Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη. Ο αγροτοσυνδικαλιστής εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρωθυπουργού χρησιμοποιώντας απαράδεκτες ύβρεις και αυτό ήταν που ξεχείλισε το ποτήρι.

«Πολύ πριν το βίντεο (σ.σ. με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού) η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας» είπε ο κ. Μαρινάκης στο ΟΡΕΝ.

Στη συνέχεια μιλώντας για το γεγονός ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής ήταν μέλος της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε: «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».

Όπως σημείωσε ο κ. Μαρινάκης «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν. Τέτοιοι άνθρωποι και για το βίντεο και για όσα ελέγχονται δεν έχουν θέση στη συνάντηση».

Τι υποστήριξε ο Ανεστίδης

Την ίδια ώρα ο Κώστας Ανεστίδης υποστήριξε ότι τα λεγόμενά του ήταν off the record και έδειξε αμετανόητος. «Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα… εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες, όλοι τα ίδια λένε» υποστήριξε για τις ύβρεις του, ενώ για την κίνησή του να δείξει προς τα γεννητικά όργανα είπε «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει».

Παράλληλα, κατηγόρησε ξανά την Κυβέρνηση ότι του επιτίθεται προσωπικά: «φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω για αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου γιατί ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα αν διώκομαι ή όχι. Ο αστυφύλακας χθες με έψαχνε για να μου δώσει ξανά τη διάταξη 25 ημέρες αφού την είχα πάρει και η απάντηση που πήρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν ότι το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εφόσον προσκληθεί για παροχή εξηγήσεων».

Προβοκάτσια τα σκασμένα λάστιχα

Επιπρόσθετα, στην εισαγγελία υπηρεσίας του δικαστικού Μεγάρου Λάρισας προσήλθαν νωρίς το πρωί οι επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, ώστε να ζητήσουν να δοθεί εντολή να ανοίξουν οι κάμερες του αυτοκινητόδρομου και να διαπιστωθεί ποιος βανδάλισε τα τρακτέρ των δύο αγροτών από τη Νίκαια που βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη Τρίτη.

Όπως αναφέρει το thespost, οι αγρότες κατέθεσαν έγγραφη αναφορά για προβοκάτσια, με τον εισαγγελέα υπηρεσίας να τους απαντά ότι θα ζητήσει εκκίνηση κατεπείγουσας διαδικασίας για να μη χαθεί το βιντεοληπτικό υλικό.