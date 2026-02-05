Η σύντροφος του 27χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο, η οποία περιέγραψε τα δραματικά γεγονότα από τη δική της οπτική γωνία, ο πατέρας του θύματος που πλέον καταθέτει ενώπιον αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών και ακόμα ένα άτομο που φέρεται να γνώριζε για την απαγωγή και να είχε ζητήσει από τους δράστες την απελευθέρωση του νεαρού, είναι σύμφωνα με τις Αρχές τρία από τα πρόσωπα «κλειδιά» στο θρίλερ της δολοφονίας, που για την ώρα είναι γεμάτο από αναπάντητα ερωτήματα.

Καταθέτει ο πατέρας του 27χρονου

Σε αντίθεση με τη σύντροφο του 27χρονου, ο πατέρας του υποστηρίζει στο «Live News» πως ο γιος του δεχόταν απειλές.

Μάλιστα, πιστεύει πως οι φίλοι του 27χρονου ξέρουν πολλά και αν αποφασίσουν να μιλήσουν θα δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τα αίτια του εγκλήματος.

Το 27χρονο θύμα είχε κληρονομήσει πριν από δύο χρόνια μεγάλη ακίνητη περιουσία από τον παππού του. Υπήρξαν κόντρες με τον πατέρα του, ο οποίος για ένα διάστημα τον υποπτευόταν για τους εμπρησμούς σε οχήματα της εταιρείας του.

Η σύντροφος του 27χρονου κατέθεσε ότι υπήρχαν κόντρες ανάμεσα σε πατέρα και γιο για τα περιουσιακά τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τoυ Live News, στην κατάθεσή του ο πατέρας του ο 27χρονου υποστήριξε πως πράγματι ανά διαστήματα υπήρχαν κάποιες κόντρες με τον γιο του.

Στο «μικροσκόπιο» τα βίντεο από την αρπαγή του 27χρονου

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε ότι υπάρχει άτομο που γνώριζε για την απαγωγή και προσπαθούσε να βοηθήσει τον 27χρονο.

Ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας βρίσκονται οι ηλεκτρονικές συσκευές του θύματος, σε μία προσπάθεια να διαπιστωθεί αν και ποιοι τον απειλούσαν.

Στο «μικροσκόπιο» παραμένουν και τα βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα, την πορεία που ακολούθησαν στη συνέχεια με το όχημα των δραστών να περνάει δίπλα από περιπολικό και το σημείο που κατευθύνθηκαν στη συνέχεια.

Παράλληλά, οι Αρχές έχουν ήδη ανασύρει από τα αρχεία τους τη δολοφονία του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά το 2024, σε μία προσπάθεια να διαπιστώσουν αν οι δράστες που παρέμειναν ασύλληπτοι συνδέονται με την απαγωγή και την εκτέλεση του 27χρονου.

Η καθηγήτρια εγκληματολογίας, Κέλλυ Ιωάννου για τη δολοφονία του 27χρονου

Οι έρευνες προχωρούν, οι μαρτυρίες για τα δραματικά γεγονότα αυξάνονται στο πέρασμα των ημερών και οι αστυνομικοί που κινούν τα νήματα της έρευνας θεωρούν πως σύντομα θα υπάρξουν αποκαλύψεις για την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου.