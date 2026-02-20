Καθώς η υπόθεση Έπστιν παραμένει στο προσκήνιο με νέες αποκαλύψεις και συλλήψεις, ο 88χρονος δισεκατομμυριούχος Λες Γουέξνερ κάθισε αυτή την εβδομάδα ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, που μετέβη εκτάκτως στο Οχάιο όπου ζει ο Γουέξνερ, για μια κατάθεση κεκλεισμένων των θυρών.

Στην εναρκτήρια δήλωσή του, που δόθηκε στη δημοσιότητα, χαρακτήρισε τον εαυτό του «αφελή, ανόητο και εύπιστο» επειδή εμπιστεύτηκε τον Τζέφρι Έπστιν. Δήλωσε ότι «δεν έκανε τίποτα κακό», ότι «εξαπατήθηκε» και ότι ο Έπστιν υπεξαίρεσε «τεράστια χρηματικά ποσά» από τον ίδιο και την οικογένειά του. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι το 2019 είχε αντιμετωπιστεί από τις αρχές ως πηγή πληροφοριών και όχι ως στόχος έρευνας, παρά το γεγονός ότι έγγραφο του FBI τον περιέγραφε ως «πιθανό συνεργό» του Έπστιν αλλά με «περιορισμένα στοιχεία» εις βάρος του.

Ωστόσο, ο Γουέξνερ παραμένει πρόσωπο τεράστιου ενδιαφέροντος αναφορικά με την υπόθεση, καθώς αν κάποιος άνθρωπος συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του οικονομικού και κοινωνικού προφίλ του Έπστιν, το οποίο του επέτρεπε να κάνει όσα φέρεται πως έκανε επί χρόνια, αυτός ήταν ο Γουέξνερ.

Από ένα μικρό κατάστημα σε μια αυτοκρατορία λιανεμπορίου

Ο Λες Γουέξνερ είναι ο ιδρυτής της L Brands, του ομίλου που βρίσκεται πίσω από μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα των τελευταίων δεκαετιών: Victoria’s Secret, Bath & Body Works και παλαιότερα Abercrombie & Fitch.

Ξεκίνησε το 1963 με ένα δάνειο 5.000 δολαρίων από τη θεία του και μέσα σε λίγες δεκαετίες κατάφερε να οικοδομήσει μια από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες λιανεμπορίου στις ΗΠΑ. Για χρόνια ήταν ο μακροβιότερος CEO στον S&P 500 και ο πλουσιότερος άνθρωπος στο Οχάιο.

Όταν γνώρισε τον Έπστιν, στα μέσα της δεκαετίας του ‘80, ο Γουέξνερ βρισκόταν στο απόγειο της επιτυχίας του.

Μια μακρόχρονη φιλία

Ο Έπστιν τότε δεν ταίριαζε στο προφίλ παραδοσιακού οικονομικού συμβούλου δισεκατομμυριούχων. Είχε εγκαταλείψει το κολέγιο και είχε εργαστεί ως καθηγητής μαθηματικών και για λίγο στην χρηματιστηριακή εταιρεία Bear Stearns.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα σε λίγα χρόνια από τη γνωριμία τους, το 1991, ο Γουέξνερ τον έκανε πληρεξούσιο του. Αυτό επέτρεπε στον Έπστιν να υπογράφει επιταγές, να αγοράζει και να πουλά ακίνητα, να δανείζεται χρήματα, να προσλαμβάνει προσωπικό κα να διαχειρίζεται επενδύσεις του Γουέξνερ. Ουσιαστικά, μπορούσε να ενεργεί σχεδόν ανεξέλεγκτα στο όνομα ενός από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου –για 16 χρόνια-, ο Έπστιν αγόρασε σε πολύ καλή τιμή ακίνητα που ανήκαν στον Γουέξνερ, συμπεριλαμβανομένης της περίφημης έπαυλης στο Upper East Side του Μανχάταν με τους επτά ορόφους και τα 40 δωμάτια, και απέκτησε πρόσβαση σε ιδιωτικά αεροσκάφη και σε δίκτυα εξουσίας που μέχρι τότε του ήταν απρόσιτα.

Η ρήξη

Ο Γουέξνερ υποστηρίζει ότι οι σχέσεις τους διακόπηκαν το 2007–2008, όταν διαπίστωσε ότι ο Έπστιν είχε υπεξαιρέσει μεγάλα ποσά – σύμφωνα με νομικά έγγραφα, τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια επιστράφηκαν, ενώ το συνολικό ποσό ενδέχεται να ήταν πολύ μεγαλύτερο.

Βέβαια, τα νεότερα έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι η επικοινωνία τους συνεχίστηκε και μετά την πρώτη καταδίκη του Έπστιν στη Φλόριντα το 2008.

Παράλληλα, θύματα του Έπστιν έχουν υποστηρίξει ότι εκείνος χρησιμοποιούσε τη στενή σχέση του με τον ιδιοκτήτη της Victoria’s Secret για να ενισχύει την εικόνα και την αξιοπιστία του, ιδίως απέναντι σε νεαρές γυναίκες που φιλοδοξούσαν να εργαστούν στον χώρο της μόδας. Στελέχη της εταιρείας φέρονται ότι είχαν πει στον Γουέξνερ ότι ο Έπστιν συστηνόταν σε επίδοξα μοντέλα ως scouter της Victoria’s Secret αλλά εκείνος δεν έκανε τίποτα.

Αναφορικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έστιν πάντως, ο Γουέξνερ αρνείται κατηγορηματικά ότι γνώριζε οτιδήποτε ή ότι συμμετείχε, αν και το όνομά του εμφανίζεται περισσότερες από 1.000 φορές στα αρχεία της υπόθεσης, ενώ η Βιρτζίνια Τζούφρε, ένα από τα πιο γνωστά θύματα της υπόθεσης, ισχυρίζεται στα απομνημονεύματά της, τα οποία κυκλοφόρησαν έξι εβδομάδες αφότου έβαλε τέλος στη ζωή της, ότι ο Γουέξνερ ήταν ένας από τους άνδρες στους οποίους την εξέδωσε ο Έπστιν.

Όπως και να έχει, ακόμη και αν δεν αποδειχθεί κάποια ποινική ευθύνη, δεν πρόκειται για έναν τυχαίο επιχειρηματία που βρέθηκε στην περιφέρεια της υπόθεσης – με τη δική του υπογραφή, ο Έπστιν κατάφερε να εμφανιστεί ως διαχειριστής δισεκατομμυρίων, με πρόσβαση σε πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες. Μάλιστα, στο ξεκίνημα της καριέρας του Έπστιν ως διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων, ο Γουέξνερ πιστεύεται ότι ήταν ο μοναδικός πελάτης του.