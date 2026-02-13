Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα,Τζέφρι Επστάιν, έφερε ξανά στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική και κοινωνική επιρροή του διαπλέκονταν με τον χώρο της τέχνης, της εκπαίδευσης και της υψηλής διανόησης.

Πέρα από τη φιλία του με τον Νόαμ Τσόμσκι, ο Επστάιν διατηρούσε μακρόχρονη σχέση με τον Γούντι Άλεν και τη σύζυγό του Σουν-Γι Πρεβέν, η οποία είχε πολλαπλά κοινωνικά οφέλη για το ζεύγος, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν αποδείξεις από τα αρχεία ότι οι δυο τους γνώριζαν και απέκρυπταν το δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων του Αμερικανού επιχειρηματία.

Η βασική διευκόλυνση που παρείχε ο τελευταίος στον σκηνοθέτη και τη γυναίκα του ήταν η φοίτηση της κόρης τους Μπεσέτ Άλεν στο Bard College μετά από διαμεσολάβηση και δωρεά στο πανεπιστήμιο. Το ζευγάρι είχε συχνά δείπνα με τον Επστάιν στην έπαυλή του στο Μανχάταν ενώ ο Άλεν καλούσε τον επιχειρηματία σε ιδιωτικές κινηματογραφικές προβολές. Μεταξύ τους υπήρχε οικειότητα και εμπιστοσύνη – σε ένα email η Σουν-Γι ευχαριστεί επανειλημμένα τον Επστάιν για τη βοήθεια που παρείχε στην υπόθεση του πανεπιστημίου. «Δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αρκετά που έβαλες την Μπεσέτ στο Bard», γράφει η ίδια στον Επστάιν στις 11 Ιανουαρίου 2017. «Ο Λεόν ήταν υπέροχος. Είπε ότι θα τα φροντίσει όλα», σημειώνει σε άλλο email.

Η σχέση του Επστάιν με τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Σύμφωνα με στοιχεία που επιβεβαιώνονται από τους New York Times, o Επστάιν ήταν αυτός που έφερε σε επαφή τον πρόεδρο του Bard College, Λεόν Μποτστάιν με την οικογένεια Άλεν ώστε να διασφαλιστεί η φοίτηση της Μπεσέτ. Καθώς τα έγγραφα αποσαφηνίζουν ότι ο Επστάιν διατηρούσε ενεργό ρόλο στις πανεπιστημιακές διευθετήσεις ως άτυπος μεσάζων επιρροής, δεν είναι έκπληξη ότι ο Μπότσταϊν που είχε δεχτεί ως δωρεά 150.000 δολάρια για το Bard College μέσω ιδρύματος του Επστάιν, διατηρούσε στενή σχέση μαζί του και μάλιστα του παρείχε πρόσβαση σε υψηλού κύρους ακαδημαϊκές συναντήσεις.

Με άλλα λόγια η εισαγωγή της κόρης του Αλεν στο Bard δεν ήταν μια απλή ακαδημαϊκή διαδικασία, αλλά προϊόν κοινωνικής διαμεσολάβησης, συνδεδεμένο με χρηματοδοτικές ροές, το οποίο και αναδύεται μέσα από τη σχετική αλληλογραφία και τις έμμεσες αναφορές σε emails.

Η πρακτική αυτή δεν περιοριζόταν στο Bard καθώς ο Επστάιν είχε οικοδομήσει ένα ολόκληρο σύστημα διείσδυσης στα αμερικανικά πανεπιστήμια, χρηματοδοτώντας ερευνητικά προγράμματα, καθηγητές και ιδρύματα από το Χάρβαρντ μέχρι το Στάνφορντ και το MIT Media Lab. Το μοτίβο ήταν συστηματικό και ιδιαίτερα εποικοδομητικό καθώς το χρήμα που έρεε – μόνο το Χάρβαρντ είχε λάβει 9 εκατομμύρια δολάρια – εξασφάλιζε κοινωνική πρόσβαση, θεσμική επιρροή και τελικά νομιμοποίηση και αψίδα προστασίας στον επιχειρηματία και καταδικασμένο εγκληματία.

Κινούμενος εντός του συστήματος ανταλλαγής κοινωνικής ισχύος του Τζέφρι Επστάιν, ο Γούντι Άλεν δεν εμπλέκεται σε καταγεγραμμένο παράνομο περιστατικό ούτε διώκεται ποινικά. Το θέμα δεν είναι η ποινική εμπλοκή του στο πολύκροτο σκάνδαλο που απασχολεί την κοινή γνώμη επτά χρόνια μετά την αυτοκτονία του Επστάιν στο κελί του, αλλά η ηθική του συνευθύνη μέσω της προσωπικής του πρόσβασης στο περιβάλλον Επστάιν και τον ίδιο.

Η Σουν-Γι και το #MeToo

Οι ηθικές ρωγμές στο προφίλ του Άλεν, ανοιχτές πληγές από τη δεκαετία του ’90 όταν κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του Ντίλαν Φάροου και προδοσία μπλέκοντας σε ειδύλλιο με τη Σουν-Γι Πρεβέν (οι δυο τους παντρεύτηκαν όταν εκείνη ήταν 23 ετών κι εκείνος 62), υιοθετημένη κόρη της πρώην συζύγου του Μία Φάροου και του Αντρέ Πρεβέν, διευρύνθηκαν εκ νέου, με το #MeToo και την επαναφορά στο προσκήνιο των καταγγελιών της πλευράς Φάροου να καταφέρνουν την περίοδο 2017-2018 ισχυρό χτύπημα στην καριέρα του.

