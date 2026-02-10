Σχεδόν έξι ώρες κατέθετε στον 11ο όροφο της Γενικής αστυνομικής Διεύθυνσης η μητέρα του 27χρονου που άρπαξαν και εκτέλεσαν στη Νέα Πέραμο.

Το τελευταίο διάστημα, όπως είπε, δεν είχε πολλές επαφές με το παιδί της γιατί τον μάλωνε – όπως χαρακτηριστικά ανέφερε – για τις προσωπικές του επιλογές. Δεν της άρεσε που η σύντροφος του υπήρξε στο παρελθόν και σύντροφος φίλου του. Φωτογράφισε ένα πρόσωπο «κλειδί» που ήταν πολύ κοντά στο γιο της και το οποίο ίσως γνωρίζει στοιχεία που μπορεί να βοηθήσει τις Αρχές σύμφωνα με το Star.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου έχει κάποιες παράνομες δραστηριότητες αλλά δεν είχα καταλάβει τι ήταν αυτές. Δεν γνώριζα. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόσωπο “κλειδί” που μπορεί να δώσει απαντήσεις».

Όσον αφορά τα πολλά χρήματα που είχε κληρονομήσει ο γιος της και έχει γίνει μεγάλος λόγος για διαθήκες, η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτά τα λεφτά είναι που «σκότωσαν» τον Μανώλη. Ανέφερε ότι δεν τα θέλει γιατί τα θεωρεί καταραμένα, και αν έρθει μέρος από αυτά στην κατοχή της θα πάνε κατευθείαν σε ιδρύματα. Στον πρώην σύζυγο της και πατέρα του θύματος δεν αναφέρθηκε καθόλου.