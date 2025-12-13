Ένας πραγματικός πανικός, σαν σεισμός στα θεμέλια της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ξέσπασε στο άκουσμα της είδησης στις 5 Δεκεμβρίου ότι η Netflix – η εταιρεία του streaming που έφερε τα πάνω κάτω στην ψυχαγωγία της μικρής και μεγάλης οθόνης – είναι η επικρατέστερη υποψήφια για να γίνει η νέα ιδιοκτήτρια της Warner Bros, ενός εκ των μακροβιότερων στούντιο στο Χόλιγουντ.

Λογικό, καθώς η μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros. και του περίοπτου συνδρομητικού τηλεοπτικού δικτύου της και στούντιο παραγωγής HBO και streamer HBO Max, είναι ένα τεράστιο στοίχημα που θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη μορφή που θα έχει στο μέλλον η βιομηχανία του θεάματος. Ωστόσο ο πόλεμος για τον έλεγχο της αιωνόβιας Warner, δεν έχει τελειώσει ακόμα αλλά παίρνει νέα μορφή, με νέους αντιπάλους και νέα χαρακώματα να υψώνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Σαουδική Αραβία.

Ο παράγοντας Paramount

Και εξηγούμε: η Paramount Skydance υπέβαλε στις 8 Δεκεμβρίου τη δική της υπερβολικά υψηλή προσφορά για την Warner Bros. η οποία θα μπορούσε να δώσει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ντέιβιντ Έλισον ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο στον χώρο των ειδήσεων και του θεάματος. Πρόκειται για εχθρική προσφορά εξαγοράς εξαγοράς της WBD με τιμή 30 δολάρια ανά μετοχή, μια προτεινόμενη συμφωνία με επιχειρηματική αξία 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που υποβιβάζει ως «κατώτερη» την αρχική συμφωνία της Netflix στο ύψος των 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά των στούντιο και της υπηρεσίας streaming της Warner. Η πρόταση της Paramount, σε αντίθεση με αυτή της Netflix, περιλαμβάνει επίσης τα (πολλά) τηλεοπτικά δίκτυα που ανήκουν στην WBD (ανάμεσά τους τα CNN, TNT, TBS, DISCOVERY CHANNEL, CARTOON NETWORK, BOOMERANG, HGTV και FOOD NETWORK).

Αν η πρόταση της Paramount γίνει δεκτή και περατωθεί, ο Έλισον, ο οποίος έγινε διευθύνων σύμβουλος μετά την εξαγορά ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount από την Skydance νωρίτερα το 2025, θα καταστεί μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης.

«Απευθύνουμε την προσφορά μας απευθείας στους μετόχους, επειδή δικαιούνται διαφάνεια και τη δυνατότητα να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση», δήλωσε ο Έλισον σε επενδυτές και αναλυτές σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, σύμφωνα με το Variety.

Η Warner Bros. Discovery απέρριπτε επανειλημμένα για ένα τετράμηνο τις προηγούμενες προσφορές της Paramount Skydance. Σήμερα με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, η προσφορά της Netflix θα μπορούσε επίσης να αποτύχει, καθώς υπόκειται σε ρυθμιστικό έλεγχο από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όσο και αν ο επικεφαλής της WBD, Ντέιβιντ Ζάσλαβ και οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι της Netflix, Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, δηλώνουν δημοσίως ότι είναι σίγουροι για το «ντιλ», ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς.

Στο μεταξύ η WBD δήλωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο θα εξετάσει την ανταγωνιστική πρόταση της Paramount (όπως απαιτείται από το νόμο) και θα εκδώσει σύσταση σε 10 εργάσιμες ημέρες, έως τις 19 Δεκεμβρίου. Προς το παρόν, η Warner Bros. Discovery εξακολουθεί να υποστηρίζει επίσημα τη συμφωνία με τη Netflix.

