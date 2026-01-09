Ψηφίστηκε η συμφωνία μεταξύ Mercosur και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία εναντιώνονταν όλοι οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Τι είναι όμως η Mercosur και γιατί αντιδρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι;

Τι είναι η Mercosur;

Η Mercosur είναι η Κοινή Αγορά του Νότου, ένας εμπορικός συνασπισμός της Νότιας Αμερικής που ιδρύθηκε το 1991. Μέλη της είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη. Η Βενεζουέλα προσχώρησε το 2012, αλλά η ιδιότητα μέλους της ανεστάλη το 2017. Τον Δεκέμβριο του 2012 υπεγράφη το πρωτόκολλο προσχώρησης της Βολιβίας στη Mercosur. Εκκρεμεί η επικύρωσή του από τα κοινοβούλια των χωρών της Mercosur.

Από κοινού, οι χώρες της Mercosur αποτελούν την 6η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με συνολικό πληθυσμό 270 εκατομμύρια. Όλες οι στατιστικές της Mercosur κατωτέρω αναφέρονται στις τέσσερις χώρες-πλήρη μέλη της Mercosur: Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Τι έχει σκοπό να προσφέρει η συμφωνία;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 25 χρόνια βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τέσσερις βασικές χώρες της Mercosur με σκοπό την υπογραφή της σημαντικής εμπορικής συμφωνίας, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα.

Η συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur σκοπό έχει:

να αρθούν οι εμπορικοί φραγμοί και να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ να πωλούν αγαθά και υπηρεσίες στη Mercosur, καθώς και οι επενδύσεις, να συμβάλει στη διασφάλιση βιώσιμης πρόσβασης σε πρώτες ύλες, ενισχύοντας την οικονομική μας ασφάλεια και στηρίζοντας τη διττή μετάβαση, να βοηθήσει την ΕΕ και τη Mercosur να διαμορφώσουν παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στον κόσμο υπέρ του εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες, απορρίπτοντας τον προστατευτισμό, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Τα αγαθά που εισάγονται και εξάγονται μεταξύ ΕΕ και Mercosur

Τα κυριότερα αγαθά που εξάγει η ΕΕ στη Mercosur

μηχανήματα και συσκευές

χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα

εξοπλισμός μεταφορών

Τα κυριότερα αγαθά που εισάγει η ΕΕ από τη Mercosur

γεωργικά προϊόντα

ορυκτά προϊόντα

χαρτοπολτός και χαρτί

Οι υπηρεσίες

Το 2023 (σ.σ. το πιο πρόσφατο έτος, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) η αξία του εμπορίου υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και Mercosur υπερέβη τα 42 δισ. ευρώ. Η ΕΕ εξήγαγε στη Mercosur υπηρεσίες αξίας άνω των 29 δισ. ευρώ, ενώ η Mercosur εξήγαγε υπηρεσίες στην ΕΕ αξίας 13,4 δισ. ευρώ περίπου.

Ποια κράτη ψήφισαν κατά της συμφωνίας;

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε.

Επιπλέον, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόκειται να ταξιδέψει στην Παραγουάη την επόμενη εβδομάδα για να υπογράψει τη συμφωνία.

Τι διασφαλίστηκε για τους ευρωπαίους αγρότες;

Πρόσθετες διασφαλίσεις για την αγορά γεωργικών προϊόντων, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ σε περίπτωση υπερβολικής αύξησης των εισαγωγών από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, έλαβαν επίσης την έγκριση των πρεσβευτών της ΕΕ, σύμφωνα με τους διπλωμάτες, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Γιατί αντιδρούν οι έλληνες αγρότες;

Οι Έλληνες και Ευρωπαίοι παραγωγοί όμως, αντιδρούν στην ψήφιση της συμφωνίας, καθώς θεωρούν ότι τα δικά τους προϊόντα «θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα». Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζουν στο «Βήμα» καλλιεργητές, «αν η ελληνική κυβέρνηση ψηφίσει θετικά τη συμφωνία, είναι σαν να βάζουν “ταφόπλακα” στον πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας μας».

«Θέλουμε τώρα με την ψήφιση της Mercosur να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας για τα προϊόντα μας. Ακόμα, θέλουμε να δείξουν σεβασμό στον πρωτογενή τομέα παραγωγής έμπρακτα», συμπληρώνει η Λίλιαν Νιάκα, αγρότισσα και δενδροκαλλιεργητής από το Τύρναβο. Παράλληλα, η Βάσω Φασούλα, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Έπειτα από την υπογραφή κιόλας της συμφωνίας με τη Mercosur, είμαστε πεπεισμένοι, ότι δεν προβλέπεται καμία αρωγή της επιβίωσης μας».

Ο Θανάσης Γκούμας, αγρότης από την περιοχή της Λάρισας, προσθέτει ότι «είμαστε εξαγριωμένοι με την ψήφιση της συμφωνίας».

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ψήφιση της συμφωνίας έρχεται πριν από την επικείμενη συνάντηση εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, για τη χώρα μας η συμφωνία μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες εξαγωγές και να ενισχυθούν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι μικρομεσαίες στην πλειονότητά τους (97%).

Η συμφωνία φαίνεται ότι προσφέρει τη δυνατότητα προστασίας ΠΟΠ προϊόντων, όπως για παράδειγμα η φέτα, από απομιμήσεις σε διάφορες τοπικές αγορές. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δίνεται μια περίοδος εφαρμογής της τάξης των εφτά ετών, κάτι που δημιουργεί προβληματισμό.

Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα των μεγαλύτερων εξαγωγών για βασικά ελληνικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το οποίο αυτή τη στιγμή υπόκειται σε πολύ υψηλούς δασμούς, κάτι που δημιουργεί εκ νέου ερωτήματα.

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur σημαίνει ότι:

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις θα βρουν πολύ πιο εύκολη την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στις χώρες της Mercosur

Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες ευκολότερα και φθηνότερα

Οι Έλληνες παραγωγοί (βιομηχανικών προϊόντων και τροφίμων) και οι αγρότες μπορούν να εξάγουν περισσότερα

Οι ελληνικές λιχουδιές θα πουλήσουν περισσότερο και σε premium τιμές

Το εμπόριο είναι σημαντικό για την οικονομία της Ελλάδας