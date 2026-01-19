Αυτό που ξεκίνησε ως μια ταραγμένη σχέση γεμάτη εντάσεις και δημόσιους συμβιβασμούς, φαίνεται να οδηγείται σε οριστική ρήξη σημειώνει το Politico στην ανάλυσή του για όσα συμβαίνουν με την Γροιλανδία και την κόντρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο πριν από έναν χρόνο έθεσε τις βάσεις για μια συνεχή αντιπαράθεση. Ωστόσο, η πρόσφατη απειλή του για επιβολή δασμών με στόχο την προσάρτηση της Γροιλανδίας, αποτελεί πλέον το σημείο χωρίς επιστροφή για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Στα διπλωματικά παρασκήνια, το κλίμα είναι βαρύ. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν διστάζουν να χαρακτηρίσουν την επιθετική ρητορική του Τραμπ για το κυρίαρχο δανέζικο έδαφος ως «παρανοϊκή», κάνοντας λόγο για μια απρόκλητη επίθεση εναντίον στενών συμμάχων.

«Υπάρχουν κόκκινες γραμμές», δηλώνει Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Politico, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να εθελοτυφλεί. Η κοινή πεποίθηση στις Βρυξέλλες είναι ότι η Αμερική του Τραμπ έχει πάψει να αποτελεί αξιόπιστο εμπορικό και αμυντικό εταίρο. Η στρατηγική της «αναμονής» αντικαθίσταται πλέον από τον σχεδιασμό μιας νέας πραγματικότητας.

Η «Ομάδα της Ουάσιγκτον»: Η νέα ευρωπαϊκή συμμαχία στο WhatsApp

Ενώ το ΝΑΤΟ δέχεται ισχυρούς κλυδωνισμούς, μια νέα, άτυπη αλλά εξαιρετικά ενεργή δομή αναδύεται. Η λεγόμενη «Ομάδα της Ουάσιγκτον» —ένας συνασπισμός ηγετών συμπεριλαμβανομένων των Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς και Φον ντερ Λάιεν— συντονίζεται πλέον μέσω κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, παρακάμπτοντας τις παραδοσιακές διπλωματικές οδούς.

Η ομάδα αυτή, που περιλαμβάνει και κράτη εκτός ΕΕ όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία, σφυρηλατήθηκε μέσω της υποστήριξης προς την Ουκρανία και πλέον αποτελεί τον πυρήνα μιας πιθανής νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Το «χαρτί» της Ουκρανίας και η νέα αμυντική αρχιτεκτονική

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παραμέτρους αυτής της νέας συμμαχίας είναι ο ρόλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με την Ουκρανία να διαθέτει σήμερα τον πιο ετοιμοπόλεμο και τεχνολογικά προηγμένο στρατό στην Ευρώπη, η ενσωμάτωσή της σε έναν ευρωπαϊκό αμυντικό άξονα (μαζί με την πυρηνική ισχύ Γαλλίας και Βρετανίας) θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα υπερδύναμη, ανεξάρτητη από την αμερικανική προστασία.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» σε επίπεδο θεσμών:

Στρατός της ΕΕ: Πρόταση για μόνιμη δύναμη 100.000 ανδρών.

Πρόταση για μόνιμη δύναμη 100.000 ανδρών. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας: Σχέδιο για ένα 12μελές όργανο λήψης αποφάσεων.

Σχέδιο για ένα 12μελές όργανο λήψης αποφάσεων. Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής: Οι ηγέτες της ΕΕ συγκαλούνται τις επόμενες ημέρες για να καθορίσουν την απάντηση στις απειλές για τη Γροιλανδία.

Το κόστος για τις ΗΠΑ

Η απομάκρυνση της Ευρώπης δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες για την Ουάσιγκτον. Η απώλεια της πρόσβασης στο ευρωπαϊκό δίκτυο βάσεων και logistical υποστήριξης θα περιορίσει δραματικά την ικανότητα των ΗΠΑ να ασκούν ισχύ στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Παρά τις προσπάθειες ορισμένων ηγετών, όπως η Τζόρτζια Μελόνι, να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους με τον Τραμπ, η δήλωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι σαφής: Η Ευρώπη θα σταθεί ενωμένη και αποφασισμένη απέναντι στις προκλήσεις. Το διακύβευμα στο Νταβός, όπου αναμένεται να συναντηθούν οι δύο πλευρές, είναι πλέον η ίδια η επιβίωση της Δυτικής Συμμαχίας όπως τη γνωρίζαμε.