Οι συνιστώσες που θέτει ο Τραμπ

Στον πόλεμο για την Warner Bros., υπάρχει ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που κινεί τα νήματα κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τη δικαιοδοσία που έχει να ασκεί έλεγχο στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Στις 7 Δεκεμβρίου, πριν την αντεπίθεση της Paramount Skydance, ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί για τα βραβεία του Kennedy Center όπου επίσης προεδρεύει και επιδιώκει αλλαγές, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα εμπλακεί» στη διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας με τη Netflix.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Τεντ Σαράντος επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του, ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix προσπάθησε να διαβεβαιώσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η εταιρεία του δεν θα αποκτήσει καμία μονοπωλιακή δύναμη και ότι άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα εξακολουθήσουν να είναι μεγαλύτερα από τη Netflix σε συνδυασμό με τη WB και το HBO Max. Ο Σαράντος είναι «ένας φανταστικός άνθρωπος», σχολίασε ο Τραμπ. «Τον σέβομαι πολύ, αλλά έχει μεγάλο μερίδιο στην αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα», πρόσθεσε.

Είναι βεβαίως γνωστό ότι ο Τραμπ είναι φίλος με τον Έλισον και τον πατέρα του, τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον. «Είναι μεγάλοι υποστηρικτές μου», έχει καυχηθεί ο πρόεδρος επαινώντας δημοσίως τον Ντέιβιντ Έλισον, σημειώνοντας ότι «θα κάνει εξαιρετική δουλειά» ως διευθύνων σύμβουλος της συγχωνευμένης Skydance Media-Paramount. Πρόκειται ωστόσο για μία συγχώνευση που έχει προκαλέσει μεγάλους τριγμούς στο κανάλι CBS και έχει οδηγήσει σε απώλειες δεκάδων θέσεων εργασίας, μετά από απολύσεις και παραιτήσεις αναγνωρισμένων δημοσιογράφων μέσα σε ένα γενικό κλίμα έντασης για την τακτική που ακολουθεί η εταιρεία προκειμένου να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια του αμερικανού προέδρου (μετά από αγωγή εκατομμυρίων στο κανάλι από τη διοίκηση Τραμπ).

Θολό τοπίο

Το παράδοξο είναι ότι οι Έλισον αντιμετώπισαν και αυτοί την οργή του Τραμπ. Ο πρόεδρος επέκρινε σφοδρά την Paramount για μια συνέντευξη που μεταδόθηκε στην εκπομπή «60 Minutes» στις 7 Δεκεμβρίου, με την πολιτικό της Τζόρτζια, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία από σύμμαχος μετατράπηκε σε εχθρό του Τραμπ. «Το πραγματικό μου πρόβλημα με την εκπομπή, ωστόσο, δεν ήταν η προδότρια με το χαμηλό IQ, αλλά το γεγονός ότι η νέα ιδιοκτησία της εκπομπής 60 Minutes, η Paramount, επέτρεψε την προβολή μιας τέτοιας εκπομπής. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σε ένα θολό, από πλευράς Ουάσινγκτον, τοπίο, μιλώντας στους δημιοσιογράφους στον Λευκό Οίκο για το αν είναι υπέρ μιας συμφωνίας εξαγοράς της WBD από την Paramount, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει αρκετά για το θέμα και ότι θέλει να εξετάσει πώς κάθε προτεινόμενη συμφωνία θα επηρεάσει το μερίδιο αγοράς της Netflix και της Paramount Skydance.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Έλισον έχει υποσχεθεί στον Λευκό Οίκο ότι θα διαχειριστεί το CNN παρόμοια με το CBS, αν καταφέρει να αποκτήσει την WBD. Αφού έγινε γνωστή η συμφωνία με το Netflix, ο Έλισον φέρεται να διαβεβαίωσε συνεργάτες του Τραμπ ότι θα «προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο CNN». Μέχρι στιγμής ούτε η Paramount ούτε ο Λευκός Οίκος έχουν σχολιάσει δημοσίως πώς θα μοιάζει το νέο CNN. Ωστόσο, δεδομένης της μακροχρόνιας διαμάχης του προέδρου με το κορυφαίο τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο, οι αλλαγές που κυοφορεί μια συμφωνία με τη σφραγίδα της Paramount αναμένεται να ταράξουν κι άλλο τα νερά στα αμερικανικά media.

