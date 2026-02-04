Τι κρύβει το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε η Λόρα

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στο Γκρόσανσντορφ, όπου αγνοείται η 16χρονη Λόρα, με κατοίκους και γείτονες να εκφράζουν ανησυχία, ενώ η οικογένειά της εμφανίζεται απρόθυμη να ταξιδέψει για να τη βρει. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες για τον πατέρα της και η μυστηριώδης συμπεριφορά της ανήλικης, η οποία περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου της κλεισμένη στο σπίτι.

Ένας άνδρας, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, ισχυρίζεται ότι είδε το απόγευμα της Δευτέρας την 16χρονη να μπαίνει σε ένα κινέζικο κατάστημα για να ψωνίσει. Ήταν η ίδια ή κάποια που της έμοιαζε πολύ;

«Είμαι 80% σίγουρος ότι ήταν η Λόρα. Της έμοιαζε πολύ. Δηλαδή είμαι 80% ότι ήταν η Λόρα».

Η κινητοποίηση είναι μεγάλη στο Γκρόσανσντορφ, το μέρος όπου μεγάλωσε η ανήλικη. Έλληνες που ζουν εκεί αλλά και παλιοί γείτονες της 16χρονης αγωνιούν για την τύχη της και ρωτούν πώς μπορούν να φανούν χρήσιμοι στις έρευνες.

Αντιθέτως, οι γονείς της Λόρα εδώ και μία εβδομάδα δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση για να πάνε στη Γερμανία να ψάξουν το παιδί τους.

«Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά», ήταν η απάντηση που έδωσε ο πατέρας σε δημοσιογράφο.

«Δύσκολος άνθρωπος ο πατέρας»

Στη γειτονιά του είπε πως φεύγει για το Αμβούργο. Στο εργασιακό του περιβάλλον ισχυρίστηκε πως σκοπεύει να επιστρέψει στην Ουκρανία, όμως τελικά βρέθηκε να αγοράζει ένα σπίτι 290 τετραγωνικών σε μία επαρχιακή πόλη της Ελλάδας.

Η Λόρα περνούσε ατελείωτες ώρες μέσα στο σπίτι, συνέχεια με ένα κινητό. Έβγαινε ελάχιστα και απέφευγε να ανοίγεται ακόμα και στον ετεροθαλή αδελφό της.

«Η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη, αυτός ήταν 35 κι εκείνη 16. Ήταν κλεισμένη, συνέχεια στο κινητό, της λέγαμε να πάμε στην παραλία και εκείνη δεν ήθελε. Δεν τον έβλεπε σαν αδερφό, αλλά ως άγνωστο άντρα», είπε η μητέρα του αδελφού της.

Γειτόνισσά τους λέει για τον πατέρα της Λόρα:

«Θα μπορούσα να το καταλάβω, ότι η κόρη του αποφάσισε να απομακρυνθεί, γιατί ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Κάποιοι είπανε ‘ποιος ξέρει με τι ασχολείται’, αλλά όχι ήταν απλά πολύ τρομαγμένος, γιατί ήταν και γιατρός, βοηθούσε και στα θερμά λουτρά εδώ στην περιοχή, νομίζω ότι φοβόταν πολύ μην τον βρει ο Πούτιν».

Σε ερώτηση για το πώς ήταν η μητέρα της, η γειτόνισσα απάντησε:

«Έβλεπα μία πολύ φοβισμένη γυναίκα. Νέα, όχι ότι παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο, αλλά εκείνος ήταν πολύ αυταρχικός για να το θέσω προσεκτικά. Περπατούσε συνήθως πίσω του, ακολουθώντας τον, αλλά σπανίως δίπλα του. Ήταν πάρα πολύ ήσυχη, πολύ ήσυχη. Εκφοβισμένη θα έλεγα είναι ο σωστός χαρακτηρισμός».

Οι γονείς της Λόρα δήλωσαν στις Αρχές ότι έχουν ειδοποιήσει φίλους και γνωστούς στο Αμβούργο και γι’ αυτό δεν πάνε και οι ίδιοι στη Γερμανία.

«Ενημέρωσαν τον πατέρα»

«Αναφέρθηκε ότι ο πατέρας ήταν αυτός που υπέδειξε στους αστυνομικούς ότι «πήγε η κόρη μου στην Φρανκφούρτη διότι ανακάλυψα από την εταιρεία, τη Lufthansa, τους τηλεφώνησα και μας είπαν ότι έχει πετάξει για Φρανκφούρτη». Η Αστυνομία λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. (…) Ενημέρωσαν τον πατέρα. «Έχετε άνθρωπο στη Φρανκφούρτη όπου μπορεί να πήγε η κόρη σας;» Και απάντησαν αυτοί «όχι, δεν έχουμε άνθρωπο στην Φρανκφούρτη», λέει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Τι κρύβει το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε η Λόρα

«Ιρίνα Μέλνικ» είναι το όνομα που εμφανίζεται ως αποδέκτης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τη διαφυγή της 16χρονης στην Φρανκφούρτη.

Το κρυπτογραφημένο e-mail της συνδρομητικής ελβετικής εταιρίας protonmail.com, είχε αποστολέα το ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια, ενώ ως αποδέκτης αναφέρεται η Ιρίνα Μέλνικ, όνομα που ανήκει σε γνωστή Ουκρανή ηθοποιό.

Ποια είναι η Ιρίνα Μέλνικ

Συμπρωταγωνίστησε σε πολλές ουκρανικές και ρωσικές ταινίες και σειρές, που μάλιστα γνώρισαν διεθνή επιτυχία.

Οι ρόλοι που υποδύθηκε ίσως ρίξουν φως στον τρόπο που λειτούργησε η Λόρα καθώς υπάρχουν συμπτώσεις με την υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης, που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Η πιο πρόσφατη ταινία της «The Silence», έχει θέμα της την εξάρθρωση ενός σκοτεινού κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεις ανηλίκων.

Η Ιρίνα Μέλνικ υποδύεται τον ρόλο μίας αστυνομικού που μαζί με την ομάδα της αποκαλύπτει σταδιακά τη συστηματική κακοποίηση ευάλωτων παιδιών και νεαρών γυναικών από ισχυρούς και υπεράνω υποψίας ανθρώπους.

Μυστηριώδεις εξαφανίσεις πραγματεύεται και η αστυνομική σειρά «Sniffer», στην οποία πάλι εμφανίζεται η Ιρίνα Μέλνικ.

Σε ορισμένα επεισόδια, χάκερς σβήνουν ηλεκτρονικά ίχνη, καταστρέφουν σκληρούς δίσκους, διαγράφουν mails ή μηνύματα καταγραφής. Εικόνες που μοιάζουν να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η Λόρα.

Ίσως όχι συμπτωματικά, η ελβετική υπηρεσία protonmail που χρησιμοποίησε η Λόρα για να το εισιτήριό της, χαρακτηρίζεται για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και την αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων στον χρόνο που ορίζει ο ίδιος ο χρήστης.

Σύμφωνα με ειδικούς, είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανάκτηση των στοιχείων αυτών ακόμα και με εισαγγελική παρέμβαση.

Η επιλογή της Λόρα να χρησιμοποιήσει το όνομα της Ιρίνα Μέλνικ στο εισιτήριό της είτε είναι συμβολική είτε αντιγραφή των ταινιών της, πάντως μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμφωνα με ορισμένες πηγές.