Στο επίκεντρο της νέας αναταραχής είναι και τα emails της Σουν-Γι προς τον Επστάιν, που προκαλούν ένα μικρό σοκ αντιμετωπίζοντας ωμά το #MeToo και τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Σε email, που στάλθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, η Πρεβέν γράφει στον Επστάιν ότι ο βραβευμένος δημοσιογράφος Ρόναν Φάροου, μπροστάρης στις αποκαλύψεις του κινήματος #MeToo, που υποστήριξε την κατηγορία της αδελφής του Ντίλαν για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του Άλεν, είναι υπερεκτιμημένος.

«Δίνει στο Ρόναν Φάροου υπερβολικό κύρος. Περισσότερο από ό,τι του αξίζει», γράφει η Πρεβέν στον Επστάιν σχολιάζοντας το άρθρο για τον Φάροου στους New York Times.

Σε ανταλλαγή emails, σχολιάζοντας επίσης δημοσιεύματα και τηλεοπτικές εμφανίσεις της δημοσιογράφου Λέα Σαλαμέ στη Γαλλία σχετικά με υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και το #MeToo, η Σουν-Γι γράφει υποτιμητικά μεταξύ άλλων: «Η Σαλαμέ παριστάνει τη γενναία υπερασπίστρια των θυμάτων, αλλά στην πραγματικότητα παίζει τον ρόλο της επαγγελματία αγανακτισμένης. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν από την υστερία».

Στην αλληλογραφία της με τον Επστάιν, η Σουν-Γι υιοθετεί ένα γενικευμένο λόγο απαξίωσης απέναντι σε ανήλικες καταγγέλουσες, αναφερομένη χαρακτηριστικά σε «15χρονη» χωρίς να την κατονομάζει, και αμφισβητώντας τη βασιμότητα των καταγγελιών σεξουαλικής κακοποίησης. Ο τόνος των μηνυμάτων δεν στοχοποιεί συγκεκριμένο πρόσωπο, αποκαλύπτει όμως μια συνολική στάση δυσπιστίας και ειρωνείας απέναντι στα θύματα.

Σε ένα email που έστειλε τον Σεπτέμβριο του 2016, η Πρεβέν μοιράστηκε με τον Επστάιν ένα άρθρο για τον Αντονι Γουάινερ. Ο Γουάινερ, πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ, εξέτισε ποινή φυλάκισης άνω του ενός έτους μετά από ένα σκάνδαλο που εξέθεσε ότι είχε στείλει σεξουαλικό υλικό σε ανήλικη. Στο μήνυμά της προς τον Επστάιν, η Πρεβέν έγραψε ότι ήταν «αηδιαστικό αυτό που του έκανε η 15χρονη».

«Μισώ τις γυναίκες που εκμεταλλεύονται τους άντρες και αυτή είναι σίγουρα μία από αυτές. Ήξερε ακριβώς τι έκανε και πόσο ευάλωτος ήταν ο Γουάινερ και τον έδεσε σαν ψάρι στο δόλωμα», σημειώνει η σύζυγος του Άλεν για την ανήλικη. «Είναι επίσης γελοίο όταν λέει στην επιστολή της ότι το δημοσιοποιεί για να τον βοηθήσει. Πώς τον βοηθάει αυτό; Τον ταπεινώνει μόν», συνεχίζει. «Γνωρίζουμε ότι η δικαιολογία του είναι ότι είναι άρρωστος. Ποια είναι η δικαιολογία της για το ότι είναι ένα απεχθές και αηδιαστικό άτομο που εκμεταλλεύεται τους αδύναμους; Γνωρίζουμε ότι είναι άρρωστος, αλλά και αυτή είναι άρρωστη που του το έκανε αυτό. Είναι τόσο χειριστική. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό της.»

Μόνο σιωπή

Από την ημέρα που δημοσιοποιήθηκαν τα αρχεία Επστάιν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μέχρι σήμερα, η πλευρά Γούντι Άλεν δεν έχει σχολιάσει το περιεχόμενο των emails.

Αν η οικογένεια θεωρούσε τον Επστάιν χρήσιμο «διασυνδετικό κρίκο» – ο ίδιος προσπαθούσε να παίξει έναν ρόλο τόσο στο επιδιωκόμενο «rebranding» του Άλεν που υπέφερε από εργασιακή αιμορραγία στη σκιά του #MeToo όσο και στην προσέγγιση του σκηνοθέτη με τον Λευκό Οίκο επί Ομπάμα και την Ντάουνινγκ Στριτ επί Κάμερον – φαίνεται να έκανε αποδεκτή και τη σκοτεινή του πλευρά, καθώς το 2017 ήταν ήδη καταδικασμένος ως σεξουαλικός εγκληματίας. Το θέμα είναι πόσο ηθικά αποδεκτή είναι μια τέτοια συναλλαγή ισχύος.