Ο Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό του Ιδρύματος Γκέιτς για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστιν, παραδεχόμενος ότι έκανε λάθη που έριξαν σκιά στον φιλανθρωπικό οργανισμό, ενώ επέμεινε ότι δεν συμμετείχε στα εγκλήματα του Επστιν.

Σε συνάντηση τύπου town hall την Τρίτη, ο συνιδρυτής της Microsoft αναγνώρισε ότι είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις με Ρωσίδες, τις οποίες ο Επστιν αργότερα ανακάλυψε, αλλά διευκρίνισε ότι δεν σχετίζονταν με τα θύματα του Επστιν. «Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», δήλωσε ο Γκέιτς, σύμφωνα με ηχογράφηση που εφτασε στη Wall Street Journal.

Ο Γκέιτς ανέφερε ότι οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα στα αρχεία Επστιν και τον δείχνουν με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί, ήταν εικόνες που του ζήτησε ο Επστιν να τραβήξει με βοηθούς του μετά από συναντήσεις τους. «Για να είμαι σαφής, δεν πέρασα ποτέ χρόνο με θύματα, με τις γυναίκες γύρω του», είπε.

«Ήταν τεράστιο λάθος»

«Ήταν τεράστιο λάθος να περνώ χρόνο με τον Επστιν» και να φέρνω στελέχη του Ιδρύματος Γκέιτς σε συναντήσεις με έναν καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, πρόσθεσε. «Ζητώ συγγνώμη από άλλους ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε αυτό εξαιτίας του λάθους που έκανα».

Ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι συναντούσε τον Επστιν από το 2011, χρόνια αφότου εκείνος είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για αποπλάνηση ανήλικης. Ο Γκέιτς είπε ότι γνώριζε για μια «υπόθεση 18 μηνών» που είχε περιορίσει τα ταξίδια του Επστιν, αλλά παραδέχθηκε ότι δεν έλεγξε επαρκώς το παρελθόν του. Συνέχισε να τον συναντά ακόμη και αφού η τότε σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, είχε εκφράσει ανησυχίες το 2013.

«Με όσα γνωρίζω τώρα, το κάνει εκατό φορές χειρότερο, όχι μόνο για τα εγκλήματα του παρελθόντος, αλλά γιατί είναι σαφές πλέον ότι υπήρχε συνεχιζόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά», είπε στο προσωπικό. Για την πρώην σύζυγό του πρόσθεσε: «Προς τιμήν της, ήταν πάντα κάπως επιφυλακτική για την υπόθεση Επστιν».

Τον συναντούσε μέχρι το 2014

Ο Γκέιτς ανέφερε ότι συνέχισε να συναντά τον Επστιν έως το 2014, ταξίδεψε μαζί του με ιδιωτικό αεροσκάφος και πέρασε χρόνο μαζί του στη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. «Ποτέ δεν διανυκτέρευσα εκεί», είπε, ούτε επισκέφθηκε το νησί του Επστιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Επστιν «μιλούσε για τις στενές σχέσεις που είχε με πολλούς δισεκατομμυριούχους, ιδίως της Wall Street» και ότι μπορούσε να βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για σκοπούς όπως η παγκόσμια υγεία.

Ο Γκέιτς σημείωσε ότι η παρουσία και άλλων επιφανών προσώπων στις συναντήσεις «τον έκανε να αισθάνεται πως η κατάσταση ήταν κανονικοποιημένη». Παραδέχθηκε επίσης ότι η δική του σχέση με τον Επστιν βοήθησε τον τελευταίο να ενισχύσει τη φήμη του.

Αναγνώρισε ότι οι δεσμοί του με τον Επστιν και τα πρόσφατα αποκαλυφθέντα emails από τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης έριξαν βαριά σκιά στο Ίδρυμα Γκέιτς και στη φήμη του.

«Είναι απολύτως αντίθετο με τις αξίες και τους στόχους του Ιδρύματος», είπε. «Και το έργο μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη φήμη. Οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν αν θα συνεργαστούν μαζί μας ή όχι».

Εκπρόσωπος του Ιδρύματος δήλωσε ότι ο Γκέιτς πραγματοποιεί τέτοιες συναντήσεις δύο φορές τον χρόνο και ότι «μίλησε με ειλικρίνεια, απάντησε αναλυτικά σε ερωτήσεις και ανέλαβε την ευθύνη των πράξεών του».

Μεταξύ των emails που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα περιλαμβάνονται δύο μηνύματα που έστειλε ο Επστιν στον εαυτό του τον Ιούλιο του 2013 και φαίνεται να αποτελούν προσχέδια επιστολής παραίτησης του τότε επιστημονικού συμβούλου του Γκέιτς, Μπόρις Νίκολιτς. Το δεύτερο email αναφερόταν σε «συζυγική διαμάχη» του Γκέιτς και ανέφερε ότι ο συντάκτης είχε διευκολύνει «παράνομες ερωτικές συνευρέσεις».

Στη συνάντηση, ο Γκέιτς μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή. «Είχα εξωσυζυγικές σχέσεις — μία με μια Ρωσίδα παίκτρια μπριτζ που γνώρισα σε εκδηλώσεις μπριτζ και μία με μια Ρωσίδα πυρηνική φυσικό που γνώρισα μέσω επαγγελματικών δραστηριοτήτων», είπε.

Οι εξωσυζυγικές σχέσεις

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι ο Νίκολιτς, που ήταν κοντά τόσο στον ίδιο όσο και στον Επστιν, γνώριζε για αυτές τις σχέσεις και ενημέρωσε τον Επστιν.

Η Wall Street Journal είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ο Επστιν παρενέβη στις διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του Νίκολιτς από το ιδιωτικό γραφείο του Γκέιτς και άφησε αιχμές για εξωσυζυγικές σχέσεις του Γκέιτς κατά τη διαμόρφωση της συμφωνίας. Σε δήλωσή του, ο Νίκολιτς είχε αναφέρει ότι τα emails του Ιουλίου 2013 «δεν γράφτηκαν εκ μέρους μου ούτε κατόπιν αιτήματός μου».

Το 2023 η WSJ είχε αποκαλύψει ότι ο Επστιν φέρεται να χρησιμοποίησε τις πληροφορίες του για τη σχέση του Γκέιτς με Ρωσίδα παίκτρια μπριτζ ώστε να τον απειλήσει. Ο Γκέιτς τη γνώρισε γύρω στο 2010, όταν εκείνη ήταν περίπου 20 ετών. Ο Επστιν τη συνάντησε το 2013 και αργότερα πλήρωσε για να παρακολουθήσει σχολή προγραμματισμού. Το 2017 έστειλε email στον Γκέιτς ζητώντας του να του επιστρέψει τα χρήματα.

Σε email της 4ης Ιουλίου 2013 προς τον Νίκολιτς, ο Επστιν έγραψε: «Ο Μπιλ κινδυνεύει να περάσει από ο πλουσιότερος άνθρωπος στον μεγαλύτερο υποκριτή, η Μελίντα να γίνει περίγελος και οι δωρεές να εξαφανιστούν».

Κατονόμαζε επίσης δύο γυναίκες με τις οποίες ο Γκέιτς είχε σχέσεις, λέγοντας ότι «κινδυνεύουν να γίνουν διάσημες εν μία νυκτί».

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι το 2014 ήταν η τελευταία χρονιά που συναντήθηκε με τον Επστιν, αν και υπήρχαν κάποια «δευτερεύοντα ζητήματα» που εκείνος έθετε. «Μετά από αυτό συνέχισε να μου στέλνει emails», είπε, προσθέτοντας ότι δεν απάντησε σε κανένα.