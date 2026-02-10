Απόρρητες εκθέσεις των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), με λεπτομερείς περιγραφές του σχεδίου επίθεσης της Χαμάς που τελικά υλοποίησε το 2023 είχε στα χέρια του ήδη από τον Απρίλιο του 2018 ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτό αποκάλυψε σήμερα δημοσίευμα της Yedhot Ahronot (Ynet), το οποίο μάλιστα επικαλείται έγγραφα πληροφοριών και καταθέσεις ανώτερων αξιωματούχων.

«Τα Τείχη της Ιεριχούς» και το «δεν είδα δεν άκουσα» του Νετανιάχου

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η Χαμάς την περίοδο 2018–2022 ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για μια συντονισμένη, πολυμέτωπη επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών βάσεων και κοινοτήτων στο νότιο Ισραήλ.

Το σχέδιο επίθεσης, το οποίο αργότερα συγκεντρώθηκε σε ένα έγγραφο με την ονομασία «Τα Τείχη της Ιεριχούς» (Jericho’s Walls), προέβλεπε τη διάρρηξη των συνόρων της Γάζας σε δεκάδες σημεία και την ανάπτυξη χιλιάδων μαχητών.

Σύμφωνα με το Ynet, ο Νετανιάχου είχε λάβει πληροφορίες για τα σχετικά σχέδια της Χαμάς αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, παρά τις επανειλημμένες δημόσιες διαψεύσεις στις οποίες έχει προβεί μετά από την επίθεση, σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε δει ή ακούσει ποτέ για το σχέδιο «Τα Τείχη της Ιεριχούς» πριν από τις 7 Οκτωβρίου.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η πρώτη γνωστή διαβίβαση του σχεδίου στην ισραηλινή πολιτική ηγεσία έγινε τον Απρίλιο του 2018, όταν η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών – Τμήμα Έρευνας διένειμε ένα ειδικό έγγραφο σε ανώτερους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων οι στρατιωτικοί γραμματείς του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, οι επικεφαλής της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, καθώς και το γραφείο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των IDF.

Τι ανέφερε η έκθεση και τι τελικά παραδέχτηκε ο Νετανιάχου

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται το Ynet, υποκεφάλαιο της έκθεσης του 2018 έθετε το εξής ερώτημα: «Χτίζει η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς τη δύναμή της για μια ευρεία επίθεση βαθιά εντός της επικράτειάς μας;»

Η έκθεση του 2018 φρόντιζε να μεταφέρει τη σοβαρότητα της απειλής, τονίζοντας ότι «το εύρος του σχεδίου και η πολυπλοκότητά του είναι ασυνήθιστα».

Παρότι ορισμένοι αναλυτές που συνέβαλαν στην έκθεση εξέφραζαν αμφιβολίες για το κατά πόσον η Χαμάς θα μπορούσε πράγματι να υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο, προειδοποιούσαν ότι «το σχέδιο αποτυπώνει ένα νέο, διευρυμένο σενάριο απειλής σε σύγκριση με το παρελθόν».

Ο Νετανιάχου έχει αρνηθεί ότι έλαβε οποιαδήποτε πληροφορία σύμφωνα με την οποία η Χαμάς σχεδίαζε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση πριν την 7η Οκτωβρίου του 2023. Μάλιστα απαντώντας σε σχετική ερώτηση από τον Κρατικό Ελεγκτή και Συνήγορο του Πολίτη Ματανιάχου Ένγκλμαν, στο πλαίσιο έρευνας για τις αποτυχίες που επέτρεψαν την επίθεση, το Γραφείο του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός δεν έλαβε ποτέ και δεν ενημερώθηκε ποτέ για το έγγραφο «Τα Τείχη της Ιεριχούς» πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και δεν του παρουσιάστηκε ποτέ κανένα σχέδιο της Χαμάς για μαζική εισβολή σε ισραηλινό έδαφος».

Ωστόσο, δημοσιευμένα έγγραφα του ίδιου του Νετανιάχου φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους ισχυρισμούς. Στο έγγραφο 55 σελίδων που απέστειλε στο Γραφείο του Κρατικού Ελεγκτή την περασμένη εβδομάδα, αναγνώριζε ότι έλαβε την έκθεση πληροφοριών του Απριλίου 2018, αλλά σε αυτό παρέθετε επιλεκτικά μόνο την πιο συγκρατημένη εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία η Χαμάς διέθετε «περιορισμένη ικανότητα να πραγματοποιήσει πολλές ταυτόχρονες επιδρομές» και σύμφωνα με την οποία «λόγω διαφόρων παραγόντων, δεν είναι πιθανό αυτό να συμβεί αυτή τη στιγμή».

Το έγγραφο παρέλειπε την καταληκτική πρόταση της παραγράφου της έκθεσης, η οποία προειδοποιούσε ότι το σχέδιο περιγράφει τις φιλοδοξίες της τρομοκρατικής οργάνωσης, η οποία σκοπεύει να ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις της.