5 το πρωί: Οι αγρότες αποφασίζουν στα μπλόκα – Ευθεία απειλή Τραμπ για Γροιλανδία – Στους 40 οι νεκροί από την τραγωδία στην Ισπανία
Μετά από περισσότερες από τέσσερις ώρες διαλόγου, η συνάντηση αγροτών και κυβέρνησης ολοκληρώθηκε χωρίς να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ενώ η κυβέρνηση έκανε λόγο για μια παραγωγική συζήτηση οι εκπρόσωποι των αγροτών αποχώρησαν δηλώνοντας ότι δεν έλαβαν ουσιαστικές απαντήσεις
Διάλογος στο Μαξίμου, μπλόκα στους δρόμους
- Τι έγινε στη συνάντηση αγροτών – κυβέρνησης; Το ραντεβού διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης ανέφερε ότι υπήρξε η δυνατότητα και η ευκαιρία για μια παραγωγική συζήτηση, κατά την οποία τέθηκαν όλα τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, δήλωσαν ότι «δεν πήραν τίποτα». Όπως υπογράμμισαν «ούτε καν απαντήσεις σε βασικά και καίρια ζητήματα». Σε δηλώσεις του, ο Ρίζος Μαρούδας υποστήριξε ότι ακόμη και οι όποιες εξαγγελίες έγιναν υπό την πίεση των αγροτικών μπλόκων. Τόνισε δε, ότι η πίεση μέσω των κινητοποιήσεων θα συνεχιστεί.
- Πώς είδε τη συνάντηση ο Πρωθυπουργός; Ο πρωθυπουργός θέλησε να οριοθετήσει τον διάλογο και τις θέσεις της κυβέρνησης λίγο πριν οι αγρότες πάρουν αποφάσεις για τα μπλόκα, επιμένοντας στην ανάγκη δημοσιονομικής σταθερότητας, συνέπειας και οικονομικής υπευθυνότητας, δηλώνοντας ότι οποιεσδήποτε λύσεις πρέπει να σέβονται τα δημοσιονομικά όρια και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τόνισε ότι υπάρχουν δίκαια αιτήματα, αλλά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλα χωρίς δημοσιονομικό κόστος και χαρακτήρισε παράνομο το κλείσιμο δρόμων, ελπίζοντας ότι «θα πρυτανεύσει η λογική». Παράλληλα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο θεσμικής εκπροσώπησης του αγροτικού κόσμου για πιο σταθερό διάλογο.
- Τι θα γίνει στη συνέχεια; Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής που βρέθηκαν τόσο εντός, όσο και εκτός του Μεγάρου Μαξίμου, εξήγησαν στο «Βήμα», πως οι επόμενες κινήσεις τους θα αποφασιστούν στα μπλόκα και στις τοπικές τους συνελεύσεις
Ηρθε η ώρα της Γροιλανδίας;
- Τελεσίγραφο Τραμπ: «Τώρα είναι η ώρα, και θα γίνει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέροντας με έντονο τρόπο το ζήτημα της Γροιλανδίας και κατηγορώντας τη Δανία ότι απέτυχε να απομακρύνει τη ρωσική και κινεζική επιρροή από την Αρκτική. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ προειδοποιεί εδώ και 20 χρόνια την Κοπεγχάγη, ενώ προανήγγειλε κλιμακούμενους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες έως ότου οι ΗΠΑ λάβουν άδεια να αποκτήσουν την κυριότητα της Γροιλανδίας, θέση που απορρίπτουν κατηγορηματικά τόσο η Δανία όσο και οι αρχές της Γροιλανδίας, με την ΕΕ να διαμηνύει ότι δεν υφίσταται κενό ασφαλείας στην περιοχή.
- Σημείο χωρίς επιστροφή: Η απειλή επιβολής δασμών με στόχο την προσάρτηση της Γροιλανδίας θεωρούνται από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις «σημείο χωρίς επιστροφή». Στις Βρυξέλλες γίνεται λόγος για «κόκκινες γραμμές», ενώ ενισχύεται ο σχεδιασμός νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, με άτυπες συμμαχίες, όπως η λεγόμενη «Ομάδα της Ουάσιγκτον», και σενάρια στρατηγικής αυτονόμησης της Ευρώπης από τις ΗΠΑ, ενόψει και των κρίσιμων επαφών στο Νταβός.
