στρέμματα, ενώ σε ολόκληρο τον Έβρο οι πλημμυρισμένες εκτάσεις ξεπερνούν τις 150.000 στρέμματα.

Στα Λάβαρα τα πρώτα σπίτια του οικισμού αντιμετώπισαν προβλήματα και προχώρησαν σε εκκένωση προχθές το βράδυ, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν πιο ήσυχη, με την Περιφέρεια και τον Δήμο να παραμένουν σε επιφυλακή.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έχει διαδραματίσει ο φράχτης του Έβρου, ο οποίος λειτούργησε ως σταθερό ανάχωμα στις περιοχές όπου έχει κατασκευαστεί. Τα σπασίματα αναχωμάτων εντοπίζονται σε σημεία όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του.

Στάθμη στο ανώτερο όριο – Οποιαδήποτε αύξηση θα δημιουργήσει προβλήματα

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η στάθμη του ποταμού στον Έβρο, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω άνοδος ενδέχεται να προκαλέσει νέα προβλήματα στα παρόχθια χωριά.

Όπως επισημάνθηκε, από τον καθηγητή Γεωμορφολογίας ΑΠΘ, Κωνσταντίνο Βουβαλίδη, η άνοδος της στάθμης ξεκίνησε περίπου στις 29 Μαΐου, όταν στον σταθμό μέτρησης καταγράφονταν 3,25 μέτρα. Προ ημερών η στάθμη έφτασε στο μέγιστο των 7,7 μέτρων. Από χθες παρατηρείται μικρή πτώση της τάξης των 10 εκατοστών, ενώ το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε εκ νέου μικρή άνοδος 4–5 εκατοστών.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι, όπως σημείωσε ο καθηγητής στο ΕΡΤnews και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ το ποτάμι βρίσκεται ήδη στο ανώτερο δυνατό επίπεδο και οποιαδήποτε αύξηση μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στις όχθες.

Ο ρόλος των φραγμάτων στη Βουλγαρία

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ευθύνης της Βουλγαρίας, επισημάνθηκε ότι στη γειτονική χώρα λειτουργούν υδροηλεκτρικά φράγματα, τα οποία διαχειρίζονται ιδιώτες. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται ελεγχόμενες εκροές νερού προς τον ποταμό.

Ωστόσο, τονίστηκε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν γεμίσει τα φράγματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εκτόνωση υδάτων, είτε μέσω παραγωγής ενέργειας είτε μέσω υπερχείλισης. Παράλληλα, υπενθυμίστηκε ότι και στην ελληνική πλευρά έχουν αξιοποιηθεί υδροηλεκτρικά φράγματα για παραγωγή ενέργειας το προηγούμενο διάστημα.\

Τι σημαίνει η πλημμύρα για τα χωράφια

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές εκτάσεις που έχουν πλημμυρίσει, η χειμερινή σπορά θεωρείται χαμένη, προκαλώντας άμεση οικονομική ζημιά στους παραγωγούς.

Ωστόσο, από γεωλογικής πλευράς, επισημαίνεται ότι τα πλημμυρικά νερά μεταφέρουν κυρίως λεπτόκοκκη λάσπη και όχι μεγάλες ποσότητες άμμου ή αμμοχάλικου που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τον εδαφικό ορίζοντα. Αντιθέτως, η λάσπη του ποταμού λειτουργεί ως φυσικό λίπασμα, εμπλουτίζοντας το έδαφος με θρεπτικά συστατικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της στάθμης και την αποφυγή νέων προβλημάτων.