Να κατατεθεί ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών που έχουν αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά το ΠαΣοΚ.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Μιλένα Αποστολάκη, έθεσε το θέμα στο προεδρείο της επιτροπής και ζήτησε να αποσταλεί σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, η εταιρεία «LEVERAGE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», στην οποία είχε ανατεθεί το έργο του ελέγχου των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χρήση 2024 με την αρ. πρωτ. 74537/2025 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού, υπέβαλε επιστολή παραίτησης με την οποία ανακοινώνει την αποχώρησή της από το εν λόγω έργο.

Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη είπε ότι «εφόσον επιβεβαιώνεται η ύπαρξη τέτοιας επιστολής, το περιεχόμενό της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδέχεται να αναδεικνύει ζητήματα που άπτονται της ορθής διοικητικής λειτουργίας, της διαχείρισης του έργου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό υλοποιήθηκε. Τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Επισημαίνεται επίσης, ότι «οι βουλευτές του ΠαΣοΚ ζητούν τη χορήγηση της συγκεκριμένης επιστολής παραίτησης της εταιρείας «LEVERAGE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., καθώς και κάθε συναφούς εγγράφου, που αφορά την υποβολή, την παραλαβή και την αποδοχή της, προκειμένου η Εξεταστική Επιτροπή να είναι σε θέση να αξιολογήσει αν υφίστανται φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή πλημμελούς άσκησης διοικητικών καθηκόντων».