Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τη φυγή της 16χρονης Λόρα στη Γερμανία, με τις νέες μαρτυρίες να αποκαλύπτουν πως η 16χρονη είχε μαζί της βεβαίωση με την υπογραφή της μητέρας της.

Με το συγκεκριμένο χαρτί, η ανήλικη είχε το δικαίωμα να ταξιδέψει μόνη της, παρόλο που στον έλεγχο υπήρξε διαμάχη με το προσωπικό του αεροδρομίου.

Συνεπιβάτης της στην πτήση για Φρανκφούρτη, αποκαλύπτει, μιλώντας στο «Live News»:

«Την ημέρα εκείνη, στο γκισέ που κάνουμε check in, η κοπέλα είναι μπροστά από εμένα και έχει μία διαμάχη, διαφωνούσε με την κοπέλα που ήθελε να τσεκάρει το εισιτήριο και είχε το χαρτί υπογεγραμμένο της μαμάς της. H κοπέλα δεν μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία και περίμενε να έρθει μία πιο μεγάλη (προϊσταμένη). Και της λέει η κοπέλα από πάνω ακριβώς, είναι 2 – 3 σκαλάκια, της λέει ‘εντάξει, άμα έχει υπογραφή της μαμάς της, ισχύει’. Φωτοτυπία είχε. Δεν την άφησαν τελευταία, ήταν μπροστά από εμένα και από την εγγονή μου. Και παίρνει την κάρτα επιβίβασης, γυρνάει και της λέει (ο νεαρός) ‘είναι όλα εντάξει;’ και λέει αυτή ‘ναι, ναι είναι όλα εντάξει’».

Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας της 16χρονης Λόρας ήταν εκείνος ο οποίος στην κατάθεσή του προς τις Αρχές, έδωσε την πληροφορία πως η 16χρονη πέταξε για τη Γερμανία.

Μάλιστα, ο ίδιος βλέποντας ότι οι έρευνες ήταν στο «σημείο μηδέν», κάλεσε ο ίδιος την αεροπορική εταιρεία και επειδή έχει πρώτου βαθμού συγγένεια του απάντησαν, θετικά ότι η κόρη του πέταξε για Φρανκφούρτη.