Η πιθανή εξαγορά της Warner Bros από την Paramount θολώνει ακόμη περισσότερο καθώς ένα σημαντικό μέρος της προσφοράς της τελευταίας για την WBD προέρχεται από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και από κρατικά επενδυτικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας, του Αμπού Ντάμπι και του Κατάρ. Η Paramount Skydance μπορεί να προσφέρει τα περισσότερα χρήματα για την WBD, αλλά η συμμετοχή του Κούσνερ αποτελεί σαφή σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένου ότι η συμφωνία θα χρειαστεί την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι παγίδες στη συμφωνία Netflix – Warner Bros.

Αλλά και η πιθανότερη αυτή τη στιγμή συγχώνευση Netflix – Warner Bros. κρύβει πολλές παγίδες για την βιομηχανία της ψυχαγωγίας, κυρίως για το μέλλον του κινηματογράφου. Αν η Netflix κερδίσει, αυτό σημαίνει ότι θα περιοριστεί κι άλλο ο ανταγωνισμός στον χώρο του streaming, καθώς η εταιρεία θα βρεθεί σε ισχυρότερη θέση για να αυξήσει τις τιμές της συνδρομητικής υπηρεσίας της (αυτό που φοβούνται πολλοί παρατηρητές).

Μεταξύ των βασικών σημείων διαπραγμάτευσης για την εξασφάλιση της αρχικής συμφωνίας ήταν η σταθερή θέση της WBD να δεσμευτεί η Netflix ως προς την καταβολή ποσού -ρεκόρ στα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στην περίπτωση που η συμφωνία δεν επικυρωθεί.

Από την πλευρά της η Netflix δηλώνει έτοιμη να διατηρήσει τις τρέχουσες δραστηριότητες της Warner Bros. «και να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της», συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών προβολών των ταινιών της WB, για τις οποίες η Warner Bros. έχει συνάψει συμφωνίες προβολής τους στους κινηματογράφους έως το 2029. Στο εγγύς μέλλον, η Netflix θα διατηρήσει επίσης το HBO Max ως ξεχωριστή υπηρεσία.

Ωστόσο, όπως γράφει το Variety, «όποιος έχει βιώσει μια συγχώνευση στο Χόλιγουντ τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζει ότι, ανεξάρτητα από το τι λέγεται τη δεδομένη στιγμή, η μακροπρόθεσμη πορεία κάθε επιχείρησης τείνει προς την εξορθολογισμό και την εξάλειψη των περιττών δαπανών. Η Netflix αναμένει να επιτύχει ετήσια εξοικονόμηση κόστους ύψους 2-3 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το τρίτο έτος, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την WB».

Δεδομένης της δηλωμένης επιθυμίας του Τεντ Σαράντος να μειωθεί το χρονικό διάστημα προβολής των ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες ώστε να φτάνουν στην υπηρεσία streaming γρηγορότερα με «φιλικό προφίλ προς τον χρήστη/καταναλωτή», οι αιθουσάρχες θα πρέπει να προετοιμάζονται για επίθεση κατά μέτωπο. Ήδη ο κινηματογράφος βάλλεται από τις συνεχείς αλλαγές στον τρόπο θέασης των ταινιών, πόσο μάλλον μετά από μια συμφωνία-μαμούθ που θα επιτρέψει στη Netflix να διαχειρίζεται τις ταινίες της Warner όπως επιθυμεί εκείνη.

