Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά την συνάντηση του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο ότι στις συνομιλίες του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό του ξεκαθάρισε ότι η διπλωματική διαδικασία με το Ιράν θα συνεχιστεί, στο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Από την πλευρά του ο Νετανιάχου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά συνέχισε να ασκεί πιέσεις στην Ουάσιγκτον ώστε οι διαπραγματεύσεις να επεκταθούν και σε ζητήματα πέραν του πυρηνικού προγράμματος, όπως ο περιορισμός του βαλλιστικού οπλοστασίου του Ιράν και ο τερματισμός της στήριξής του σε ένοπλες οργανώσεις-πληρεξουσίους, μεταξύ των οποίων η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Τραμπ: «Η υπομονή μου δεν είναι απεριόριστη»

Ανεξάρτητα από τις ισραηλινές διαφωνίες, ο Τραμπ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια διπλωματικής προόδου, καθιστώντας ωστόσο σαφές ότι η υπομονή της Ουάσιγκτον δεν είναι απεριόριστη. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social υπενθύμισε ότι στο παρελθόν το Ιράν επέλεξε να μην προχωρήσει σε συμφωνία, γεγονός που –όπως ανέφερε– οδήγησε σε σκληρές συνέπειες για την Τεχεράνη στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midnight Hammer». «Ελπίζω αυτή τη φορά να επιδείξουν περισσότερη λογική και υπευθυνότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τι λέει ο Νετανιάχου

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε μια σχετικά λιτή ανακοίνωση για τη μακρά συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι οι δύο πλευρές «συζήτησαν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τη Γάζα και τις περιφερειακές εξελίξεις».

«Ο πρωθυπουργός τόνισε τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν στενό συντονισμό και συνεχή επικοινωνία», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Στη δήλωση δεν γίνεται λόγος για την επίτευξη συγκεκριμένων συμπερασμάτων σχετικά με το Ιράν, κάτι που ευθυγραμμίζεται με την ανάρτηση του Τραμπ λίγο μετά το πέρας της συνάντησης.