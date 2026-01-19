Κριτική στην κυβέρνηση για τους αγρότες άσκησε ο Πάνος Σκουρλέτης, στο περιθώριο της κατάθεσης του στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην υπουργός, που διετέλεσε στη θέση αυτή, για περίπου ένα μήνα, χαρακτήρισε κυβέρνηση και ΝΔ «τσιράκια της οικονομικής ολιγαρχίας». Αμέσως ξέσπασε αντιπαράθεση με τον «γαλάζιο» βουλευτή, Σπύρο Κυριάκη που του απάντησε «σε άλλα ακροατήρια αυτά κ. Σκουρλέτη», ενώ ο Μακάριος Λαζαρίδης αντέτεινε, «το ”τσιράκια της οικονομικής ολιγαρχίας”, σας τα επιστρέφω. Εσείς θέλατε να ελέγξετε τους αρμούς της εξουσίας». Μάλιστα, ο εισηγητής της πλειοψηφίας έκανε τον σταυρό του και συμπλήρωσε «η χώρα πραγματικά σώθηκε και δεν καταστράφηκε στα πέντε χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε σήμερα εδώ ο κ. Σκουρλέτης ως υπερυπουργός και δε γνώριζε τίποτα».

Ο κ. Σκουρλέτης υποστήριξε πώς δεν είχε καμία αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, αναφερόμενος στην τεχνική λύση, έκανε λόγο για μια «πολιτική επιλογή, ώστε να μη χαθούν πόροι», καταλογίζοντας στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας «κατάχρηση». «Έγινε μια εγκληματική χρήση, για να υπάρξει ένας πολιτικός μηχανισμός παραγωγής χρήματος. Οφείλονται απαντήσεις στους αγρότες που είναι σε κινητοποιήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης τον κατηγόρησε για «πολιτικό μανιφέστο» και ότι παραδίδει μαθήματα «για θέματα που έχετε κριθεί προσωπικά, εσείς και το κόμμα σας. Τα κηρύγματα που κάνατε πριν από λίγο, να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας». Ερωτηθείς ο μάρτυρας, αν έκανε κάποια προσπάθεια αλλαγής του οργανισμού, απάντησε προς τον εισηγητή της πλειοψηφίας, «έχετε κάνει ποτέ υπουργός; Αν είχατε κάνει θα καταλαβαίνατε ότι μέσα σε ένα μήνα δεν προλαβαίνεις».