- Αναβρασμός στο Eurogroup: Υπό τη σκιά των αιφνιδιαστικών απειλών της Ουάσιγκτον για κλιμάκωση δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες 100%, σε άμεση σύνδεση με τη γεωπολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη Γροιλανδία, οι Βρυξέλλες κινούνται σε τροχιά συντονισμένης αντίδρασης. Το θέμα απασχολεί και τη συνεδρίαση του Eurogroup, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς η ΕΕ επιδιώκει κοινή γραμμή πριν από κρίσιμες αποφάσεις οικονομικής πολιτικής.
Η Ισπανία πενθεί για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας
- Εθνικό πένθος: Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας έως την Πέμπτη, μετά το δυστύχημα με 40 νεκρούς και 122 τραυματίες.
- Αίτια και έρευνα: Οι αρχικές έρευνες δείχνουν φθαρμένο αρμό (fishplate) ως πιθανό αίτιο, με τον Σάντσεθ να δεσμεύεται για «ενδελεχή και απόλυτα διαφανή» διερεύνηση.
- Προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν: Το συνδικάτο SEMAF είχε προειδοποιήσει για σοβαρές φθορές στις γραμμές υψηλής ταχύτητας τον Αύγουστο, χωρίς να υπάρξει δράση από την ADIF.
Τελευταίο στοίχημα για τη διεθνή τάξη στο Νταβός
- Νταβός υπό τη σκιά Τραμπ: Το φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με σύνθημα «Ενα Πνεύμα Διαλόγου», διεξάγεται σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέφει στο Νταβός επικεφαλής της μεγαλύτερης αμερικανικής αντιπροσωπείας που έχει εμφανιστεί ποτέ στο WEF.
- Καμπή για τη Δύση: Με περισσότερους από 60 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων και εκατοντάδες κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, το WEF πραγματοποιείται εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία, απειλών για τη Γροιλανδία και φόβων γεωοικονομικής σύγκρουσης, την ώρα που ηγέτες , μεταξύ τους η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Μαρκ Ρούτε, επιχειρούν να υπερασπιστούν τον πολυμερισμό και τη δυτική ενότητα, σε μια ιστορική συνάντηση χωρίς την παρουσία του ιδρυτή του φόρουμ, Κλάους Σβαμπ.
- Οι μεγάλες απουσίες: Παρά τη μαζική συμμετοχή ηγετών και CEOs στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, απουσιάζουν η κυβέρνηση της Δανίας, λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία, καθώς και κορυφαίοι παγκόσμιοι ηγέτες όπως ο Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, καθώς και ο ιδρυτής του WEF Κλάους Σβαμπ.
Απόψε η μεγάλη μάχη με την Λεβερκούζεν
- Ο τελικός του Ολυμπιακού: Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη απόψε κόντρα στη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League (22:00, MEGA) και οι φίλαθλοί του εξάντλησαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα το Καραϊσκάκη να είναι κατάμεστο. Οι φίλοι των Πειραιωτών έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα και, λίγες ώρες πριν από την έναρξη, έκαναν sold out.
- Θα παίξει ο Ελ Κααμπί; Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποτελεί έναν από τους πυλώνες στο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός δήλωσε ότι ο Μαροκινός σέντερ φορ δεν πρόκειται να ξεκινήσει, ελπίζει ωστόσο ότι θα τον έχει στην αποστολή, εφόσον φτάσει εγκαίρως στην Ελλάδα. «Ο Ελ Κααμπί ταξιδεύει και ελπίζουμε να τον έχω στον πάγκο. Βασικός δεν θα είναι, γιατί έπαιξε στον τελικό (σ.σ. του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής). Φανταζόμαστε ότι θα φτάσει εγκαίρως για να είναι στην αποστολή», είπε.
- Οι πιθανότητες πρόκρισης: Σε περίπτωση που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πανηγυρίσει δεύτερη διαδοχική νίκη στη League Phase (μετά το εκτός έδρας 1-0 επί της Καϊράτ), τότε θα φτάσει τους οκτώ βαθμούς και θα παραμείνει «ζωντανή» στο κόλπο της πρόκρισης, για να παίξει τα ρέστα της στο τελευταίο ματς, στην έδρα του Άγιαξ, στις 28 Ιανουαρίου.
