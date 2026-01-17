Όλα δείχνουν πως οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα και η κυβέρνηση είναι αμφότεροι έτοιμοι για τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι «σκληροί» θα φύγουν για λίγο από τα μπλόκα με σκοπό να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου, ώστε να καταθέσουν τα αιτήματά τους, καθώς και προτάσεις για την ικανοποίησή τους.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι μετά από 49 μέρες στους δρόμους είναι έτοιμοι να επιχειρήσουν να βρουν μία κοινή γραμμή με τον Πρωθυπουργό, ώστε να λύσουν σημαντικά προβλήματα της υπαίθρου.

Ποιοι θα εκπροσωπήσουν τα 62 μπλόκα;

Ηλίας Αγγελακούδης Γρηγόρης Γρουζίδης Αποστόλης Βεσμέλης Γιάννης Τουρτούρας Κώστας Σέφης Ιορδάνης Φρονιμόπουλος Δημήτρης Μήκες Τάσος Χαλκίδης Λάζαρος Ουζουνίδης Βάγγελης Μπέτσας Γιάννης Καρναβίας Κώστας Λιλικάκης Κώστας Ζαρκαδούλας Κώστας Παπαδάκης Δημήτρης Παραμπάτης Μπάμπης Τσιβίκας Κώστας Δουρούμης Παύλος Σπυρόπουλος Θωμάς Μόσχος Ιωάννης Κούτης Χρήστος Τσέρνιος Τάσος Γκιοργκίνης Χάρης Σεσκιώτης Κώστας Λεονταράκης Παναγιώτης Περράκης Κώστας Τζέλλας Γιάννης Τσιούτρας Σωτήρης Γιαννακός Σωκράτης Αλειφτήρας Ιορδάνης Ιωαννίδης Ρίζος Μαρούδας

Ο αντικαταστάτης του Κώστα Ανεστίδη

Αντικαταστάθηκε ο Κώστας Ανεστίδης στη λίστα των εκπροσώπων που θα περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου. Ως εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων θα δώσει το παρών ο Κώστας Σέφης.

Η συμμετοχή του Κώστα Ανεστίδη από τα Μάλγαρα στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τέθηκε εξαρχής υπό αμφισβήτηση, καθώς το όνομά του συνδέεται με εισαγγελική έρευνα που αφορά επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που δημιουργεί θεσμικά και πολιτικά ζητήματα. Η επιφύλαξη αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο το βράδυ της Πέμπτης, στο οποίο εμφανίζεται να προβαίνει σε απρεπείς δηλώσεις εις βάρος του Πρωθυπουργού, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν το βράδυ της Τρίτης.

Για αυτούς τους λόγους, η παρουσία του κρίθηκε προβληματική, οδηγώντας τελικά στην απόφαση να παραμείνει εκτός της επιτροπής που θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου.

Ποιοι από την κυβέρνηση αναμένεται να είναι στη συνάντηση από την κυβέρνηση;

Από την πλευρά, της κυβέρνησης δεν αναμένεται να δούμε πολλές αλλαγές στη σύνθεση συγκριτικά με το ραντεβού που είχε πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τους «πρόθυμους».

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Τα «δύσκολα» θέματα της ατζέντας

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα εμφανίζονται έντονα δυσαρεστημένοι και αγανακτισμένοι από τις τελευταίες εξελίξεις, με κύριο λόγο την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur. Όπως τονίζουν, η συμφωνία αυτή μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ελληνική παραγωγή, καθώς φέρνει μεγαλύτερο ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα και απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών κλάδων της αγροτικής οικονομίας. Γι’ αυτό και θεωρούν ότι το ζήτημα θα αποτελέσει κεντρικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση. Στόχος τους είναι να προστατεύσουν τους παραγωγούς και να βρεθούν τρόποι ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ανάπτυξη του τομέα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο πρόβλημα της ευλογιάς που πλήττει τα ζώα και προκαλεί σοβαρές απώλειες στον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσες αποφάσεις για τον εμβολιασμό των ζώων, καθώς η ασθένεια όχι μόνο επηρεάζει το εισόδημά τους, αλλά μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια της παραγωγής. Αυτός είναι και ο λόγος που το θέμα της ευλογιάς θεωρείται ένα από τα πιο δύσκολα και αμφιλεγόμενα σημεία της συζήτησης με την κυβέρνηση.

Συνολικά, η ατζέντα της συνάντησης φαίνεται να επικεντρώνεται σε ζητήματα που συνδέονται με την προστασία της εγχώριας παραγωγής, την ασφάλεια των προϊόντων και τη βιωσιμότητα των κλάδων του πρωτογενούς τομέα. Τα «αγκάθια» αυτά δείχνουν γιατί οι εκπρόσωποι των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων δίνουν μεγάλη σημασία στον διάλογο και γιατί η κυβέρνηση καλείται να δώσει ξεκάθαρες και έγκαιρες απαντήσεις.