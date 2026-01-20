Κριτική άσκησε το ΠαΣοΚ στην «γαλάζια» πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την αντιπαράθεση που ξέσπασε στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής για διαδικαστικά θέματα. Η επιμονή της πλειοψηφίας να μη κάνει δεκτές τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη κλήτευση μαρτύρων όπως οι ορκωτοί λογιστές που διεξήγαγαν έλεγχο στον Οργανισμό, ο Μάριος Σαλμάς, ο κ. Πιτσιλής της ΑΑΔΕ αλλά και οι Ζαφειρίου, Μαχαίρας, (στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που πρωταγωνιστούν στις επισυνδέσεις), καθώς και η απόρριψη της προοπτικής της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που μίλησαν ανοιχτά για συγκάλυψη.

Ποιοι «κόπηκαν»

Η Μιλένα Αποστολάκη, εισηγήτρια του ΠαΣοΚ, σε δήλωση της στο περιστύλιο της Βουλής είπε μεταξύ άλλων πως «με εντολή Μαξίμου αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες και καλούν υπουργούς Γεωργίας του προηγούμενου αιώνα. Δεν είναι μόνο φαύλοι είναι και αμετανόητοι».

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την περικοπή της λίστας των μαρτύρων: μεταξύ άλλων ζήτησε να μην καταθέσουν οι μάρτυρες, Βεργίνη. Κορμέντζας, Νότος, Μαραβέγιας, Γιαννόπουλος, Μπαλτατζής, Σκιαδάς, Χατζηγάκης, Κοντός, Τσιτουρίδης, Σάγος, Σεφεριάδης, Καββαδίας, Λέκκας Ανα, Χατζημιχάλης και Αργύρης.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

«Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία», δήλωσε ενοχλημένη η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠαΣοΚ με τον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει πως «το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η νομιμοποίηση αυτής της διαδικασίας, και δεν μιλάει κανείς. Εκτός αν θεωρούμε ότι ο αριθμός των ζώων στη χώρα μας είναι αληθινός».

Από την πλευρά του ΚΚΕ, η Διαμάντω Μανωλάκου έκανε λόγο για σκοπιμότητα της πλειοψηφίας να διαχυθούν οι πολιτικές ευθύνες που περιγράφονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου αφού ζήτησε την κλήτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη πρόσθεσε: «Σας βλέπουν όλοι με πια αγωνία από τέλη Νοεμβρίου που άρχισαν οι αποκαλύψεις για το σε ποιους δίνατε χρήματα. Οι αγρότες αγωνίζονται να επιβιώσουν. Η αγωνία σας να καλυφθεί ο αρχηγός είναι προφανής όπως και οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη».

Η στάση της κυβέρνησης και η κατάθεση Λαφαζάνη

Η επιτροπή ψήφισε ονομαστικά και με τις ψήφους της πλειοψηφίας πέρασε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και έτσι περιορίστηκε ο αριθμός των μαρτύρων. Αμέσως μετά, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κατέθεσε στην επιτροπή. Ο πρώην υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του ‘15, επιτέθηκε στους υπουργούς της ΝΔ αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, μιλώντας και για «καραμπινάτες ποινικές ευθύνες». Η κριτική του όμως «βρήκε» και τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ανάμεσα σε πολλά άλλα «τα έκανε μούσκεμα».

Ο Παναγιώτης Λαζαφάνης ερωτηθείς για την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη επί ημερών του, υποστήριξε πως βασίστηκε στην τεχνική λύση του ‘14, πως δεν αφορούσε βοσκότοπους χωρίς ζώα και πως οι κυβερνήσεις της ΝΔ ήταν εκείνες που «ασέλγησαν» πάνω στην απόφαση αυτή εις βάρος των αγροτών.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, σήκωσε το γάντι λέγοντας ότι «παίξατε τη χώρα στα ζάρια, αντί για παραγωγική ανασυγκρότηση γυρνούσατε στη Ρωσία να βρείτε χρήματα, πάει πολύ για μας μιλάτε για βάναυση ασέλγεια πάνω στους αγρότες. Σώθηκε η χώρα, άγιο είχαμε».

«Περάσατε από το υπερυπουργείο και δεν πήρατε χαμπάρι. Δεν ξέρατε τι υπογράφατε. Αφήστε τα αυτά, κάποτε θέλατε να μπείτε στο Νομισματοκοπείο!», φώναξε ο εισηγητής της ΝΔ.

«Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Ποιο Νομισματοκοπείο; Ποιο βίντεο; Εγώ διακωμωδούσα», απάντησε ο κύριος Λαφαζάνης καταλογίζοντας «φθηνή δημαγωγία» στον Μακάριο Λαζαρίδη και λέγοντας πως στη Ρωσία είχε βρεθεί για τον αγωγό φυσικού αερίου.