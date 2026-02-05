Πριν από 27 μέρες η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα. Ταξίδεψε για Φρανκφούρτη, αλλά τα ίχνη της εξαφανίστηκαν εκ νέου από τη στιγμή που έφτασε εκεί. Οι έρευνες συνεχίζονται και μια νέα μαρτυρία από τη Γερμανία ρίχνει φως.

«Είχα παρκάρει το αμάξι μου και ήμουν με τον γιο μου να πάμε να κάνουμε μία δραστηριότητα και έτσι όπως προχώραγα, είχα δει μπροστά μου μία κοπέλα, με μαύρο κολάν, όλα μαύρα, καπέλο δεν φόραγε, είδα το πρόσωπο της και κατάλαβα ότι είναι η Λόρα» λέει μάρτυρας στο MEGA.

Ο άνδρας ισχυρίζεται ότι είδε την 16χρονη το απόγευμα της Δευτέρας, σε μία γειτονιά που απέχει δέκα λεπτά με το αυτοκίνητο από το σπίτι όπου έμενε με την οικογένεια της στο Αμβούργο. Είδε την Λόρα, όπως λέει, να μπαίνει σε ένα κινεζικό κατάστημα της περιοχής.

«Είμαι 80% ότι της έμοιαζε. Ίδια χαρακτηριστικά, μαλλί, έμοιαζε πολύ. Και το συνδύασα επειδή είναι κοντά στο Γκρονσνταρντόρφ. Δηλαδή είμαι 80% ότι ήταν η Λόρα» λέει.

«Δύσκολος άνθρωπος ο πατέρας»

Η κινητοποίηση είναι μεγάλη στο Γκρόσανσντορφ, το μέρος όπου μεγάλωσε η ανήλικη. Έλληνες που ζουν εκεί αλλά και παλιοί γείτονες της 16χρονης αγωνιούν για την τύχη της και ρωτούν πώς μπορούν να φανούν χρήσιμοι στις έρευνες.

Αντιθέτως, οι γονείς της Λόρα εδώ και μία εβδομάδα δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση για να πάνε στη Γερμανία να ψάξουν το παιδί τους. «Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά», ήταν η απάντηση που έδωσε ο πατέρας σε δημοσιογράφο.

Στη γειτονιά του είπε πως φεύγει για το Αμβούργο. Στο εργασιακό του περιβάλλον ισχυρίστηκε πως σκοπεύει να επιστρέψει στην Ουκρανία, όμως τελικά βρέθηκε να αγοράζει ένα σπίτι 290 τετραγωνικών σε μία επαρχιακή πόλη της Ελλάδας.

Η Λόρα περνούσε ατελείωτες ώρες μέσα στο σπίτι, συνέχεια με ένα κινητό. Έβγαινε ελάχιστα και απέφευγε να ανοίγεται ακόμα και στον ετεροθαλή αδελφό της.

«Η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη, αυτός ήταν 35 κι εκείνη 16. Ήταν κλεισμένη, συνέχεια στο κινητό, της λέγαμε να πάμε στην παραλία και εκείνη δεν ήθελε. Δεν τον έβλεπε σαν αδερφό, αλλά ως άγνωστο άντρα», είπε η μητέρα του αδελφού της.

Γειτόνισσά τους λέει για τον πατέρα της Λόρα: «Θα μπορούσα να το καταλάβω ότι η κόρη του αποφάσισε να απομακρυνθεί, γιατί ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Κάποιοι είπανε, ποιος ξέρει με τι ασχολείται, αλλά όχι ήταν απλά πολύ τρομαγμένος, γιατί ήταν και γιατρός, βοηθούσε και στα θερμά λουτρά εδώ στην περιοχή, νομίζω ότι φοβόταν πολύ μην τον βρει ο Πούτιν».

«Η μητέρα ήταν εκφοβισμένη»

Σε ερώτηση για το πώς ήταν η μητέρα της, η γειτόνισσα απάντησε: «Έβλεπα μία πολύ φοβισμένη γυναίκα. Νέα, όχι ότι παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο, αλλά εκείνος ήταν πολύ αυταρχικός για να το θέσω προσεκτικά. Περπατούσε συνήθως πίσω του, ακολουθώντας τον, αλλά σπανίως δίπλα του. Ήταν πάρα πολύ ήσυχη, πολύ ήσυχη. Εκφοβισμένη θα έλεγα είναι ο σωστός χαρακτηρισμός».

Τι δήλωσε ο πατέρας της Λόρας

Στην παλιά τους γειτονιά, κάποιοι γείτονες θυμούνται πόσο λίγο έβλεπαν τη Λόρα. Ο πατέρας προτρέπει τις Αρχές να συνεχίζουν να ψάχνουν.

-Γνωρίζετε αν κατέβηκε από το αεροπλάνο της Lufthansa;

-Τι θέλετε; Τι θέλετε;

-Θέλαμε να μάθουμε αν γνωρίζετε κάτι καινούριο.

-Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά. Εσείς βρήκατε την Λόρα;

-Αυτό προσπαθούν…

-Ε τότε συνεχίστε να ψάχνετε.