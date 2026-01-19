«Η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος αποτελεί “κλειδί” προκειμένου να διαφυλάξουμε τις θεμελιώδεις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο» ήταν το σχόλιο του νέου προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη αναφορικά με τις απειλές Τραμπ με επιβολή δασμών λόγω Γροιλανδίας. Η παραπάνω τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, με τον κ. Πιερρακάκη, πάντως, να διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα «δεν αποτέλεσε θέμα της σημερινής συνεδρίασης».

Όπως είπε: «Οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις δεν ήταν στην επίσημη ατζέντα της συνεδρίασης – κάτι φυσικό καθώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι χωρίς τη συμμετοχή και της Δανίας – αλλά φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι η συνεδρίαση έλαβε χώρα υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων».

«Ο διάλογος είναι το κλειδί», ανέφερε στη συνέχεια, ενώ προειδοποίησε ότι «οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις, δημιουργώντας τον κίνδυνο για ένα καθοδικό σπιράλ».

Για αυτό και «Η Ευρώπη πρέπει να μείνει ενωμένη» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος Επίτροπος επί των οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις ότι «δεν είναι αποδεκτοί οι δασμοί», προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να συζητηθεί «στο Συμβούλιο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης». Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε ότι «υπάρχουν δεσμοί με τις ΗΠΑ» και θα «πρέπει να αναζητηθεί μια λύση», η οποία να εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο κ. Ντομπρόβκσις σημείωσε με νόημα ότι «έχουμε όλα τα εργαλεία στο τραπέζι εάν δε βρούμε λύση».

Ο Επίτροπος σημείωσε ότι οι πολιτικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για το πώς μπορούμε να κινηθούμε, αλλά η καλύτερη επιλογή θα είναι να βρούμε μια εποικοδομητική λύση”.

Ακόμη συμπλήρωσε ότι η οικονομική συνεργασία ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο και «θα πρέπει να εργαστούμε για μια λύση».

Η ευρωπαϊκή οικονομία

Από εκεί και πέρα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος κάλεσε «τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών τομέων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες για τη διαφύλαξη της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, η αξιοποίηση της ευελιξίας που παρέχει το δημοσιονομικό πλαίσιο για τις αμυντικές δαπάνες και η ολοκλήρωση της εφαρμογής του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως την προθεσμία του Αυγούστου 2026».

Ακόμη, πρόσθεσε πως «δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό να σημειώσουμε πρόοδο, δεδομένου του ολοένα και πιο περίπλοκου και απαιτητικού γεωπολιτικού τοπίου στο οποίο πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν πολύ δουλειά μπροστά μας φέτος. Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, το 2026 ξεκίνησε με πολύ θετικό πρόσημο».

Αναφορικά με τη Βουλγαρία, ο κ. Ντομπρόβσκις σημείωσε ότι «η υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία την 1η Ιανουαρίου σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή για τη Βουλγαρία, για τη ζώνη του ευρώ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ήταν το τέλος μιας μακράς και απαιτητικής περιόδου προετοιμασίας και η αρχή ενός νέου κεφαλαίου γεμάτου ευκαιρίες. Φυσικά, η μετάβαση στο ευρώ είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Σήμερα, λοιπόν, ακούσαμε μια ενημέρωση από την υπουργό Petkova σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής».

Πηγή: OT.GR