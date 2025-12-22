Η Paramount δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Λάρι Έλισον, πατέρας του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, εγγυάται προσωπικά τα περίπου 40,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχικό κεφάλαιο που προσφέρει η εταιρεία στο πλαίσιο της πρότασής της για την Warner Bros. Discovery, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «The New York Times».

Η ανακοίνωση της προσωπικής εγγύησης του κ. Έλισον αποσκοπεί στο να απαντήσει στις ανησυχίες που είχε εκφράσει το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery σχετικά με την αρχική πρόταση της Paramount.

Έχει «κλειδώσει» το deal

Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε πρόσφατα συμφωνία ύψους 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση μεγάλου μέρους των δραστηριοτήτων της στο Netflix. Η Warner Bros. Discovery δήλωσε ότι το Netflix προσέφερε καλύτερη συμφωνία για τους μετόχους της σε σύγκριση με την πρόταση των 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount για την εξαγορά του συνόλου της εταιρείας. Αφού το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery απέρριψε την πρόταση της Paramount, η τελευταία υπέβαλε την ίδια πρόταση απευθείας στους μετόχους της εταιρείας.

Την περασμένη εβδομάδα, η Warner Bros. Discovery συνέστησε στους μετόχους της να απορρίψουν την πρόταση της Paramount. Μία από τις βασικές ανησυχίες που ανέφερε στη σύστασή της ήταν η έλλειψη προσωπικής εγγύησης από τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον. Σύμφωνα με τους όρους της πρότασης, ένα ανακλητό καταπίστευμα στο όνομα του κ. Ellison θα στήριζε τη συναλλαγή, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς σε περίπτωση αποτυχίας της πρότασης της Paramount τα μέσα προσφυγής θα ήταν περιορισμένα.

«Η Paramount έχει επανειλημμένα αποδείξει τη δέσμευσή της για την εξαγορά της WBD»

Η Paramount δήλωσε τη Δευτέρα ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει πλέον προσωπική εγγύηση από τον Λάρι Έλισον, εκθέτοντας έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο σε οικονομικό κίνδυνο σε περίπτωση που η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί. Ο κ. Έλισον αναμένεται να λάβει οικονομικές συνεισφορές από άλλους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων περίπου 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής, καθώς και χρηματοδότηση μέσω δανεισμού από κοινοπραξία τραπεζών.

«Η Paramount έχει επανειλημμένα αποδείξει τη δέσμευσή της για την εξαγορά της WBD», δήλωσε ο Ντέιβιντ Έλισον. «Αναμένουμε από το διοικητικό συμβούλιο της WBD να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει αυτήν τη συναλλαγή που ενισχύει την αξία και να διατηρήσει και να ενισχύσει έναν εμβληματικό θησαυρό του Χόλιγουντ για το μέλλον».

Οι μετοχές της Warner Bros. Discovery σημείωσαν άνοδο σχεδόν 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Εκπρόσωπος της εταιρείας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Paramount προχώρησε και σε άλλες αναθεωρήσεις της συμφωνίας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Warner Bros. Discovery. Αύξησε το ποσό που θα κατέβαλε στην Warner Bros. Discovery σε περίπτωση που οι ρυθμιστικές αρχές μπλοκάρουν τη συμφωνία στα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια, από 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Netflix έχει επίσης προσφερθεί να καταβάλει στη Warner Bros. Discovery 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο της δικής του συμφωνίας.