Η μία μετά την άλλη έρχονται οι αποκαλύψεις για τη δράση του Τζέφρι Επστιν και όλες τις επιφανείς προσωπικότητες που τον βοήθησαν, με τον άλλο ή τον άλλο τρόπο, να συνεχίζει τα σεξουαλικά του εγκλήματα.

Η Μπάρμπρο Ένμπομ, μια Σουηδοαμερικανίδα επιχειρηματίας, που λειτουργούσε ως μέντορας για νεαρές γυναίκες, έστελνε φωτογραφίες από μερικές από τις «καλύτερες και πιο λαμπρές» στον εκλιπόντα χρηματιστή, ο οποίος επέλεγε ποιες ήθελε να συναντήσει.

Η Ένμπομ, που στη Σουηδία έχει προβληθεί για την «προώθηση των γυναικών στην κορυφή» σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους τομείς όπως οι βιοεπιστήμες και τα χρηματοοικονομικά, πρότεινε επί περισσότερα από δέκα χρόνια νεαρές γυναίκες στον Επστιν για συναντήσεις στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι γυναίκες που πρότεινε η Ένμπομ στον Επστιν ήταν ανήλικες ή ότι κακοποιήθηκαν από τον ίδιο. Η Ένμπομ δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχόλιο, ωστόσο σε ανάρτησή της στο LinkedIn στα σουηδικά δήλωσε ότι είναι «αηδιασμένη που είχε οποιαδήποτε επαφή» με κάποιον που «αποκαλύφθηκε για πράξεις που δεν έχουν καμία δικαιολογία».

Τα emails

Σε εκατοντάδες emails μεταξύ της Ένμπομ και του Eπστiν ή της βοηθού του, Λέσλι Γκροφ, ο οικείος και χαλαρός τόνος σκιαγραφεί μια εδραιωμένη σχέση που ωφελούσε και τις δύο πλευρές.

Η αλληλογραφία εκτείνεται από το 2005 έως το 2018, μετά την καταδίκη του το 2008 και κατά τη διάρκεια της 13μηνης φυλάκισής του. Υπενθυμίζουμε ότι ο Επστιν αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 και η Ένμπομ δήλωσε αργότερα ότι ήταν «βαθιά εξοργισμένη» από την κακοποίηση κοριτσιών.

Τα μηνύματα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και εξέτασε το Politico δείχνουν την Ένμπομ να λέει στον Επστιν ότι εξαρτιόταν οικονομικά από εκείνον για να συνεχίσει τα πρότζεκτ της στη Σουηδία. Σε αυτά περιλαμβάνονταν το Swedish-American Life Science Summit, μια κλειστή εκδήλωση για επιχειρήσεις, επιστήμονες και επενδυτές που συνίδρυσε, το δίκτυο νεαρών γυναικών Barbro’s Best and Brightest («BBBs»), καθώς και η υποτροφία Female Economist of the Year, όλα με αφετηρία το 2001.

Σε πολλά emails η Ένμπομ ζητούσε χρήματα από τον Επστιν και κατά καιρούς συστάσεις στο δίκτυο των πλούσιων γνωριμιών του. Τα μηνύματα υποδηλώνουν ότι ο Επστιν κατέθετε συχνά 25.000 δολάρια σε οργανισμούς που συνδέονταν με την Ένμπομ, ενώ εκείνη άφηνε να εννοηθεί ότι είχε κάνει και δωρεά 100.000 δολαρίων.

Οικονομική και πολιτική ελίτ

Σε ορισμένα μηνύματα, γυναίκες τον ευχαριστούσαν για «εμπνευσμένες, συναρπαστικές και ουσιαστικές συζητήσεις». Μία άλλη, στην οποία είχε κανονίσει να ταξιδέψει στην Αφρική, χαρακτήρισε το ταξίδι «όνειρο ζωής».

Στις 16 Δεκεμβρίου, η Ένμπομ κοινοποίησε στο Χ ανάρτηση στο LinkedIn από πρώην μέλος των «BBB», την Καμίλα Βάγκνερ, η οποία ανέφερε ότι, αν και δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον Έπστιν, γνώριζε γυναίκες που «όπως πολλοί στην οικονομική, πολιτική και επιχειρηματική ελίτ, είχαν επαφές μαζί του πριν το 2019, όταν έγιναν γνωστά τα φρικιαστικά εγκλήματά του». Η ίδια τόνισε ότι «η κρίση χωρίς πλαίσιο είναι εύκολη αλλά σπάνια έντιμη».

