Η σημαντικότερη είδηση από την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο χθες το βράδυ είναι ότι δεν έβγαλε κάποια σημαντική είδηση. Όμως η έβδομη συνάντηση των δυο ηγετών μετά από την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ είχε χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδιαίτερη, πιθανώς και σημαδιακή για αυτά που θα συμβούν τις επόμενες ημέρες στη Μέση Ανατολή.

Πρώτον, ο Νετανιάχου μπήκε στο Λευκό Οίκο από την πλαϊνή πόρτα, χωρίς επίσημη υποδοχή. Δεύτερον, οι συνομιλίες διήρκεσαν τρεις ώρες. Τρίτον, δεν υπήρξε κοινή συνέντευξη Τύπου ή έστω ο καθιερωμένος σύντομος διάλογος μπροστά σε κάμερες. Τέταρτον, και οι δυο πλευρές εξέδωσαν γενικόλογες ανακοινώσεις που μοιάζουν περισσότερο με χρησμούς.

Το κλίμα μυστικοπάθειας θα μπορούσε να εξηγηθεί με τουλάχιστον δυο τρόπους: είτε υπήρξε καίρια διαφωνία, είτε υπήρξε ταύτιση απόψεων και συμφερόντων σε τέτοιο βαθμό που επίκεινται ραγδαίες εξελίξεις. Μια άλλη εκδοχή θέλει τους Τραμπ και Νετανιάχου να κρατούν στο σκοτάδι την Τεχεράνη και να εντείνουν τις πιέσεις, παίζοντας το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι.

Η συνάντηση Τραμπ -Νετανιάχου προγραμματιζόταν για τα τέλη Φεβρουαρίου, όμως η ισραηλινή πλευρά ζήτησε την επίσπευσή της λόγω των πρόσφατων αμερικανο-ιρανικών συνομιλιών. Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονταν στο Λευκό Οίκο και ενημέρωσαν τον Νετανιάχου για τις «έμμεσες συνομιλίες» που είχαν με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί την περασμένη Παρασκευή στο Ομάν.

Το Ιράν στο επίκεντρο

Στη δική του ανακοίνωση, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ο Τραμπ επαναλαμβάνει μεν τις απειλές εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης, σημειώνει όμως ότι στη συζήτηση με τον Νετανιάχου δεν ελήφθησαν οριστικές αποφάσεις και ότι του ξεκαθάρισε πως θέλει να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν προσδοκώντας μια συμφωνία. Την προηγούμενη φορά που το Ιράν δεν ήθελε μια συμφωνία, χτυπήθηκε από το «Σφυρί του Μεσονυχτίου», υπογράμμισε ο Τραμπ, υπενθυμίζοντας τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο. «Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι πιο λογικοί και υπεύθυνοι», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Νετανιάχου, με μια λακωνική ανακοίνωση του γραφείου του, σημείωσε ότι «έδωσε έμφαση στις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ» στο πλαίσιο των αμερικανοϊρανικών διαπραγματεύσεων και ότι συμφώνησαν με τον Τραμπ πως θα παραμείνουν σε στενή επαφή. Το Ισραήλ επιμένει ότι μια συμφωνία που θα έβαζε τέλος στις φιλοδοξίες του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα θα πρέπει να συνοδεύεται από δραστικούς περιορισμούς και στο πυραυλικό οπλοστάσιο του καθεστώτος. Περιορισμούς στο ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα θέλει και η Ουάσιγκτον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ταυτίζεται με τις ισραηλινές επιδιώξεις, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει πως μοναδικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, και αυτό υπό όρους.

Υπ΄ ατμόν δεύτερη αρμάδα για το Ιράν

Από τη μια, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να βάζει φρένο στις ισραηλινές επιθυμίες για άμεσο πλήγμα και ξεκαθάρισμα λογαριασμών με το ιρανικό καθεστώς. Από την άλλη, Αμερικανοί αξιωματούχοι διαμήνυσαν μέσω της εφημερίδας Wall Street Journal ότι το Πεντάγωνο διέταξε να μπει σε ετοιμότητα για αποστολή στη Μέση Ανατολή δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει διατάξει την αποστολή, όμως οι επιτελείς κρίνουν σκόπιμο να ετοιμαστεί η δεύτερη αρμάδα για κάθε ενδεχόμενο. Στα ανοιχτά του Ιράν βρίσκεται ήδη το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν με τα πλοία συνοδείας.

Ιράν: Δεν θέλουμε πυρηνικά όπλα

Στο Ιράν κορυφώθηκαν χθες οι εκδηλώσεις για την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης με συγκεντρώσεις, παρελάσεις και μηνύματα για διαρκή αγώνα εναντίον των εχθρικών επεμβάσεων. Όμως απουσίασε από τη συγκέντρωση της Τεχεράνης, για πρώτη φορά, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας αγιατολάχ Χαμενεϊ πιθανώς για το φόβο δολοφονικής επίθεσης. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε πως το Ιράν δεν θα υποκύψει στην επιθετικότητα, ότι συνεχίζει το διάλογο με τους γείτονές τους με στόχο την ειρήνη.

«Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα και ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε επαλήθευση» είπε ο Πεζεσκιάν αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθεωρήσεων από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Σενάρια για νέα επίθεση στη Γάζα

Παράλληλα, η κυβέρνηση Νετανιάχου προσανατολίζεται σε μια νέα, μεγάλης κλίμακας επίθεση στη Γάζα, όπως γράφει ο ισραηλινός Τύπος, επειδή η Χαμάς αρνείται να καταθέσει τα όπλα. Στους τέσσερις μήνες από την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει σχεδόν 500 Παλαιστίνιους με σποραδικούς αλλά σχεδόν καθημερινούς βομβαρδισμούς. Προκειμένου να δείξει ότι ευθυγραμμίζεται με τον Λευκό Οίκο, ο Νετανιάχου υπέγραψε για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο Συμβούλιο της Ειρήνης που προωθεί ο Τραμπ, λίγα λεπτά πριν συναντηθεί μαζί του στο Λευκό Οίκο.

Όσο για τη Δυτική Όχθη, η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποιεί μεν τον Νετανιάχου να μην κάνει πράξη τις απειλές προσάρτησης της κατεχόμενης περιοχής στο Ισραήλ, τηρεί όμως σιγή ιχθύος για τις επιθέσεις των εποίκων και του ισραηλινού στρατού εναντίον του παλαιστινιακού πληθυσμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο χθες για «τεράστια πρόοδο» στη Γάζα και εν γένει στην περιοχή. «Υπάρχει αληθινή ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Τραμπ.