Το ιστορικό late-night franchise του CBS αποχαιρέτησε το κοινό του ύστερα από 33 χρόνια, με ένα φινάλε γεμάτο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλβις Κοστέλο, Τζον Μπατίστ, διάσημα cameos, μια μαύρη τρύπα που κατάπιε το Ed Sullivan Theater και σχεδόν καμία ευθεία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το τελευταίο επεισόδιο του The Late Show with Stephen Colbert μεταδόθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου από το CBS, κλείνοντας οριστικά όχι μόνο τη θητεία του Κόλμπερτ στην εκπομπή, αλλά και το franchise που είχε ξεκινήσει το 1993 με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν.

Ο κωμικός ηθοποιός και παραγωγός Στίβεν Κόλμπερτ είναι ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη «σταυροφορία» του τελευταίου εναντίον των διαφωνούντων στα μέσα ενημέρωσης.

Αυλαία για το "The Late Show" του Στίβεν Κόλμπερτ, μετά από 33 χρόνια

Ο Κολμπέρ ξεκίνησε την εκπομπή σαν να ήταν μια ακόμη συνηθισμένη βραδιά, με το καθιερωμένο εισαγωγικό μονόλογο, υπενθυμίζοντας στο κοινό πόσο θα τους λείψει.

«Ήμασταν αρκετά τυχεροί που ήμασταν εδώ τα τελευταία 11 χρόνια», είπε. Ωστόσο, το πρώτο μέρος της εκπομπής διακόπηκε αρκετές φορές από απρόσμενες εμφανίσεις καλεσμένων όπως οι Μπράιαν Κράνστον, Πολ Ραντ και Τιμ Μέντοους.

Όλοι προσποιήθηκαν ότι είχαν εκνευριστεί επειδή δεν ήταν εκείνοι ο τελευταίος καλεσμένος του παρουσιαστή.

Το τέλος της εκπομπής, είχε «προαναγγελθεί» από το περασμένο καλοκαίρι, αφού ο παρουσιαστής χαρακτήρισε «μεγάλη δωροδοκία» τη συμφωνία αποζημίωσης, ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων, που σύναψε η μητρική εταιρεία του δικτύου, η Paramount, με τον Ντόναλντ Τραμπ, για το υποτιθέμενο μοντάζ μιας συνέντευξης της αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές, Κάμαλα Χάρις.

Το CBS επιμένει ότι η απόφαση να κοπεί το The Late Show ήταν καθαρά οικονομική και δεν είχε σχέση με τις προσπάθειες της Paramount να λάβει την έγκριση της κυβέρνησης για τη συγχώνευσή της με τη Skydance Media, μια συμφωνία ύψους 8,4 δισεκ. δολαρίων.

Ο Τραμπ πανηγύρισε το τέλος του “The Late Show” και του Στίβεν Κόλμπερτ

Μάλιστα, ο Τραμπ είχε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το CBS ήταν «εκτός ελέγχου» και χαρακτήριζε «αξιοθρήνητο ναυάγιο» τον Κόλμπερτ, ζητώντας να «τεθεί εκτός λειτουργίας».

Στη νέα του ανάρτηση, ο Τραμπ πανηγύρισε δημόσια το τέλος της εκπομπής που επί χρόνια τον είχε στο στόχαστρο.

«Ο Κόλμπερτ επιτέλους τελείωσε από το CBS. Απίστευτο το ότι κράτησε τόσο πολύ! Κανένα ταλέντο, καθόλου νούμερα, καμία ζωή. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από τον δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον εντελώς βλάκα. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε», αναφέρει ο Τραμπ στον επίσημο λογαριασμό του στο Truth.

Άλλοι σταρ έκαναν επίσης σύντομες εμφανίσεις σε αυτό το εκτεταμένο αποχαιρετιστήριο σόου, ανάμεσά τους οι Ράιαν Ρέινολντς, Τιγκ Νοτάρο και Νιλ ΝτεΓκρας Τάισον. Στο πλευρό του Κολμπέρ βρέθηκαν και αρκετοί φίλοι του, όπως οι κωμικοί Τζον Στιούαρτ, Τζίμι Κίμελ, Σεθ Μέγερς, Τζον Όλιβερ και Τζίμι Φάλον.

«Ήρθαμε να πούμε ότι θα μας λείψεις. Η βραδινή ζώνη δεν θα είναι η ίδια χωρίς εσένα», είπε ο Κίμελ.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ, τα χοτ ντοκ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Ο Κολμπέρ προσποιήθηκε ότι ο τελευταίος του καλεσμένος θα ήταν ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, αλλά ο ποντίφικας «αρνήθηκε» να βγει από το καμαρίνι του επειδή δεν του είχαν φέρει τα κατάλληλα σνακ, ιδίως χοτ ντογκ.

«Δεν διαβάσαμε ολόκληρη τη λίστα με τις απαιτήσεις του και δεν του φέραμε τα σνακ του», είπε ένα μέλος της ομάδας του Κολμπέρ.

Τότε στη σκηνή ανέβηκε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, προτείνοντας τον εαυτό του ως αντικαταστάτη. «Νομίζω ότι θα ήσουν ο ιδανικός τελευταίος καλεσμένος», είπε ο Κολμπέρ.

Έπειτα, Κολμπέρ καιΜακΚάρτνεϊ εμφανίστηκαν στα παρασκήνια δίπλα σε έναν ηλεκτρικό πίνακα με έναν μοχλό με την ένδειξη «Late Show».

Ο ΜακΚάρτνεϊ τράβηξε τον μοχλό των φώτων στο Ed Sullivan Theater. Η διαστατική τρύπα κατάπιε το θέατρο και το άφησε σαν μικρό αντίγραφο μέσα σε μια γυάλινη χιονόμπαλα στο πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης, με τον σκύλο του Κόλμπερτ, Μπένι, να το μυρίζει πριν ακουστεί η φωνή του παρουσιαστή: «Come on, Benny».

Στην προτελευταία εκπομπή, ο τραγουδιστής Μπρους Σπρίνγκστιν εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή του. «Είσαι ο πρώτος άνθρωπος στις ΗΠΑ που χάνει την εκπομπή του επειδή έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος δεν μπορεί να ανεχτεί μια πλάκα», είπε ο καταξιωμένος μουσικός ο οποίος στη συνέχεια πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το Streets of Minneapolis, το τραγούδι που έγραψε για να καταγγείλει τις μεθόδους της αστυνομίας μετανάστευσης.

Την περασμένη εβδομάδα ο Κόλμπερτ φιλοξένησε στο στούντιο τον πρώην παρουσιαστή και δημιουργό της εκπομπής, τον Ντέιβιντ Λέτερμαν, τον οποίο διαδέχτηκε το 2015. «Μπορείς να στερήσεις από έναν άνθρωπο την εκπομπή του. Αλλά δεν μπορείς να του στερήσεις τη φωνή του», είπε ο Λέτερμαν.