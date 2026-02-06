Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά την πρόσφατη άνοδο του ευρώ, αλλά o Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιάννης Στουρνάρας, δεν βλέπει λόγους ανησυχίας.

«Παρακολουθούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και όλες τις μεταβλητές που επηρεάζουν τη δραστηριότητα και τον πληθωρισμό», δήλωσε ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος στην τηλεόραση του Bloomberg, τονίζοντας ότι η ενίσχυση από τον Μάρτιο του 2025 αποτελεί ήδη μέρος των προβλέψεων της ΕΚΤ και ότι το κοινό νόμισμα παραμένει εντός ενός ιστορικού εύρους συναλλαγών έναντι του δολαρίου.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης έχει πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους», δήλωσε στη συνέντευξη. «Επομένως, δεν ήταν κάτι δραματικό που θα έπρεπε να μας οδηγήσει να αλλάξουμε την πορεία δράσης μας».

Τα σχόλια έρχονται λιγότερο από μία ημέρα αφότου η ΕΚΤ άφησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για πέμπτη συνεδρίαση, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ την Πέμπτη να επαναλαμβάνει ότι οι αξιωματούχοι θεωρούν ότι βρίσκονται σε «καλή θέση» και επίσης υποβαθμίζουν την πρόσφατη άνοδο του ευρώ. Οι περισσότεροι επενδυτές και οικονομολόγοι δεν αναμένουν περαιτέρω μειώσεις στο κόστος δανεισμού μετά τα οκτώ που έχουν ήδη θεσπιστεί σε αυτόν τον κύκλο.

Άλλοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμφώνησαν με τον Στουρνάρα για το ευρώ.

«Η κίνηση του δολαρίου έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, στην τηλεόραση BFM Business Television. «Βρισκόμαστε περίπου στα 1,18 δολάρια – συμπτωματικά – είναι η ιστορική ισοτιμία όταν κοιτάς τον μέσο όρο από τη δημιουργία του ευρώ».

Ο Λετονός Μάρτινς Καζάκς τόνισε επίσης ότι η ισοτιμία του ευρώ έχει κυμανθεί σε έναν σχετικά στενό διάδρομο τους τελευταίους μήνες, λέγοντας ότι οι κινήσεις έχουν ήδη «ενσωματωθεί» στο βασικό σενάριο της ΕΚΤ.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι μια «σημαντική και γρήγορη» ενίσχυση θα μείωνε τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, «πιθανώς πυροδοτώντας μια πολιτική απάντηση».

Κίνδυνος πληθωρισμού και ανάπτυξη σε ισορροπία βλέπει ο Στουρνάρας

Ο Στουρνάρας βλέπει τους κινδύνους για τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη σε ισορροπία, περιγράφοντας τους αξιωματούχους ως «αρκετά σίγουρους».

«Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την πορεία δράσης», είπε. «Εξαρτώμαστε από τα δεδομένα. Έχει αποδειχθεί μια πολύ καλή πρακτική μέχρι τώρα». Ο Ισπανός Χοσέ Λουίς Εσκρίβα ήταν επίσης χαλαρός σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση γύρω από τις τιμές, αν και τόνισε ότι οι αξιωματούχοι είναι έτοιμοι να δράσουν γρήγορα εάν χρειαστεί.

«Βλέπουμε ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι αγκυροβολημένες σε αυτό το επίπεδο και οι προβλέψεις μας για τα επόμενα δύο χρόνια είναι να παραμείνουν σε αυτό το περιβάλλον», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser. «Όλα δείχνουν ότι η καλύτερη πορεία αυτή τη στιγμή είναι η σταθερότητα των επιτοκίων.

Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα σε αντίξοες συνθήκες όπως οι δασμοί, αναπτύσσοντας την οικονομία της κατά 0,3%, το τέταρτο τρίμηνο, σε ποσοστό καλύτερο από το αναμενόμενο. Η ανάπτυξη είναι πιθανό να υποστηριχθεί από τις υψηλότερες κρατικές δαπάνες στη Γερμανία και αλλού.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν. Η ασταθής εμπορική πολιτική των ΗΠΑ είναι η κύρια απειλή, ενώ ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη βυθίστηκε στο 1,7% τον Ιανουάριο. Αυτό θα μπορούσε να ενθαρρύνει την ήπια μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και όταν η ΕΚΤ προβλέπει επιστροφή στο 2% το 2028.

«Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος χαμηλότερου από το αναμενόμενο πληθωρισμού», δήλωσε ο Φινλανδός Όλι Ρεν σε ανάρτηση ιστολογίου, επικαλούμενος την υποτονική οικονομική επέκταση, την επιβράδυνση των μισθολογικών αυξήσεων, το ισχυρότερο ευρώ και την αύξηση των κινεζικών εισαγωγών.

Ο Στουρνάρας δήλωσε ότι η ΕΚΤ έχει επιτύχει ομαλή προσγείωση, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα κατάσταση «σταθερή ισορροπία».