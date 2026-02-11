Για έβδομη φορά σε περίπου 13 μήνες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η ατζέντα είναι γεμάτη με κρίσιμα ζητήματα, όπως το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα και η ένταση που παρατηρείται στις σχέσεις με το Ιράν τόσο για το πυρηνικό του πρόγραμμα, όσο και για άλλα θέματα που ανησυχούν τις ΗΠΑ και την ισραηλινή πλευρά, όπως το πυραυλικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης.

Καθώς ο βασικός στόχος του Νετανιάχου, σύμφωνα με τα περισσότερα δημοσιεύματα είναι να επηρεάσει τις εξελίξεις σχετικά με τις συνομιλίες που έχουν ξεκινήσει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με την μεσολάβηση του Ομάν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δέχτηκε πριν περάσει την πόρτα για την κατ’ ιδίαν «κλειστή» συνάντηση με τον Τραμπ, να υπογράψει σχετικό κείμενο που του παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και τον Αμερικανό πρέσβη στην Ιερουσαλήμ Μάικ Χάκαμπι, για να μπει το Ισραήλ στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για την Γάζα (και πέραν αυτής).

Στη συνέχεια σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών μέσων πέρασε στη συνάντηση με τον Τραμπ, όπου παρόντες είναι επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο ανώτερος σύμβουλος και γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Τι φοβάται το Ισραήλ για Ιράν, τι λέει ο Τραμπ

Το Ισραήλ φοβάται ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιδιώξουν μια περιορισμένη πυρηνική συμφωνία, η οποία δεν θα περιλαμβάνει περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν ή τερματισμό της στήριξης της Τεχεράνης σε ένοπλες οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν καλέσει τις ΗΠΑ να μην εμπιστεύονται τις δεσμεύσεις του Ιράν.

Η περιφερειακή επιρροή της Τεχεράνης έχει αποδυναμωθεί από την επίθεση του Ισραήλ τον Ιούνιο, τις απώλειες των συμμάχων της στη Γάζα, τον Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ, καθώς και από την ανατροπή του συμμάχου της, του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ωστόσο, το Ισραήλ ανησυχεί ότι οι αντίπαλοί του ενδέχεται να ανασυγκροτηθούν μετά τον πολυμέτωπο πόλεμο που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

«Θα παρουσιάσω στον πρόεδρο τις δικές μας αντιλήψεις για τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με μία πηγή, οι δύο ηγέτες ενδέχεται να συζητήσουν και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, εάν αποτύχει η διπλωματία με το Ιράν.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να απαντήσει, εντείνοντας τους φόβους για έναν ευρύτερο πόλεμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή του στην ασφάλεια του Ισραήλ, διαχρονικού συμμάχου των ΗΠΑ και βασικού αντιπάλου του Ιράν.

Σε συνεντεύξεις του στα μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ επανέλαβε την προειδοποίησή του, δηλώνοντας ότι, αν και πιστεύει πως το Ιράν επιθυμεί μια συμφωνία, θα προχωρήσει σε «κάτι πολύ σκληρό» αν αυτή δεν επιτευχθεί.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox Business ότι μια καλή συμφωνία με το Ιράν θα σήμαινε «καθόλου πυρηνικά όπλα, καθόλου πυραύλους», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, είπε στο Axios ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στο πλαίσιο μιας μεγάλης στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ κοντά στο Ιράν.

Μακριά από τις κάμερες η είσοδος Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Η άφιξη του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο ήταν πιο χαμηλών τόνων από το συνηθισμένο. Εισήλθε στο κτίριο μακριά από τα βλέμματα δημοσιογράφων και καμερών, ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι βρισκόταν εντός και συναντούσε τον Τραμπ.

Στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβανόταν και η Γάζα, με τον Τραμπ να επιδιώκει την προώθηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, την οποία είχε συμβάλει να διαμορφωθεί. Ωστόσο, η πρόοδος στο σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου και την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης παλαιστινιακής περιοχής έχει παγώσει, λόγω σοβαρών διαφωνιών, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς και η εξαιρετικά αργή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων.

Η επίσκεψη του Νετανιάχου, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 18 Φεβρουαρίου, επισπεύστηκε εν μέσω της αμερικανικής εμπλοκής με το Ιράν. Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι συνομιλίες στο Ομάν ήταν θετικές και ότι αναμένονται νέοι γύροι διαπραγματεύσεων.