Την ύπαρξη ενός «παγκόσμιου εγκληματικού δικτύου» που διέπραξε πράξεις που πληρούν τα νομικά κριτήρια για να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αποδεικνύουν τα εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Επστιν, σύμφωνα με τη δήλωση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, σύμφωνα με τον Guardian.

Ρατσισμός, διαφθορά, ακραία μισογυνία

Τα εγκλήματα που περιγράφονται στα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαπράχθηκαν σε ένα πλαίσιο πεποιθήσεων που σχετίζονται με την υπεροχή, τον ρατσισμό, τη διαφθορά και την ακραία μισογυνία, δήλωσαν οι ειδικοί. Σύμφωνα με αυτούς, τα εγκλήματα υποδηλώνουν εμπορευματοποίηση και απανθρωποποίηση των γυναικών και των κοριτσιών.

Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

«Τόσο σοβαρές είναι η κλίμακα, η φύση, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διακρατική διάσταση αυτών των φρικαλεοτήτων κατά των γυναικών και των κοριτσιών που ορισμένες από αυτές μπορεί να πληρούν τα νομικά κριτήρια για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ειδικοί.

Οι ειδικοί τόνισαν ότι οι ισχυρισμοί που περιέχονται στα έγγραφα απαιτούν ανεξάρτητη, διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα και ζήτησαν επίσης να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους τέτοια εγκλήματα θα μπορούσαν να έχουν διαπραχθεί σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ένας νόμος, που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο με ευρεία διακομματική υποστήριξη τον Νοέμβριο, απαιτεί τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπστιν.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με «σοβαρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων συμμόρφωσης και ακατάλληλη ανωνυμοποίηση/διαγραφή πληροφοριών» που αποκάλυψαν ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με τα θύματα. Περισσότερα από 1.200 θύματα έχουν ταυτοποιηθεί στα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.

«Η απροθυμία να αποκαλυφθούν πλήρως πληροφορίες ή να επεκταθούν οι έρευνες έχει αφήσει πολλά θύματα να αισθάνονται εκ νέου τραυματισμένα», ανέφεραν οι ειδικοί.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τις διασυνδέσεις του Έπστιν με ένα ευρύ φάσμα επιδραστικών προσωπικοτήτων στην πολιτική, τα οικονομικά, τον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις – τόσο πριν όσο και μετά την παραδοχή της ενοχής του το 2008 για κατηγορίες πορνείας, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης ανήλικων κοριτσιών.

Ο Τζέφρι Επστιν Βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, αφού συνελήφθη ξανά για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας παιδιών. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοχειρία.