Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται δυναμικά στο MEGA! Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στις 22:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική του UEFA Champions League σε έναν τελικό πρόκρισης που θα μεταδώσει ζωντανά το MEGA.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά τη νίκη τους επί της Καϊράτ Αλμάτι, ψάχνουν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του UEFA Champions League. Στον αντίποδα, η γερμανική ομάδα, έπειτα από την ισοπαλία με τη Νιουκάστλ, βρίσκεται στην 20η θέση της βαθμολογίας της League Phase. Μια μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση που υπόσχεται συγκινήσεις και υψηλό θέαμα. Στην περιγραφή του αγώνα ο Αντώνης Κατσαρός.

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, από τις 21:00, η Pre-Game εκπομπή μας βάζει στο κλίμα, μεταφέροντας όλες τις νεότερες πληροφορίες από το «Γ. Καραϊσκάκης» και αναλύοντας διεξοδικά τη μεγάλη αναμέτρηση. Με το σφύριγμα της λήξης, τη σκυτάλη παίρνει η Post-Game εκπομπή, με σχόλια, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και πλούσιο ρεπορτάζ.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 00:10, με την ειδική εκπομπή-πανόραμα, UEFA Champions League Show, που περιλαμβάνει όλα τα γκολ, τις καλύτερες φάσεις και αναλυτική εικόνα όσων συνέβησαν στην 7η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΣΤΙΣ 22:00

POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