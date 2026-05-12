Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της ζημιάς που προκαλεί η φωτορύπανση στην ανθρώπινη υγεία, την αστρονομία, τη βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον καλεί η Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία (RAS) της Βρετανίας με ανακοίνωσή της.

Φωτορύπανση και ασθένειες

Η έλλειψη φυσικού ηλιακού φωτός και η έκθεση στη φωτορύπανση, όπως επισημαίνει, μπορούν να οδηγήσουν σε κακό μεταβολισμό και στην ανάπτυξη ασθενειών, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία, η άνοια και η νόσος του Πάρκινσον, και προβλημάτων του αμφιβληστροειδούς. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που υποδηλώνουν ότι επηρεάζει άμεσα τη διάθεση ενός ατόμου και αυξάνει την εμφάνιση κατάθλιψης και άγχους.

Αλλά τα κακά της φωτορύπανσης δεν περιορίζονται μόνο στον ανθρώπινο οργανισμό και την ανθρώπινη ψυχολογία. Η επίδραση του τεχνητού φωτός είναι επίσης σημαντική για το φυσικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να αλλοιώσει, επιταχύνοντας την απώλεια της βιοποικιλότητας – ειδικά των νυκτόβιων ειδών που βασίζονται στο φυσικό σκοτάδι για να επιβιώσουν – καθώς και να κατακερματίσει τα οικοσυστήματα.

Το έντονο και πολύ τεχνητό φως έχει επίσης πλήξει τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία, το ένα τρίτο των εντόμων που έλκονται από τεχνητές πηγές φωτός πεθαίνουν λόγω εξάντλησης, αποπροσανατολισμού ή θήρευσης. Η φωτορύπανση μειώνει επιπλέον τις αλληλεπιδράσεις φυτών-επικονιαστών έως και 62% επηρεάζοντας σημαντικά την αναπαραγωγή των φυτών.

Οταν το τεχνητό φως καλύπτει τα άστρα

Το τεχνητό φως και η φωτορύπανση μπορούν εξάλλου να θέσουν σε κίνδυνο την ορατότητα του νυχτερινού ουρανού τόσο για τους αστρονόμους όσο και για το ευρύ κοινό. Η μείωση της φωτορύπανσης είναι απαραίτητη για την προστασία της αστρονομίας, τονίζει η RAS.

Ρυπογόνο το τεχνητό φως τη νύχτα

Για όλα τα παραπάνω κακώς κείμενα από το άπλετο τεχνητό φως, η RAS ζητά να αναγνωριστεί νομικά το τεχνητό φως τη νύχτα ως ρυπογόνο. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η νύχτα θα πρέπει να αναγνωριστεί ως αναπόσπαστο μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαία η ισότιμη προστασία με τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας για την ενίσχυση των προσπαθειών διατήρησης.

Οι 5 αρχές για καλύτερη χρήση του τεχνητού φωτισμού

Η RAS συνιστά, τέλος, αντιμετώπιση της φωτορύπανσης που βασίζεται στις πέντε αρχές του υπεύθυνου εξωτερικού φωτισμού, δηλαδή φωτισμό με σαφή σκοπό, κατεύθυνση του φωτός μόνο όπου χρειάζεται, μείωση της έντασης του φωτός, χρήση φωτός μόνο όταν είναι απαραίτητο και επιλογή φωτισμού με θερμότερα χρώματα.

Ο ρόλος του πολίτη

Το κοινό μπορεί επίσης να συμβάλει, σβήνοντας τα φώτα όπου και όταν δεν χρειάζονται και χρησιμοποιώντας φωτισμό LED χαμηλότερης θερμοκρασίας αντί για έντονο λευκό.