Η Paramount προχώρησε τη Δευτέρα σε επιθετική πρόταση εξαγοράς για τη Warner Bros. Discovery (WBD), επιχειρώντας να μπλοκάρει την εξαγορά από την Netflix.

Η εταιρεία κατέθεσε πρόταση εξ ολοκλήρου σε μετρητά, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί καλύτερη και πιο ασφαλή επιλογή για τους μετόχους της WBD σε σχέση με τη συμφωνία που έχει ήδη υπογραφεί με το Netflix.

Η προσφορά της Paramount αποτιμά το σύνολο της Warner Bros. Discovery στα 108 δισ. δολάρια, έναντι της πρότασης των 83 δισ. του Netflix για τα κινηματογραφικά και streaming assets της εταιρείας. «Το διοικητικό συμβούλιο της WBD εξετάζει μια κατώτερη πρόταση, που εκθέτει τους μετόχους σε αβέβαιες αποτιμήσεις και σε μια δύσκολη ρυθμιστική διαδικασία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον.

Ψυχραιμία από το Netflix

Ο CEO του Netflix, Τεντ Σαράντος, εμφανίστηκε πάντως ήρεμος, σημειώνοντας ότι η κίνηση της Paramount ήταν αναμενόμενη: «Έχουμε μια συμφωνία και είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι. Πιστεύουμε ότι είναι καλή για τους μετόχους, τους καταναλωτές και τον κλάδο της ψυχαγωγίας».

Την ίδια στιγμή, η προοπτική πώλησης της Warner Bros. έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη δημιουργική κοινότητα, καθώς πολλοί θεωρούν ότι μια τέτοια συμφωνία θα περιορίσει περαιτέρω τις ευκαιρίες ανάπτυξης νέων έργων και θα συρρικνώσει την αγορά εργασίας.

Τι είναι η επιθετική εξαγορά;

Οι εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο την έννοια της επιτθετικής εξαγοράς. Πρόκειται για διαδικασία κατά την οποία μια εταιρεία καταθέτει ανεπιθύμητη προσφορά για αγορά μετοχών, χωρίς την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας-στόχου. Οι εχθρικές εξαγορές γνώρισαν την ακμή τους τη δεκαετία του ’80 και αποτέλεσαν σύμβολο του αμερικανικού καπιταλισμού, όπως αποτυπώθηκε στην ταινία «Wall Street» του 1987.

Η προσφορά εξαγοράς (tender offer), όπως η περίπτωση της Paramount, αποτελεί τη συνηθέστερη μέθοδο, με στόχο την απόκτηση άνω του 50% των μετοχών και του ελέγχου της εταιρείας. Μια εναλλακτική τακτική είναι η «μάχη δια πληρεξουσίων» (proxy fight), όπου η εταιρεία που επιδιώκει την εξαγορά προσπαθεί να πείσει τους μετόχους να αντικαταστήσουν τη διοίκηση.

Για να αμυνθούν απέναντι σε τέτοιες κινήσεις, οι εταιρείες συχνά εφαρμόζουν στρατηγικές όπως το «poison pill», δηλαδή τη διάχυση νέων μετοχών στους υπάρχοντες μετόχους ώστε να καταστήσουν την εξαγορά οικονομικά δυσκολότερη, ή το «golden parachute», δηλαδή γενναιόδωρες αποζημιώσεις στα στελέχη που θα απομακρυνθούν μετά την εξαγορά.

Τα παραδείγματα

Παραδείγματα επιθετικών εξαγορών που έγραψαν ιστορία είναι η RJR Nabisco από την KKR το 1998 και η Time Inc. που εξαγόρασε τη Warner Communications το 1989. Πιο πρόσφατα, ο Έλον Μασκ ακολούθησε παρόμοια τακτική όταν το 2022 έκανε ανεπιθύμητη προσφορά αγοράς του Twitter. Παρά την αρχική αντίσταση της εταιρείας μέσω «poison pill», ο Μασκ ολοκλήρωσε τελικά την εξαγορά έναντι 44 δισ. δολαρίων και μετονόμασε την πλατφόρμα σε X.

Η κατάληξη της μάχης μεταξύ Paramount και Netflix παραμένει αβέβαιη, αλλά το σίγουρο είναι ότι η κλιμάκωση αυτή αναδεικνύει τη νέα πραγματικότητα στον χώρο. Καμία συμφωνία δεν θεωρείται δεδομένη και ο ανταγωνισμός για περιεχόμενο, πλατφόρμες και επιρροή γίνεται ολοένα και πιο σκληρός.