«Ένα Πνεύμα Διαλόγου»: το θέμα του φετινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), της συνάντησης της παγκόσμιας ελίτ στον αστραφτερό αλπικό αέρα του Νταβός, μοιάζει με υπερβολή, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει περάσει τον τελευταίο χρόνο διαλύοντας την παγκόσμια τάξη.

Ο πρόεδρος θα φτάσει στις χιονισμένες ελβετικές κορυφές συνοδευόμενος από τη μεγαλύτερη αμερικανική αντιπροσωπεία που έχει εμφανιστεί ποτέ στο WEF, στην οποία περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Πέρσι, λίγες μόλις ημέρες μετά τη δεύτερη ορκωμοσία του, ο Τραμπ εμφανίστηκε μέσω οθόνης στο Νταβός για να εκφωνήσει μια αιχμηρή ομιλία, στην οποία απείλησε με οριζόντιους δασμούς, κάλεσε τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και ζήτησε από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει «άμεσα» τα επιτόκια, δίνοντας τον τόνο, όπως αποδείχθηκε, για 12 μήνες χάους.

Έναν χρόνο αργότερα, ό,τι είχε απομείνει από τη φθίνουσα παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες, ήδη υπονομευμένη από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την αυξανόμενη ισχύ του αυταρχικού καθεστώτος στο Πεκίνο, διαλύεται με ταχύ ρυθμό, ενώ το «πνεύμα διαλόγου» είναι εμφανώς δυσεύρετο αναφέρει στο δημοσίευμά του ο Guardian.

Ποιοι θα συμμετέχουν

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εξακολουθεί να προσελκύει παγκόσμιες ελίτ, αλλά δέχεται κριτική για την αντίφαση μεταξύ του διακηρυγμένου σκοπού του και της παρουσίας ισχυρών ηγετών που αμφισβητούν τους διεθνείς κανόνες.

Στο Φόρουμ αναμένονται περισσότεροι από 60 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, 55 υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας και πάνω από 800 διευθύνοντες σύμβουλοι ή πρόεδροι μεγάλων εταιρειών. Οι εταιρείες πληρώνουν 27.000 ελβετικά φράγκα (25.000 λίρες) για κάθε μέλος της αντιπροσωπείας τους, πέρα από μια υψηλή ετήσια συνδρομή.

Φόρουμ εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής

Η φετινή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο πρωτοφανούς γεωπολιτικής αναταραχής. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, με τον πρόεδρό της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να ταξιδεύει στο Νταβός, καθώς συνεχίζει να συσπειρώνει διεθνή υποστήριξη.

Λίγες ημέρες πριν αναχωρήσει για το WEF, ο Τραμπ αιφνιδίασε τους Ευρωπαίους ηγέτες απειλώντας με τιμωρητικούς δασμούς συμμάχους, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν δεν στηρίξουν το σχέδιό του για προσάρτηση της Γροιλανδίας. Πρέσβεις της ΕΕ πραγματοποιούσαν έκτακτες συνομιλίες την Κυριακή, καθώς οι ηγέτες τους προετοιμάζονταν να συναντήσουν τον Τραμπ στις Άλπεις.

Όταν το WEF ρώτησε περισσότερους από 1.300 πολιτικούς, επιχειρηματικούς ηγέτες και ακαδημαϊκούς για τους φόβους τους σχετικά με το μέλλον, αυτοί κατέταξαν τη «γεωοικονομική αντιπαράθεση» ως τον πιο πιεστικό κίνδυνο για τα επόμενα δύο χρόνια, τη σύγκρουση για οικονομική κυριαρχία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Δεύτερη επιλογή ήταν ο ανοιχτός πόλεμος μεταξύ κρατών.

Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έστειλε στρατεύματα για να συλλάβουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Iσχυρίστηκε ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο πρόθυμη να αγκαλιάσει την ειρήνη από τη Ρωσία και απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν συνεχιστεί η καταστολή των διαδηλώσεων.

Ωστόσο, ενώ το είδος του πολυμερισμού που το WEF ιδρύθηκε για να προωθήσει μοιάζει να βρίσκεται στα τελευταία του, υπάρχει και μια αντεπίθεση σε εξέλιξη. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην απόφαση συνήθως επιφυλακτικών κεντρικών τραπεζιτών να εμπλακούν αυτή την εβδομάδα στη διαμάχη για την ανεξαρτησία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δημοσιεύοντας μια πρωτοφανή κοινή επιστολή.

Και ενώ ο Τραμπ έρχεται με πολυπληθή συνοδεία, άλλοι ηγέτες θα ταξιδέψουν στο Νταβός με στόχο να υπερασπιστούν το ελεύθερο εμπόριο, τη διατλαντική συνεργασία και τη σθεναρή στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Μεταξύ αυτών είναι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος της Γαλλίας και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Χωρίς τον «κύριο Νταβός» Κλάους Σβαμπ

Η φετινή συνάντηση αναμένεται να είναι η πρώτη χωρίς τον «κύριο Νταβός», τον ιδρυτή του WEF, Κλάους Σβαμπ.

Η φετινή συγκέντρωση σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής, χωρίς τη δεσπόζουσα παρουσία του «κύριου Νταβός», του ιδρυτή του WEF, Κλάους Σβαμπ. Ο 87χρονος, που φιλοξένησε την πρώτη σύνοδο του Νταβός το 1971, αποχώρησε πέρυσι από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, αφού πληροφοριοδότες διατύπωσαν κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και για μη εξουσιοδοτημένες δαπάνες, εναντίον του ίδιου και της συζύγου του, Χίλντε.

Ο ίδιος αμφισβήτησε δημόσια τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι «σε όλη αυτή τη διαδρομή, η Χίλντε κι εγώ δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ το φόρουμ για προσωπικό πλουτισμό».

Ο Σβαμπ δεν αναμένεται να παρευρεθεί στη φετινή συνάντηση· ωστόσο, σε μια ένδειξη ότι ίσως του λείπει το προσκήνιο, εκδίδει ένα νέο βιβλίο – ένα από μια σειρά – που συμπίπτει χρονικά με το Νταβός. Με τίτλο Αποκαθιστώντας την Αλήθεια και την Εμπιστοσύνη, ο τόμος των 110 σελίδων είναι γεμάτος φράσεις όπως «έχοντας αφιερώσει τη ζωή μου στη δημόσια υπηρεσία» και «για κάποιον που πέρασε χρόνια σε διπλωματικούς κύκλους».