Οι θησαυροί της Warner

Θυμίζουμε ότι η Warner Bros, θεμελιωμένη το 1923 από τους Καναδούς αδελφούς Σαμ, Τζακ, Χάρι και Άλμπερτ Γουόρνερ, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στο Χόλιγουντ αποτελώντας ένα από τα πρώτα του στούντιο παραγωγής από την εποχή του βωβού σινεμά, για να εξελιχθεί στη συνέχεια σε στέγη μεγάλων κινηματογραφικών αστέρων, όπως οι Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Λορίν Μπακόλ, Έρολ Φλιν, Μπέτι Ντέιβις και Τζόαν Κρόφορντ ή και προσοδοφόρων συνεργασιών με μεγάλους σκηνοθέτες, όπως ο Κλιντ Ίστγουντ και ο Κρίστοφερ Νόλαν στη σύγχρονη εποχή.

Παράλληλα, η WBS είναι το σπίτι μεγάλων φραντσάιζ, που περιλαμβάνουν από τα εμβληματικά Looney Tunes και τους σούπερ ήρωες της DC Comics μέχρι τον θησαυρό του Χάρι Πότερ. Το δε HBO που πάει «πακέτο» με τη Warner Bros, διαθέτει σειρές που έθεσαν υψηλά στάνταρ στην τηλεόραση και έγιναν «φαινόμενα» εξαιρετικά δημοφιλή, όπως τα «Φιλαράκια», «Game of Thrones», «The Wire», «The Sopranos» και «Succession».

Σημειωτέον, το φαβορί των Χρυσών Σφαιρών και πιθανόν των Οσκαρ, που θα απονεμηθούν στις αρχές του 2026, το «One battle after another» (Η μία μάχη μετά την άλλη) του Πολ Τόμας Άντερσον, είναι από τα μεγάλα ατού της Warner «εκεί έξω» για την τρέχουσα σεζόν (ένα μικρό δείγμα της μεγάλης γκάμας παραγωγής ταινιών του στούντιο).

Σύμφωνα με τις αναλύσεις των αμερικανικών media, η ενσωμάτωση της Warner Bros. στη Netflix θα δώσει στην πλατφόρμα streaming υπερβολική εξουσία επί των εργαζομένων του κλάδου – ηθοποιών, σεναριογράφων, σκηνοθετών κ.λπ. – οι οποίοι θα έχουν στο εξής λιγότερες επιλογές στο θέμα της συνεργασίας με στούντιο παραγωγής. Το τοπίο είναι επιπρόσθετα αμφίβολο ως προς την τροπή που θα πάρει ο επικείμενος νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον χώρο της ψυχαγωγίας, ενώ είναι άγνωστη η προστασία που μπορεί να προσφέρεται εφεξής σε ζητήματα χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και, φυσικά, υπάρχει ο φόβος η συγχωνευμένη εταιρεία Netflix / WB να κυκλοφορεί λιγότερες ταινίες από ό,τι αν οι δύο εταιρείες παρέμεναν δύο ξεχωριστές οντότητες.

Όλα αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικά και ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει, οι απολύσεις και οι αυξήσεις των τιμών επί των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές κρίνονται ως αναπόφευκτες από τους γνωρίζοντες.

Εν αναμονή των εξελίξεων, τα σωματεία των εργαζομένων στο Χόλιγουντ ανησυχούν. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο των Ηθοποιών SAG-AFTRA ανέφερε ότι η μόνη συμφωνία που ενδιαφέρεται να υποστηρίξει είναι αυτή που θα οδηγήσει σε «περισσότερη δημιουργία και περισσότερη παραγωγή, όχι λιγότερη», ενώ εκπρόσωπος του WGA, του Σωματείου των Σεναριογράφων, τόνισε ότι στο τέλος «το πρόβλημα είναι η εξαγορά και η επικείμενη ενοποίηση δύο γίγαντων των media, όχι το ποιος είναι ο αγοραστής».