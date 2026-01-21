Από τις 22 έως τις 24 Απριλίου 2026, διοργανώνεται στην Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν, η Περιφερειακή Οικολογική Σύνοδος Κορυφής (Regional Ecological Summit – RES 2026), ένα μεγάλο διεθνές φόρουμ με τη συμμετοχή περίπου 1.500 εκπροσώπων κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, αναπτυξιακών θεσμών, της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.

Η Σύνοδος διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζεται από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, ο IRENA και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο του Καζακστάν Κάσιμ – Γιομάρτ Τοκάγιεφ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και εγκρίθηκε επίσημα με το Ψήφισμα 78/147 της Γενικής Συνέλευσης.

Πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση με έμφαση στην οικολογία, την κλιματική αλλαγή, την αειφόρο ανάπτυξη και τις πράσινες τεχνολογίες.

Η Σύνοδος θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη συντονισμένων περιφερειακών λύσεων για τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως η οικολογική καταστροφή της Αράλης και η πτώση της στάθμης της Κασπίας Θάλασσας.

Δραματικές επιπτώσεις

Να σημειωθεί ότι ειδικά η Αράλη είναι μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές του 20ου αιώνα και αποτελεί σύμβολο των καταστροφικών επιπτώσεων της ανθρώπινης παρέμβασης στη φύση.

Βρίσκεται στα σύνορα του Καζακστάν με το Ουζμπεκιστάν και πριν το 1960 ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη στον κόσμο με επιφάνεια περίπου 68.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 οι Σοβιετικές αρχές άρχισαν να εκτρέπουν τα ποτάμια που τροφοδοτούσαν τη λίμνη για άρδευση καλλιεργειών βάμβακος. Αποτέλεσμα: μέχρι τις αρχές του 2000 η λίμνη είχε χάσει το 90% της επιφανείας της και το 95% του όγκου των υδάτων της.

Οσον αφορά στην Κασπία, που είναι η μεγαλύτερη λίμνη/θάλασσα του πλανήτη αντιμετωπίζει ραγδαία πτώση της στάθμης της, διαδικασία που έχει επιταχυνθεί δραματικά από το 2020 και μετά. Σύμφωνα με ειδικούς, η πτώση της στάθμης οφείλεται κυρίως στην κλιματική αλλαγή και σε μικρότερο βαθμό σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

Η ατζέντα της Συνόδου

Η ατζέντα περιλαμβάνει οκτώ βασικούς θεματικούς άξονες, από την πράσινη μετάβαση και την πράσινη χρηματοδότηση έως τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και τις ψηφιακές λύσεις για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

Αναμένεται ότι η Σύνοδος θα καταλήξει στην υιοθέτηση Κοινής Διακήρυξης των Αρχηγών Κρατών της Κεντρικής Ασίας, στην έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Δράσης με τους οργανισμούς του ΟΗΕ για την περίοδο 2026–2030, καθώς και στην έναρξη νέων περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.