Σε κατηγορηματική διάψευση των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στα πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν προχώρησε η πλευρά του συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς. Εκπρόσωπος του δισεκατομμυριούχου χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως «απολύτως παράλογες και εντελώς ψευδείς», αποδίδοντάς τις σε μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια δυσφήμησης.

Τα επίμαχα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνουν δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2013, τα οποία φέρεται να συνέταξε ο Επστάιν. Ωστόσο, από την τεχνική ανάλυση προκύπτει ότι τα μηνύματα εστάλησαν από τον λογαριασμό του Επστάιν προς τον ίδιο του τον εαυτό, ενώ δεν εμφανίζεται κανένας λογαριασμός που να συνδέεται άμεσα με τον κ. Γκέιτς.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων, τα οποία είναι ανυπόγραφα, περιλαμβάνει:

Ισχυρισμούς για προμήθεια φαρμάκων: Σε ένα κείμενο που προσομοιάζει με επιστολή παραίτησης από το «Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς», ο Επστάιν ισχυρίζεται ότι παρείχε φαρμακευτική αγωγή στον κ. Γκέιτς για την αντιμετώπιση σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος, κατόπιν επαφών του τελευταίου με Ρωσίδες υπηκόους.

Καταγγελίες για ηθικές παραβάσεις: Σε δεύτερο μήνυμα, ο Επστάιν επικρίνει τον κ. Γκέιτς για τη διακοπή της πολυετούς φιλίας τους, υποστηρίζοντας ότι ο δισεκατομμυριούχος τον εγκατέλειψε για να προστατεύσει τη δημόσια εικόνα του. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για εμπλοκή του σε «ηθικά αμφισβητήσιμες» ή και «παράνομες» δραστηριότητες.

Η απάντηση του Ιδρύματος Γκέιτς

«Αυτοί οι ισχυρισμοί προέρχονται από έναν αποδεδειγμένα δυσαρεστημένο ψεύτη», δήλωσε εκπρόσωπος του Ιδρύματος στο BBC. Η πλευρά του κ. Γκέιτς υποστηρίζει ότι τα έγγραφα αυτά αποτελούν τεκμήρια της απογοήτευσης του Επστάιν, ο οποίος δεν κατάφερε να εδραιώσει μια σταθερή σχέση με τον επιχειρηματία, και καταδεικνύουν τα μέσα που ήταν διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει για να τον παγιδεύσει.

Σύμφωνα με αναλυτές, τα μηνύματα συντάχθηκαν σε μια περίοδο που ο Επστάιν είχε αποτύχει να μεσολαβήσει σε μια συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος Γκέιτς και της τράπεζας JPMorgan Chase, μια εξέλιξη που του στέρησε σημαντικά προσδοκώμενα έσοδα.

Το ιστορικό της σχέσης

Ο Μπιλ Γκέιτς έχει παραδεχθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Άντερσον Κούπερ (CNN) ότι η επαφή του με τον Επστάιν ήταν ένα «τεράστιο λάθος». Η σχέση τους, η οποία ξεκίνησε το 2011 —μετά την πρώτη καταδίκη του Επστάιν για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία— φέρεται να αποτέλεσε έναν από τους επιβαρυντικούς παράγοντες που οδήγησαν τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς στην απόφαση να καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

Ο κ. Γκέιτς έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι συναντήσεις του με τον διαβόητο χρηματοδότη περιορίζονταν σε δείπνα με αποκλειστικό σκοπό την εξεύρεση δωρεών για φιλανθρωπικούς σκοπούς, διαψεύδοντας κάθε άλλη εμπλοκή.

Οι αναφορές του FBI για τον Ντόναλντ Τραμπ

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης μια σύνοψη πληροφοριών που έλαβε το FBI σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύνδεσή του με τον Τζέφρι Επσταϊν. Η σύνοψη περιέχει καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, ωστόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι οι πληροφορίες αυτές στερούνται αποδεικτικών στοιχείων και ενδέχεται να αποτελούν προϊόν κατασκευής ή πλαστογραφίας.

