«Τώρα είναι η ώρα, και θα γίνει!!!», δήλωσε χθες Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στην Γροιλανδία και έψεξε την Δανία ό τι δεν ήταν σε θέση να κάνει τίποτα για να απομακρύνει τη ρωσική και την κινεζική απειλή από την Αρκτική.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ εδώ και 20 χρόνια προειδοποιεί τη Δανία για την ανάγκη περιορισμού της ρωσικής παρουσίας στην περιοχή. «Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα γι’ αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ευρώπη: Δεν υπάρχει κενό ασφαλείας στη Γροιλανδία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η αυξανόμενη παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας στην Αρκτική καθιστά τη Γροιλανδία κρίσιμη για τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας. Από την πλευρά τους, Δανοί και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η Γροιλανδία καλύπτεται ήδη από το άρθρο συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί κενού ασφαλείας.

Τραμπ: Τίποτα λιγότερο από την κυριότητα της Γροιλανδίας

Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δε θα δεχθεί τίποτα λιγότερο από την κυριότητα ενός αυτόνομου εδάφους της Δανίας. Οι ηγέτες τόσο της Δανίας όσο και της Γροιλανδίας έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι το νησί δεν είναι προς πώληση και ότι δεν επιθυμεί να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Λευκός Οίκος, η δανική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της δήλωσης Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο ο Τραμπ προχώρησε την αντιπαράθεση με τη Γροιλανδία ακόμη ένα βήμα πιο πέρα καθώς δεσμεύτηκε να επιβάλει κλιμακούμενους δασμούς στους Ευρωπαίους συμμάχους, εώς ότου οι ΗΠΑ λάβουν άδεια να αγοράσου τη Γροιλανδία.