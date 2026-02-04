Στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών κατέθεσε χθες (3/2) η σύντροφος του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο από τους απαγωγείς του. Ήταν ο πιο κοντινός του άνθρωπος και εκείνη που ενημέρωσε τις Αρχές, όταν ξύπνησε και δεν τον είδε δίπλα της.

Η γυναίκα δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων από τους αξιωματικούς, καθώς θέλουν να μάθουν λεπτομέρειες για τις τελευταίες επαφές του 27χρονου Μανώλη. Τη ρώτησαν επίσης αν το θύμα της είχε εκμυστηρευθεί κάποιο φόβο του ή κάποια απειλή που μπορεί να είχε δεχθεί.

«Δεν μπορώ να υποθέσω ποιος ήθελε το κακό του. Δεν ξέρω τίποτα και δεν μου είχε πει κάτι συγκεκριμένο» τους απάντησε.

Νέα Πέραμος: Από πού προερχόταν η μεγάλη περιουσία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι συγγενείς του υποστηρίζουν ότι τα πολλά χρήματα που είχε ο 27χρονος δεν είχαν προέλθει από την εταιρεία που είχε ανοίξει. Με την ενηλικίωση του, είχε πρόσβαση στην πολύ μεγάλη περιουσία του παππού του.

Πριν από περίπου δύο χρόνια ο παππούς του πέθανε και με διαθήκη του άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και ακίνητη περιουσία. Μέρος της κληρονομιάς είχε λάβει και ο πατέρας του θύματος, με τον οποίο δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις.

«Τα πλούτη προσέλκυσαν αρκετό κόσμο που ήθελε να τον εκμεταλλευτεί, δημιούργησε φιλίες με βάση το χρήμα. Έτσι είχε μπλέξει και με κακές παρέες» υποστηρίζουν οι δικοί του.

Απαγωγή με τη μέθοδο «tiger» και βασανιστήρια

Οι δράστες περίμεναν για ώρες τον 27χρονο επιχειρηματία να επιστρέψει στο σπίτι του. Οπλισμένοι και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μόλις τον είδαν, τον άρπαξαν και εξαφανίστηκαν.

Κρατήθηκε για λίγες ημέρες σε άγνωστο κρησφύγετο, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ξεκάθαρα στη μέθοδο απαγωγής τύπου «tiger».

«Αυτές οι απαγωγές γίνονται με ακραία θρασύτητα. Όπως φάνηκε και στο βίντεο, μέσα σε κατοικημένο χώρο, δείχνουν σκληρότητα και απεριόριστη αγριότητα από τους δράστες», σχολίασε ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης.

Κομβικό στοιχείο για την έρευνα είναι το όχημα των δραστών. Οι αστυνομικοί αναλύουν κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν χρησιμοποιήθηκε το ίδιο αυτοκίνητο τόσο την ημέρα της απαγωγής όσο και την ημέρα της εκτέλεση

Η δολοφονία στη Μάνδρα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εταιρεία του θύματος φέρεται να αποτελεί συνέχεια επιχείρησης που ανήκε σε 47χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα. Πρόκειται για εταιρεία που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην παροχή εργατικού δυναμικού σε εργοστάσια και επιχειρήσεις της περιοχής και εμφανίζει υψηλά κέρδη.

Το ίδιο έτος ο 27χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο στην Ελευσίνα, όπου έχασε τη ζωή του ο συνιδιοκτήτης της επιχείρησης. Η αστυνομία εξετάζει τις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ αυτών των γεγονότων

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Υπενθυμίζεται ότι η απαγωγή του 27χρονου σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου. Έξι ημέρες αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο 27χρονος είχε δεχτεί ξυλοδαρμό τη νύχτα της απαγωγής, με κακώσεις στα χείλη και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο.

Συνολικά δέχτηκε 10 σφαίρες, εκ των οποίων οι 9 στην πλάτη και η μία στο πίσω μέρος του κρανίου, ενώ τρεις ήταν διαμπερείς στο ύψος του θώρακα.

Οι δράστες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους βάζοντας φωτιά στη σορό, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κρίσιμα στοιχεία, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, DNA κάτω από τα νύχια και πιθανές ενδείξεις δεσίματος. Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται πως δόθηκε στο κάψιμο των χεριών, ενώ το πρόσωπο του θύματος παρέμεινε ανέπαφο.

Ξεσπάει η μητέρα του

«Περίμενα να μου πουν “στείλτε λεφτά, έλα εσύ η ίδια εδώ και να φύγει ο γιος σου”. Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει με τόσες σφαίρες. Γιατί το δικό μου το αγοράκι;».

Η μητέρα του 27χρονου ξεσπά στο MEGA. Τόσες ημέρες περίμενε μάταια μία επικοινωνία, ένα σημάδι.

«Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα. Δεν ξέρετε τι περνάω να μεγαλώνω ένα παιδί τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ, μιλήστε αν ξέρετε κάτι, αν είδατε κάτι. Μάνα σας γέννησε. Αυτά τα κτήνη δεν τα γέννησε μάνα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι, γιατί μου τον σκοτώσανε» λέει.

Ο πατέρας του 27χρονου ωστόσο, δίνει διαφορετική εκδοχή.

«Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Μου το είχε πει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν μου έλεγε… Μου το είχε πει πλάγια. Μου λέει “κινδυνεύει η μάνα μου και πρέπει να πάω κάτω”. Να πάει στην Κρήτη να μείνει. Εγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες και του λέω “Μανώλη, με αυτά που κάνεις θα το φας στο κεφάλι σου” είπε.