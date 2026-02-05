Πρόσωπα κλειδιά θεωρούνται η σύντροφος και ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στην Νέα Πέραμο.

Όπως φαίνεται από την κατάθεση της γυναίκας, πατέρας και γιος δεν είχαν καλές σχέσεις. Οι τσακωμοί ανάμεσα στους δύο άντρες ήταν διαρκείς και είχαν επίκεντρο τη μεγάλη περιουσία που είχε αφήσει στον 27χρονο ο παππούς του. Μάλιστα, για ένα διάστημα, ο πατέρας υποπτευόταν τον γιο για τους εμπρησμούς σε οχήματα της εταιρείας που διαθέτει πριν από 2 μήνες.

Σήμερα είναι η σειρά του πατέρα να καταθέσει στις Αρχές. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών στο MEGA, υπάρχουν ηχογραφημένα μηνύματα του πατέρα προς το γιο του, στα οποία τον απειλεί.

Εκ νέου κατάθεση της συντρόφου

Στη μαραθώνια κατάθεσή της η σύντροφος του 27χρονου υποστήριξε ότι πως ο αρραβωνιαστικός της δεν δεχόταν απειλές, δεν έδειχνε ανήσυχος, ούτε να φοβάται για τη ζωή του. Η ίδια επανέλαβε πως μετά την αρπαγή, δεν επικοινώνησε κανείς μαζί της για να ζητήσει λύτρα.

«Δεν ξέρω αν είχε μπλέξει σε παράνομες δραστηριότητες, ούτε μπορώ να υποθέσω ποιος θα ήθελε το κακό του. Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Δεν μου είχε πει ότι τον απασχολούσε κάτι. Έδειχνε καλά και σε καμία περίπτωση προβληματισμένος. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο» είπε.

Η σύντροφός του περιέγραψε ότι τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, λίγες στιγμές πριν την αρπαγή, ο 27χρονος χτύπησε το κουδούνι, γεγονός που δεν έχει καταγραφεί από το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό.

Έτσι αναμένεται να κληθεί εκ νέου για κατάθεση ώστε να απαντήσει για τα κενά στην πρώτη της κατάθεση.

Η δολοφονία στη Μάνδρα το 2024

Από τη δολοφονία του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά στη Μάνδρα Αττικής πριν από δύο χρόνια, σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην Ελευσίνα με έναν νεκρό δύο μήνες μετά, και από εκεί στην απαγωγή και τη μαφιόζικη εκτέλεση του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, την περασμένη Κυριακή.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών θεωρούν πως αν καταφέρουν να τεκμηριώσουν τη σύνδεση των 3 υποθέσεων, θα έχουν καταφέρει να λύσουν τους πιο καθοριστικούς γρίφους, στη δολοφονία του 27χρονου. Για την ώρα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει αναλύονται με σχολαστικότητα.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης του Βήματος και των Νέων, Βασίλης Λαμπρόπουλος, άτομο που βρισκόταν στο μικροσκόπιο για τη δολοφονία του Χρήστου Γιαλιά, ήταν εκείνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα της Ελευσίνας 2 μήνες μετά.

Στη θέση του συνοδηγού στο μοιραίο όχημα καθόταν ο 27χρονος. Οι δυο τους, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές γνωρίζονταν και είχε τύχει να συνεργαστούν επιχειρηματικά.

«Τη γνάθο του είχε σπάσει. Πήγε, νοσηλεύτηκε, έμεινε μια μέρα, δύο, αν δεν κάνω λάθος και βγήκε από ‘κει. O οδηγός έχει συγχωρεθεί. Ήταν φίλοι», λέει ο θείος του 27χρονου.

Ένα και πλέον χρόνο μετά τον θάνατο του φίλου του, ο 27χρονος που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, ίδρυσε εταιρεία στον Ασπρόπυργο, που όπως θεωρούν οι αστυνομικοί ήταν ουσιαστικά η συνέχεια της αντίστοιχης που είχε στην ίδια περιοχή ο Χρήστος Γιαλιάς.

Με ποια άτομα επέλεξε να συνεργαστεί τότε; Τι γνώριζε ο ίδιος για το έγκλημα του 2024; Ποιοι τον απειλούσαν το τελευταίο διάστημα, όπως είπε στο Live News ο πατέρας του;

«Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Έτσι έλεγε ο γιος μου. Μου το είχε πει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν μου έλεγε… Μου το είχε πει πλάγια. Μου λέει κινδυνεύει η μάνα μου και πρέπει να πάω κάτω. Να πάει στην Κρήτη να μείνει. Εγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες και του λέω, Μανώλη, με αυτά που κάνεις θα το φας το κεφάλι σου».