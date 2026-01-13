Την Τετάρτη το κρύο θα αρχίσει να υποχωρεί και η θερμοκρασία θα ξεκινήσει μία ανοδική πορεία.

Η μέρα θα ξεκινήσει με χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό τοπικά στα ηπειρωτικά, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις. Κατά περιόδους πιο πυκνή συννεφιά προβλέπεται στην Κρήτη, όπου πιθανόν να ψιχαλίσει ή να βρέξει το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 10 – 13 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια τμήματα, 14 – 16 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 17 βαθμούς οι μέγιστες τιμές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στα νότια θαλάσσια τμήματα θα είναι βορειοδυτικοί μέχρι 5, τοπικά και 6 μποφόρ, στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές μεταβλητοί 2 – 4 μποφόρ, βαθμιαία νότιοι.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 – 16 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις 3 – 4 μποφόρ και σταδιακά θα γίνουν μεταβλητοί.

Καλές καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα στην πόλη. Η θερμοκρασία από 2 – 12 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στον Θερμαϊκό 2 – 4 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη, ο καιρός αναμένεται αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Την Παρασκευή, αραιές νεφώσεις οι οποίες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο, νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.