«Το BBB δεν είναι δίκτυο “όμορφων γυναικών”», έγραφε. «Είναι ένα δίκτυο ικανών γυναικών που βοηθούν η μία την άλλη. Ανοίγουν πόρτες. Μοιράζονται επαφές. Δημιουργούνται καριέρες». Η ανάρτηση αυτή έχει πλέον «κατέβει».

Το Politico, το οποίο δεν κατονομάζει τις γυναίκες για λόγους προστασίας πιθανών θυμάτων, επικοινώνησε μέσω LinkedIn με τρεις γυναίκες που αναφέρονταν στα emails της Ένμπομ προς τον Έπστiν, όμως καμία δεν απάντησε.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2017, η Ένμπομ είχε καθοδηγήσει περίπου 200 γυναίκες μέσω του προγράμματός της, όπως ανέφερε στον Έπστiν. Μεταξύ 2005 και 2016, συζητούσαν περίπου δέκα συγκεντρώσεις «BBB» στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Φωτογραφίες και σημειώσεις

Η Ένμπομ του έστελνε φωτογραφίες γυναικών συνοδευόμενες από σχόλια για την εμφάνισή τους, μερικές φορές την ηλικία τους και αν «του ταίριαζαν»:

«μικρή, όμορφη, με σκούρα μαλλιά»,

«πολύ ελκυστική»,

«μικρή ξανθιά με ροζ φόρεμα… είναι πολύ όμορφη νομίζω… παρατηρώ ότι έχετε παρόμοιο γούστο»,

«22 σήμερα!!».

Τα μηνύματα αυτά συνεχίστηκαν και μετά την καταδίκη του για προσέγγιση ανήλικης για πορνεία.

Με τα χρόνια, η αλληλογραφία δείχνει ότι η Ένμπομ πρότεινε συστηματικά γυναίκες για βραδιές στο σπίτι του Έπστιν με ακριβά ποτά και φαγητά. Ορισμένες επικοινωνούσαν απευθείας μαζί του μετά, κάποιες τον επισκέπτονταν μόνες τους, άλλες λάμβαναν καθοδήγηση ή πολυτελή ταξίδια. Πολλές έδειχναν υπερβολικά ευγνώμονες και κολακευμένες, θεωρώντας ότι εξετάζονταν για επαγγελματικές ευκαιρίες.

Οι επαφές στη φυλακή

Η Ένμπομ διατηρούσε επαφή με τον Έπστιν ακόμα και όταν εκείνος ήταν στη φυλακή, στέλνοντάς του ενημερώσεις για διάφορα πρότζεκτ της, φωτογραφίες νεαρών γυναικών από τα προγράμματά της και γενικά δείχνοντας την υποστήριξή της.

«Είσαι πάντα έξω; Ουάου, σχεδόν ένας ολόκληρος χρόνος! Πώς νιώθεις τώρα;» έγραψε τον Ιούνιο του 2009, όταν ο Έπστιν θα είχε δικαίωμα να εργάζεται εκτός φυλακής κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συχνά έκλεινε τα μηνύματά της λέγοντας ότι του έλειπε.

Σε ένα email στις αρχές του 2009, κατά τη διάρκεια της ποινής του, ρώτησε: «Σου άρεσε η νεαρή που σου έστειλα την περασμένη εβδομάδα;» Δεν είναι σαφές σε τι αναφερόταν. Κάποιες από τις γυναίκες που παρουσιάστηκαν στον Έπστιν μέσω της Μπάρμπρο παρέμειναν πιστές σε εκείνον κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του για σεξουαλικά εγκλήματα.

Σε άλλο email του Ιουνίου 2009, μια γυναίκα ρώτησε τη βοηθό του, Λέσλι Γκροφ: «Πώς είναι; Έχει βγει ακόμα; Άκουσα από την Μπάρμπρο ότι του επιτρέπεται να εργάζεται κατά διαστήματα από το γραφείο του στη Φλόριντα;» Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, μια άλλη γυναίκα από τις επαφές της Ένμπομ αμφισβήτησε αν ήταν αλήθεια ότι ο Έπστιν είχε βγει από τη φυλακή και ζήτησε να τον επισκεφθεί.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (Stockholm School of Economics) διέκοψε τη συνεργασία του με την Ένμπομ το 2015, όταν ενημερώθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το ίδρυμα είχε λάβει δωρεές από τον Έπστιν.