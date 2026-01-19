Με δήλωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου, Αντώνης Βαγιάνος, εκφράζει έντονες αμφιβολίες για τη διαχείριση του «Νέου ΟΠΕΚΕΠΕ» από την ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας την πλήρη συνέχιση της παλαιάς διοικητικής δομής χωρίς καμία αλλαγή ή εξυγίανση.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η ΑΑΔΕ φαίνεται να εφαρμόζει την αρχή «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει», διατηρώντας σε θέσεις Διευθυντών και Τμηματάρχων τα ίδια στελέχη που είχαν διοικήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τις θητείες Μπαμπασίδη και Σαλάτα, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαδικασία κρίσης. Η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη αλλαγών και τον κίνδυνο συνέχισης παθογενειών του παρελθόντος.

Στη δήλωση υπογραμμίζεται ότι οκτώ από τους δεκαπέντε Διευθυντές και δεκαοκτώ Τμηματάρχες περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στις νόμιμες επισυνδέσεις της δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή. Παρά τη σύνδεσή τους με τη δικογραφία, τα στελέχη αυτά παραμένουν στις θέσεις ευθύνης τους, προκαλώντας ερωτήματα για την αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής και τη διαφάνεια στη λειτουργία του νέου φορέα.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Ως γνωστόν, «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει». Την αρχή αυτή φαίνεται να εφαρμόζει απαρέγκλιτα η Διοίκηση της ΑΑΔΕ στην περίπτωση του «Νέου ΟΠΕΚΕΠΕ», διατηρώντας σε θέσεις ευθύνης, ως Διευθυντές και Τμηματάρχες, τα ίδια στελέχη που κατείχαν —χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαδικασία κρίσης— αντίστοιχες θέσεις επί των διοικήσεων Μπαμπασίδη και Σαλάτα. Πρόκειται, δηλαδή, για πλήρη διοικητική συνέχεια του παλαιού – σκανδαλώδους – ΟΠΕΚΕΠΕ, με ακέραιη διατήρηση της παλιάς δομής, χωρίς καμία απολύτως εξυγίανση ή έστω αλλαγή παραδείγματος. Η επιλογή αυτή καθίσταται ακόμη πιο προβληματική αν ληφθεί υπόψη ότι οκτώ (8) από τους δεκαπέντε (15) Διευθυντές και δεκαοκτώ (18) Τμηματάρχες περιλαμβάνονται ή και αναφέρονται στις νόμιμες επισυνδέσεις που περιέχονται στη δικογραφία η οποία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στελέχη αυτά όχι μόνο δεν απομακρύνονται από τις θέσεις ευθύνης τους, αλλά, χωρίς να μεσολαβήσει έστω και στοιχειώδης πειθαρχική διαδικασία, διατηρούν ακέραιες τις αρμοδιότητές τους στον νέο φορέα, σε μια έμπρακτη επιβράβευση για τις μέχρι σήμερα «υπηρεσίες» τους, τις οποίες καλούνται να συνεχίσουν να παρέχουν, αποκαθαρμένα πλέον, υπό την ταμπέλα της ΑΑΔΕ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2026

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου

Αντώνης Βαγιάνος