Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφτασε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος πλησιάζει την τέταρτη επέτειό του.

Στις συνομιλίες συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ από τη ρωσική πλευρά παρίστανται, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι Γιούρι Ουσάκοφ και Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Η επίσκεψη εντάσσεται στην εντατικοποίηση της αμερικανικής διπλωματικής πρωτοβουλίας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, έπειτα από έναν χρόνο άκαρπων προσπαθειών χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δήλωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο και πως απομένει «ένα και μόνο ζήτημα» για να κλείσει η συμφωνία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το βασικό σημείο τριβής. «Είμαστε στο τέλος και, ειλικρινά, είμαι αισιόδοξος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Κρεμλίνου, η συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου έχει ήδη ξεκινήσει στο Κρεμλίνο, με την παρουσία και του Τζάρεντ Κούσνερ από την αμερικανική πλευρά, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συγκεκριμένη φάση των διαπραγματεύσεων.