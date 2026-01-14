Την Πέμπτη ο καιρός θα γίνει πιο μαλακός, καθώς η θερμοκρασία τόσο το πρωί όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ανέβει και θα διατηρηθεί, μέχρι και το τέλος της βδομάδας, σε υψηλές τιμές για την εποχή.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μεγάλα διαστήματα με ήλιο από το πρωί, ειδικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα δυτικά της χώρας.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα από τα κανονικά για την εποχή. Θα κυμανθεί κοντά στους 10 – 13 βαθμούς στα βόρεια και έως 15 – 17 στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από διάφορες διευθύνσεις 2 – 4 μποφόρ και στο Αιγαίο δυτικοί νοτιοδυτικοί μέχρι 4 και στα νότια τμήματα του Αιγαίου έως 5 μποφόρ.

Αίθριος αναμένεται ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία από 7 – 17 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 – 3 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα και αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία από 3 – 13 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς 2 – 3 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή, αραιές νεφώσεις οι οποίες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Το Σάββατο, νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 7 μποφόρ.

Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Την Κυριακή, λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα.