Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται απόψε στις 23:20, στο MEGA, με στοιχεία που σοκάρουν, για μυστηριώδεις υποθέσεις που απασχολούν έντονα την ελληνική κοινωνία.

Τι δείχνουν νέα ντοκουμέντα από κάμερες ασφαλείας για πολύκροτη υπόθεση… Ποιοι έστησαν το καρτέρι θανάτου; Τι αποκαλύπτει η εξονυχιστική έρευνα του «Τούνελ»… μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής;

Τι απαντά τώρα η οικογένεια της μαθήτριας; Πού στρέφεται η δική της έρευνα; Τι φανερώνουν τα ψηφιακά ίχνη… Ποιος ενεργοποίησε τα Mέσα κοινωνικής δικτύωσης;