Ο Λευκός Οίκος, σε σχετική ανακοίνωση, παρέπεμψε στη δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επισημαίνει ότι ορισμένοι ισχυρισμοί υποβλήθηκαν στο FBI πριν από τις εκλογές του 2020 και κρίνονται ως μη αξιόπιστοι. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, τόνισε ότι δεν υπάρχει υλικό στα αρχεία αυτά που θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει νέες ποινικές διώξεις.

Ο Μασκ ήθελε να επιστεφθεί το νησί του Επσταΐν

Ο Έλον Μασκ έστειλε email στον Τζέφρι Έπσταϊν στα τέλη του 2013 για να συντονίσει ένα ταξίδι στο νησί του τελευταίου στην Καραϊβική, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Όλα αυτά έχουν συμβεί μετά τις πρώτες καταγγελίες και καταδίκες του Έπσταϊν, όπως είναι σαφές από το χρονολόγιο της δράσης του.

Ο Μασκ είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι απέρριψε τις προσπάθειες του καταδικασμένου για τράφικινγκ επιχειρηματία να τον πείσει να επισκεφθεί ένα από τα δύο νησιά που ανήκαν στον Έπσταϊν – το Great St. James και το Little St. James – στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, κοντά στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Το Little St. James ήταν το επίκεντρο της δεκαετούς κακοποίησης κοριτσιών και νεαρών γυναικών από τον Έπσταϊν όπως αναδημοσίευσε το CNN.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, ο Μασκ έστειλε email στον Έπσταϊν: «Θα βρίσκομαι στην περιοχή των Βρετανικών Παρθένων Νήσων/St Bart’s κατά τη διάρκεια των διακοπών. Υπάρχει κάποια καλή περίοδος για να σας επισκεφτώ;» Ο Έπσταϊν απάντησε δύο ημέρες αργότερα και είπε ότι η αρχή του νέου έτους θα ήταν καλή, προσθέτοντας: «πάντα υπάρχει χώρος για εσάς». Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο Έπσταϊν είπε σε άλλο email: «η 2η ή η 3η θα ήταν τέλεια. Θα έρθω να σε πάρω».

Η ανταλλαγή των μηνυμάτων δείχνει τον Μασκ να προσφέρεται να τον επισκεφτεί ενώ βρίσκεται στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, στο οποίο ο Έπσταϊν απάντησε: «Θα σου στείλω ένα ελικόπτερο».

Οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι απέχουν περίπου 15 μίλια από το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, το Little Saint James. Ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν είχε ποτέ καμία επαφή με τον Έπσταϊν.

Στο φως επαφές με στελέχη της Wall Street

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη σχέση του Επσταϊν με την Κάθριν Ρούμλερ, πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου και νυν γενική σύμβουλο της Goldman Sachs. Τα μηνύματα αποκαλύπτουν μια πιο προσωπική αλληλογραφία από αυτήν που είχε παρουσιαστεί αρχικά ως αποκλειστικά επαγγελματική.

Εκπρόσωπος της Goldman Sachs σχολίασε τη δημοσιοποίηση των εγγράφων αναφέροντας: «Είναι ευρέως γνωστό ότι ο Epstein συνήθιζε να προσφέρει ανεπιθύμητες εξυπηρετήσεις και δώρα στους επαγγελματικούς του συνεργάτες, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να καλλιεργήσει επιρροή».

Τεχνικά προβλήματα στη δημοσιοποίηση

Η ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης διεκόπη προσωρινά την Παρασκευή λόγω «υπερφόρτωσης των συστημάτων», όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Η λειτουργία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες αργότερα, επιτρέποντας την πλήρη πρόσβαση στο αρχειακό υλικό που αριθμεί εκατομμύρια σελίδες.