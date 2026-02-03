Δύο 24ωρα μετά τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, οι έρευνες των αρχών για την εξιχνίαση του εγκλήματος συνεχίζονται τόσο στην Ελευσίνα όσο και στον Ασπρόπυργο.

Η απαγωγή σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα. Έξι ολόκληρες μέρες μετά, ο 27χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, με τραύματα από 10 σφαίρες. Οι άγνωστοι που τον απήγαγαν φαίνεται πως τον βασάνιζαν για μέρες και την περασμένη Κυριακή τον πυροβόλησαν πισώπλατα.

Σύμφωνα με θείο του θύματος, οι δράστες δεν επικοινώνησαν με κανέναν για να ζητήσουν λύτρα μετά την απαγωγή, ενώ ο 27χρονος δεν έδειχνε το τελευταίο διάστημα να φοβάται κάτι.

Όπως αποκάλυψε το Live News, από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε πως τη νύχτα της απαγωγής, οι δράστες ξυλοκόπησαν τον 27χρονο. Το θύμα έφερε κακώσεις στα χείλη από γροθιά και ένα επιφανειακό σκίσιμο στο μέτωπο.

Με λευκό ποινικό μητρώο το θύμα

Στο άκουσμα της τραγικής είδησης, η μητέρα του 27χρονου ταξίδεψε από την Κρήτη στην Αθήνα και ενημερώθηκε για τον μαρτυρικό θάνατο του παιδιού της. Η ίδια φέρεται να είπε πως δεν είχε διαισθανθεί ότι κινδύνευε ο γιος της.

Ο 27χρονος λειτουργούσε μόνος το τελευταίο διάστημα μια εργολαβική εταιρεία και έμενε στο σπίτι της συντρόφου του, στην Ελευσίνα.

Το θύμα είχε λευκό ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. Μάλιστα, πριν από περίπου δύο χρόνια, ο 27χρονος είχε βγει ζωντανός από τροχαίο, στο οποίο είχε σκοτωθεί ένας από τους καλύτερους φίλους του.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 27χρονος δέχτηκε συνολικά 10 βολές, εκ των οποίων οι 9 στην πλάτη και η μία στο πίσω μέρος του κρανίου. Τρεις από τις σφαίρες ήταν διαμπερείς και εντοπίζονται στο ύψος του θώρακα.

Μία ώρα πριν δολοφονηθεί ο 27χρονος είχε φάει, το οποίο αναγνωρίστηκε ως πλιγούρι – ταμπουλέ. Κακώσεις από γροθιές εντοπίστηκαν στο άνω και κάτω χείλος και στο μεσόφρυο, εκτιμώμενες ως τραυματισμοί που προέκυψαν τη μέρα της απαγωγής.

Το υπόλοιπο σώμα ήταν καθαρό από κακώσεις, χωρίς ίχνη βασανισμού ή ξυλοδαρμού.

Όταν τον σκότωσαν, οι δράστες έβαλαν φωτιά προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Ωστόσο, η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα να εξαφανιστούν κρίσιμα στοιχεία, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, DNA κάτω από τα νύχια και πιθανές ενδείξεις δεσίματος των χεριών.

Οι δράστες φαίνεται ότι επέμειναν να κάψουν τα χέρια του 27χρονου, ενώ το πρόσωπο του θύματος παρέμεινε τελείως ανέπαφο από τη φωτιά.

Καταθέτει η σύντροφος του 27χρονου

Νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης η σύντροφος του 27χρονου προσήλθε για κατάθεση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών στη ΓΑΔΑ, με τις Αρχές να εκτιμούν πως οι απαντήσεις της θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση δολοφονίας.

Παράλληλα, οι Αρχές εκτιμούν ότι οι απαγωγείς είχαν επικοινωνήσει με συγγενικό πρόσωπο του 27χρονου.

«Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου»

Στην εκπομπή μίλησε ο πατέρας του 27χρονου, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Όπως δήλωσε, δεν γνωρίζει αν ο γιος του δεχόταν απειλές ή αν είχε εχθρούς, επισημαίνοντας ότι αυτά είναι ζητήματα που διερευνά η Ασφάλεια. Ακόμη, τόνισε πως ο ίδιος και η οικογένεια δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ανησυχητικό, καθώς οι τελευταίες συναντήσεις τους ήταν απολύτως φυσιολογικές και χωρίς εντάσεις.

«Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να οδηγηθεί στη φυλακή», δήλωσε ο πατέρας του 27χρονου, προσθέτοντας πως πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν σύντομα.

«Θέλω να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου γιατί ξέρουν από πού προέρχεται το έγκλημα. Όλη η οικογένεια ξέρει ότι ο Μανώλης κινδύνευε», κατέληξε.