Νέα δεδομένα έρχονται να ενισχύσουν το μυστήριο γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο αλλά και να διευρύνουν τον κύκλο των ερευνών.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Όπως αποκαλύπτει ο αστυνομικός συντάκτης του MEGA Δημήτρης Πώποτας στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει δύο πλάστες διαθήκες. Η μια ευνοούσε τον πατέρα του 27χρονου και η άλλη το θύμα.

Η κατάθεση του πατέρα του 27χρονου και η κλήση στο «100»

Πάντως και ο ίδιος ο πατέρας του 27χρονου παραδέχθηκε χθες στην κατάθεσή του, την κόντρα που είχε με τον γιο του.

«Δεν γνωρίζω ποιος σκότωσε τον Μανώλη, ούτε γνωρίζω τι δραστηριότητες είχε. Ξέρω όμως ότι ήταν μπλεγμένος με Αλβανούς, Ρωσοπόντιους και κάτι Ρουμάνους. Δεν ξέρω όμως τι δουλειές είχε μαζί τους. Με τον Μανώλη κατά διαστήματα δεν είχαμε καλές σχέσεις. Όταν μου έκαψαν τα δύο οχήματα, νόμιζα ότι το έκανε αυτός γιατί είχαμε διαφωνίες για τα περιουσιακά θέματα. Τώρα όμως που το σκέφτομαι δεν πρέπει να ήταν αυτός, πρέπει να ήταν μήνυμα, να ήταν προειδοποίηση. Πρέπει να σας μιλήσει η μάνα του, πρέπει να ξέρει πράγματα. Να πει γιατί πήγε στην Κρήτη, τι έγινε, τι ήξερε για τον Μανώλη. Και η σύντροφος του πρέπει να μιλήσει για όσα ξέρει».

Ο πατέρας του 27χρονου κατά την τετράωρη κατάθεση του στα έμπειρα στελέχη του Ανθρωποκτονιών υποστήριξε ότι η μητέρα του θύματος ήταν εκείνη που γνώριζε ποιοι απειλούσαν το παιδί τους.

Παράλληλα, το Live News αποκάλυψε πως μετά την κατάθεσή του, ο πατέρας του 27χρονου πήρε τηλέφωνο το «100» έντρομος και είπε πως έξω από το σπίτι του βρίσκεται μία μηχανή.

Το κατώφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής αναμενόταν να περάσει σήμερα και η μητέρα του νεαρού, ωστόσο αυτό δεν συνέβη.

Ποιο δρομολόγιο ακολούθησαν οι δράστες

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν με προσοχή το υλικό από τις κάμερες έτσι ώστε να καταφέρουν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών της αρπαγής και εκτέλεσης του 27χρονου.

Ο ευρύτερος επαγγελματικός κύκλος και οι σχέσεις που είχε αναπτύξει το θύμα το τελευταίο διάστημα αναλύονται από τους ειδικούς, καθώς εκτιμούν ότι εκεί βρίσκεται το μυστικό της δολοφονίας, ενώ πρόσωπο «κλειδί» αποτελεί και η σύντροφος του η οποία είναι πολύ πιθανό να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

Στο «κάδρο» κι άλλες δολοφονίες

Μέχρι και έγκλειστους στις φυλακές ελέγχουν οι αστυνομικές αρχές ενώ, στο «κάδρο» έχουν μπει δύο δολοφονίες ανδρών, που εξετάζεται αν έχουν σχέση.

Ο επιχειρηματίας που πυροβολήθηκε στη Μάνδρα το 2024 και μετά βρέθηκε απανθρακωμένος, αλλά κι ένας ακόμη νεαρός, θύμα ενός εγκλήματος – καρμπόν το 2025.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση προσπαθούν από το τάμπλετ και το λάπτοπ που κατέσχεσαν από το σπίτι του θύματος να ερευνήσουν στα ψηφιακά δεδομένα εάν ο 27χρονος δεχόταν απειλές.

Το γεγονός ότι οι δράστες τον κράτησαν ζωντανό για έξι μέρες οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι οι κακοποιοί ενδεχομένως επιδίωκαν να αποσπάσουν πληροφορίες ή να εξαναγκάσουν το θύμα να τους υποδείξει κάτι πριν τον εκτελέσουν.