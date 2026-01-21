Σε μια ομιλία που ήδη προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διατλαντικές σχέσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε από το βήμα του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός το ζήτημα της Γροιλανδίας, δηλώνοντας ανοιχτά ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «μόνο η μεγάλη δύναμη των ΗΠΑ μπορεί να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία», τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαχρονικά αναλάβει το βάρος της άμυνας της περιοχής. «Εμείς εγκαταστήσαμε βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, εμείς πολεμήσαμε για τη Δανία», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για την περιορισμένη παρουσία της Δανία στο νησί.

Κανένα ουσιαστικό σημάδι της Δανίας στην Γροιλανδία

Επανέλαβε μάλιστα τον ισχυρισμό ότι Αμερικανοί πρόεδροι προσπαθούν να αποκτήσουν τη Γροιλανδία εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, ενώ αναφέρθηκε και σε οικονομικά στοιχεία: «Το 2019 η Δανία δήλωσε ότι θα δαπανήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια για την άμυνα της Γροιλανδίας, όμως ξόδεψε λιγότερο από το 1%». Παρότι δήλωσε ότι σέβεται τη Δανία, τους πολίτες και την ηγεσία της, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει ουσιαστικό σημάδι παρουσίας της εκεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η επιδίωξη της Γροιλανδίας δεν συνδέεται με τις σπάνιες γαίες της, αλλά με την ασφάλεια. «Ήμασταν ανόητοι που μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δώσαμε τη Γροιλανδία πίσω στη Δανία», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ μπορούν να την προστατεύσουν, να την αναπτύξουν και να την καταστήσουν «χρήσιμη και ασφαλή για την Ευρώπη και ωφέλιμη για εμάς».

Χρυσός θόλος και ένα κομμάτι πάγου

Ανέφερε δε ότι οι ΗΠΑ θέλουν την Γροιλανδία για να στήσουν τον Χρυσό Θόλο αντιπυραυλικής άμυνας. Όπως υποστήριξε δίνοντας απάντηση στον Μαρκ Κάρνεϊ του Καναδά, το σύστημα αυτό «θα υπερασπίζεται και τον Καναδά».

Πρόσθεσε ότι «το μόνο που ζητάμε είναι να πάρουμε τη Γροιλανδία, όπως πρέπει, με τίτλους και ιδιοκτησία», υποστηρίζοντας ότι «κανείς δεν υπαρσπίζεται κάτι που έχει με μίσθωση».

Υποστήριξε ότι το μόνο που ζητάω «είναι ένα κομμάτι πάγου» κάτι που είναι πολύ μικρό αντίτιμο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε «πείτε ναι και θα το εκτιμήσουμε. Πείτε όχι και θα το θυμόμαστε».

«Μας έχουν εκμεταλλευτεί στο ΝΑΤΟ»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο μίλησε και για το ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας δεν αποτελεί απειλή αλλά ενίσχυση της Συμμαχίας. «Μας έχουν εκμεταλλευτεί στο ΝΑΤΟ. Αν δεν είχα ασχοληθεί με το ΝΑΤΟ, θα είχε διαλυθεί», δήλωσε.

Στρέφοντας τα πυρά του προς την Ευρώπη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση», σημειώνοντας ότι πολλές ευρωπαϊκές πόλεις «δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμες». Συνέδεσε το ζήτημα με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και την ενσωμάτωση, ενώ επανέλαβε επικρίσεις που είχε διατυπώσει και στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη.

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν και για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, χαρακτηρίζοντας «βλακεία» τη μη αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα και υποστηρίζοντας ότι η επένδυση στην πράσινη ενέργεια μετατρέπει τους Ευρωπαίους σε «losers – (χαμένους)». Όπως είπε, οι περιορισμοί της πράσινης ατζέντας έπληξαν την παραγωγή, ενώ η επιστροφή στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχει ήδη αποδώσει καρπούς.

Με αφορμή την ενέργεια αναφέρθηκε και στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι μετά τις αμερικανικές παρεμβάσεις η ηγεσία της χώρας «κρατά πολύ έξυπνη στάση».

Θα μιλούσατε Γερμανικά και λίγα Ιαπωνέζικα

Ο Τραμπ απηύθυνε ένα ωμό μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, υπογραμμίζοντας τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ: «Είμαστε μια πολύ μεγάλη δύναμη, δεν ξέρετε πόσο μεγάλη. Θέλουμε ισχυρούς συμμάχους». Και πρόσθεσε με νόημα: «Αν δεν ήμασταν εμείς, τώρα θα μιλούσατε Γερμανικά και λίγα Ιαπωνέζικα».

Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου στο Νταβός βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο ήδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νέα ερωτήματα για το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ–Ευρώπης και τη γεωπολιτική ισορροπία στον Αρκτικό κύκλο.

Αποστάσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Στο ίδιο πνεύμα πίεσης προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να αποστασιοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη της διαχείρισής του ανήκει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη και όχι στην Ουάσιγκτον. «Τι κερδίζουν οι ΗΠΑ από όλη αυτή τη δουλειά; Όλα αυτά τα χρήματα, εκτός από θάνατο, καταστροφή και κολοσσιαία χρηματικά ποσά που πηγαίνουν σε ανθρώπους που δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε;», διερωτήθηκε, στρέφοντας ευθέως τα πυρά του προς το ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Όπως είπε, «εναπόκειται σε αυτούς να ασχοληθούν με την Ουκρανία, όχι σε εμάς», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μακριά», με «έναν μεγάλο, όμορφο ωκεανό» να τις χωρίζει από την ευρωπαϊκή ήπειρο και ότι «δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό».

Ολόκληρη η ομιλία του παρακάτω