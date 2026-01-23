Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται τα χτυπήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία την ώρα που αναμένεται η διεξαγωγή της τριμερούς. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης οι Ρώσοι προχώρησαν σε σφοδρά χτυπήματα στον οικισμό Τσερκάσκε της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Ανάμεσα στα τέσσερα θύματα από τα χτυπήματα ήταν ένα πεντάχρονο αγόρι και ο 32χρονος πατέρας του. Από τα χτυπήματα ισοπεδώθηκαν κατοικίες και υπήρξαν και τέσσερις τραυματίες με βαριά εγκαύματα.

Ενεργειακή ασφυξία στο Κίεβο

Την ίδια ώρα, το Κίεβο δίνει μάχη με τον «στρατηγό χειμώνα». Από την πλευρά του ο Βιτάλι Κλίτσκο ανέδειξε το μέγεθος του προβλήματος. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση, καθώς τα ρωσικά πλήγματα έχουν προκαλέσει διαδοχικές καταρρεύσεις στο δίκτυο.

Με τον υδράργυρο να κατρακυλά στους -20°C, οι αρχές επιχειρούν για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες να αποκαταστήσουν τις συνδέσεις, ενώ οι διακοπές ρεύματος και νερού διαρκούν πλέον τετραπλάσιο χρόνο σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Η βοήθεια της Πολωνίας και το μέτωπο της Πένζα

Η Βαρσοβία σπεύδει προς ενίσχυση του Κιέβου, αποστέλλοντας εκατοντάδες γεννήτριες και συσκευές θέρμανσης. «Είναι μια μάχη επιβίωσης», δήλωσε ο δήμαρχος της Βαρσοβίας, Ράφαου Τσασκόφσκι, ενώ ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έδωσε εντολή για άμεση παράδοση εξοπλισμού που χρηματοδοτήθηκε τόσο από κρατικά κονδύλια όσο και από δωρεές πολιτών.

Επιπρόσθετα στο ρωσικό έδαφος ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Πένζα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά προήλθε από την κατάρριψη ουκρανικών drones. Η περιφέρεια Πένζα βρίσκεται 600 χιλιόμετρα από το μέτωπο.

Παράλληλα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε πως κατέλαβε το χωριό Σιμινίφκα στο Χάρκοβο, εντείνοντας την πίεση στις ουκρανικές γραμμές.

Διπλωματικό θρίλερ στο Άμπου Ντάμπι με φόντο το Ντονμπάς

Στο διπλωματικό πεδίο, τα βλέμματα στρέφονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου διεξάγονται κρίσιμες τριμερείς συνομιλίες (Ρωσία, Ουκρανία, ΗΠΑ).

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ξεκαθάρισε πως «χωρίς την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς, δεν υπάρχει βάση για συμφωνία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ζήτημα του Ντονμπάς ως «κλειδί» των συνομιλιών, ενώ απέρριψε μετά βδελυγμίας την πρόταση της Μόσχας να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση ρωσικών περιοχών (όπως το Κουρσκ).

«Είναι βλακείες», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι οι πόροι αυτοί ανήκουν αποκλειστικά στην ανάκαμψη της Ουκρανίας.