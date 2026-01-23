Με τις πρώτες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας να έχουν ξεκινήσει στο Άμπου Ντάμπι και με το εδαφικό θέμα της Ουκρανίας να είναι το βασικό στην ατζέντα της συνάντησης δεδομένης της προόδου στις διαπραγματεύσεις σε μια σειρά από άλλα ζητήματα για την διευθέτηση της σύγκρουσης, το ενδιαφέρον στρέφεται στις λεπτομέρειες.

Ποιοι συμμετέχουν

Πιο συγκεκριμένα, παρά τις αναφορές ότι οι συνομιλίες έχουν ξεκινήσει, ακόμα και αυτή την στιγμή παραμένει άγνωστος ο τρόπος διεξαγωγής τους, αλλά και η διάρκεια τους. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο αν οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ρωσίας και της Ουκρανίας βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο ή οι συνομιλίες διεξάγονται «σπαστά» με μεσολάβηση των Αμερικανών διαπραγματευτών, δηλαδή του Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του συμβούλου του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούενμπαουμ.

Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκονται επίσης οι κορυφαίοι διαπραγματευτές της Ουκρανίας με επικεφαλής τον Ρουστέμ Ουμέροφ, ενώ μαζί του βρίσκονται διπλωμάτες και αξιωματούχοι ασφαλείας. Αντίθετα από την πλευρά της Ρωσίας, η αποστολή εμφανίζεται να είναι στρατιωτικής λογικής, αφού όπως ανακοινώθηκε στο Άμπου Ντάμπι δεν μετέβησαν οι συνήθεις διαπραγματευτές του Πούτιν, δηλαδή ο Γιούρι Ουσακόφ (του οποίου είναι και αρμοδιότητα επισήμως) ή ο Κίριλ Ντιμιτρίεφ, αλλά ο διευθυντής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας (GRU), Ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Τι σημαίνει η επιλογή του «γνωστού» στην Αθήνα Κοστιούκοφ

Η επιλογή αυτή καταδεικνύει ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει τις συνομιλίες με όρους στρατιωτικής αντιπαράθεσης, δίνοντας δευτερεύοντα ρόλο στην πολιτική ή την διπλωματική διάσταση του θέματος.

Ο Κοστιούκοφ, είναι γεννημένος το 1961, έλαβε ναυτική εκπαίδευση και στη συνέχεια υπηρέτησε ως στρατιωτικός διπλωμάτης, μεταξύ άλλων ως στρατιωτικός ακόλουθος στη ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα το 2004. Αφού μετατέθηκε στη GRU, ο Κοστιούκοφ συμμετείχε σε επιχειρήσεις στη Συρία, ενώ το 2018 έγινε προσωρινός επικεφαλής της GRU λόγω της ασθένειας του προϊσταμένου του, Ιγκόρ Κορομπόφ, και εν συνεχεία επικεφαλής μετά τον θάνατο του Κορομπόφ. Είναι ο πρώτος αρχηγός της GRU προερχόμενος από το Ναττικό και έγινε ναύαρχος το 2019.

Αναβάθμιση του ρόλου του

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει και στο παρελθόν στείλει τον Κοστιούκοφ σε συνομιλίες για την Ουκρανία. Ήταν μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας που συναντήθηκε με Ουκρανούς ομολόγους τον Μάιο του 2025 στην Κωνσταντινούπολη, στις πρώτες δια ζώσης συνομιλίες των εμπόλεμων πλευρών έπειτα από τρία χρόνια.

Ο Κοστιούκοφ έχει διαδραματίσει ρόλο και σε άλλες υψηλού επιπέδου συζητήσεις εξωτερικής πολιτικής. Τον περασμένο Ιούνιο, συμμετείχε μαζί με τον Πούτιν, τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ σε συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αράγτσι στο Κρεμλίνο, λίγο μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Οι συνήθεις δουλειές της GRU

Σημειώνεται ότι η GRU έχει βρεθεί αρκετές φορές στο διεθνές προσκήνιο κατά τη διάρκεια της θητείας του Κοστιούκοφ. Τον Μάρτιο του 2018, όταν ο Κοστιούκοφ υπηρετούσε ως πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής της GRU, ο Ρώσος διπλός πράκτορας Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του Γιούλια δηλητηριάστηκαν με νευροτοξικό παράγοντα στην αγγλική πόλη Σάλσμπερι.

Βρετανική έρευνα κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι ομάδα αξιωματικών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της GRU επιχείρησε να δολοφονήσει τον Σκριπάλ. Η Ρωσία αρνείται πάντοτε οποιαδήποτε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες αντιρωσική προπαγάνδα.

Ο Κοστιούκοφ μπήκε στην λίστα με τις κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2016. Το 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κι αυτή κυρώσεις εναντίον του, αλλά και σε αρκετούς συναδέλφους του στη GRU, για τη δηλητηρίαση στο Σάλσμπερι. Τελεί επίσης υπό κυρώσεις από τη Βρετανία και από αρκετές άλλες δυτικές χώρες.

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο της έναρξης της αναταραχής στο Ντονμπάς, το 2014 υπήρχαν πληροφορίες πως οι στρατιώτες χωρίς διακριτικά που εμφανίστηκαν να έχουν περάσει τα σύνορα με την Ρωσία ήταν (αν όχι όλοι τότε σίγουρα κάποιοι εξ αυτών) όπως αποδείχτηκε σε κάποια περιστατικά (βλέπε υπόθεση Ιγκόρ Στέλκοφ Γκίρκιν) στελέχη της GRU.

Τι λέει το Κρεμλίνο για τις συνομιλίες

Δίνοντας το στίγμα του τι αναμένει η Ρωσία από τις διαπραγματεύσεις ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ τόνισε σε δηλώσεις του λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών ότι ο ουκρανικός στρατός θα πρέπει να αποσυρθεί από το έδαφος του Ντονμπάς. Όπως σημείωσε: «Είναι γνωστή η θέση της Ρωσίας ότι η Ουκρανία και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να εγκαταλείψουν το έδαφος του Ντονμπάς, πρέπει να αποσυρθούν από εκεί. Αυτή είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση».